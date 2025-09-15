Δίκη Novartis

Ένοχοι κρίθηκαν για ψευδείς καταθέσεις αλλά και ψευδή καταμήνυση οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, οι οποίοι ως "Μάξιμος Σαράφης" και "Αικατερίνη Κελέση" είχαν ισχυριστεί ότι πολιτικά πρόσωπα χρηματίστηκαν από τη φαρμακοβιομηχανία.

Η πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ανακοίνωσε ότι οι δύο κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για πράξεις ψευδούς καταμήνυσης και για όλες τις πράξεις ψευδούς κατάθεσης σε βάρος συγκεκριμένων πολιτικών και μη προσώπων, όπως οι Αντώνης Σαμαράς, Ευάγγελος Βενιζέλος, Άδωνις Γεωργιάδης, Ανδρέας Λοβέρδος, Γιάννης Στουρνάρας, Λίνα Νικολοπούλου, Νίκος Μανιαδάκης. Παράλληλα τους κήρυξε αθώους λόγω αμφιβολιών για κάποιες από τις πράξεις που τους έχουν αποδοθεί.

Για τον κ. Δεστεμπασίδη, η πρόεδρος ανακοίνωσε: ενοχή για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη. Επίσης κρίθηκε ένοχος για ψευδή κατάθεση σε βάρος οκτώ πολιτικών προσώπων.

Η κ. Μαραγγέλη κρίθηκε ένοχη για ψευδή καταμήνυση σε βάρος των Αντώνη Σαμαρά, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου και Μάριου Σαλμά. Επίσης ένοχη για ψευδή κατάθεση σε βάρος των οκτώ προσώπων.

Η διαδικασία συνεχίζεται για την αναγνώριση ή μη ελαφρυντικών ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να ανακοινωθούν και οι ποινές.

Δήλωση Μιχ. Δημητρακόπουλου, συνηγόρου Άδ. Γεωργιάδη

Ο συνήγορος του Άδ. Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ότι κρίθηκαν ένοχοι για ψευδείς καταθέσεις και ψευδή καταμήνυση οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του.

Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες.

Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό, σήμερα θα πρέπει να αναλογισθούν τι έπραξαν».