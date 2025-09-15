Ά. Γεωργιάδης για Novartis: Ημέρα δικαίωσης - Ψεύτες οι άνθρωποι που τότε τους παρουσίαζαν ως ήρωες

Ημέρα δικαίωσης χαρακτηρίζει τη σημερινή ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έπειτα από την καταδίκη των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis, Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και Μαρία Μαραγγέλη.

Μέσω ανάρτησής του στο X, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρεται στις κατηγορίες που εκτοξεύθηκαν εναντίον του από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα, οι οποίοι, όπως αναφέρει, επιχείρησαν να τον καταστρέψουν με ψέματα για να κερδίσουν τις εκλογές. Ο υπουργός Υγείας μάλιστα ανακοίνωσε μάλιστα ότι θα προχωρήσει άμεσα σε αγωγές εναντίων των δύο κατηγορουμένων για αποζημίωση.

Ακόμη, στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας, αναφέρει πως η απόφαση της ελληνικής Δικαιοσύνης που καταδίκασε ως ενόχους και τους δυο ψευδομάρτυρες της σκευωρίας Novartis τον βρίσκει στην Κοπεγχάγη όπου συμμετέχει στο συμβούλιο υπουργών Υγείας ευρωπαϊκής ένωσης.

«Θέλω να εκφράσω της ευγνωμοσύνη μου στην Ελληνική δικαιοσύνη που καταδίκασε αυτούς τους δυο ανθρώπους που προσπάθησαν για πολιτικούς και οικονομικούς σκοπούς με ψέματα να καταστρέψουν τις ζωές, ιδίως τη δική μου... Στο τέλος η αλήθεια πάντα κερδίζει και το φως νικά», καταλήγει.