Α. Σαμαράς για Novartis: Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Σαμαρά:

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!

Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβάρτις!

Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια».

Υπενθυμίζεται ότι με πλειάδα καταθέσεων που είχαν δώσει στην τότε εισαγγελέα Διαφθοράς Ελένη Τουλουπάκη οι δυο πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες είχαν στραφεί σε βάρος των δύο πρώην πρωθυπουργών Αντώνη Σαμαρά και Παναγιώτη Πικραμμένο καθώς και σε βάρος των πρώην υπουργών Γιάννη Στουρνάρα, Δημήτρη Αβραμόπουλο, Άδωνι Γεωργιάδη, Ευάγγελο Βενιζελο, Ανδρέα Λυκουρέντζο, Μάριο Σαλμά, Ανδρέα Λοβέρδο και Γιώργο Κουτρουμάνη.

Οι πράξεις που απέδιδαν στα πρόσωπα αυτά ήταν, κατά περίπτωση, δωροληψία, παθητική δωροδοκία και απιστία. Εν ολίγοις υποστήριζαν πως τα παραπάνω πολιτικά πρόσωπα είχαν δωροδοκηθεί από τον πρώην ισχυρό άνδρα τα Novartis στην Ελλάδα Κωνσταντίνο Φρουζή με σκοπό να ευνοήσουν την φαρμακοβιομηχανία.

Τίποτα όμως απ’ όσα και οι Μαραγγελη και Δεστεμπασίδης είχαν καταθέσει δεν απεδείχθη και οι σχετικές δικογραφίες που είχαν σχηματιστεί για εννέα από τα δέκα πολιτικά πρόσωπα κατέληξαν στο αρχείο, ενώ για τον Ανδρέα Λοβέρδο εκδόθηκε απαλλακτικό βούλευμα.