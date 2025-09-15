Μιχάλης Κούπκας

Αυτό που πριν 15 και 20 χρόνια περιγράφονταν ως ένα δύσκολο μέλλον που θα έρθει αργότερα, το ζούμε σήμερα. Αλλά δεν χρειάζονται οι ειδήσεις και τα ρεπορτάζ – η βιωμένη εμπειρία μας, η καθημερινότητά μας, η δυσφορία από τους καύσωνες και την αφόρητη ζέστη, ειδικά των πόλεων, είναι κοινός τόπος.

Τώρα ας μιλήσουμε για την πόλη μας τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη έχει μάθει να ζει για δεκαετίες με μια δημόσια ατζέντα που περιστρέφεται γύρω από τα ίδια ζητήματα όπως το μετρό, τις υποδομές, την ανάπτυξη. Είναι λογικό και κατανοητό καθώς όλα αυτά είναι σημαντικά, κανείς δεν το αμφισβητεί.