Ο ΑΓ. ΣΥΡΙΓΟΣ ΣΤΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΝΕΑ

Ισχυρό πλήγμα τόσο στο παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο όσο και στα σχέδια της γειτονικής Τουρκίας που ακούν στο όνομα Γαλάζια Πατρίδα, θέτει η επικύρωση του ενδιαφέροντος της Chevron για έρευνες νότια της Κρήτης και συγκεκριμένα στα θαλάσσια τεμάχια συνολικά 47.000 τετραγωνικών χλμ. σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Άγγελος Συρίγος στη συνέντευξη που παραχώρησε στα Μακεδονικά Νέα.

Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, επεξηγεί τους τρόπους με τους οποίους η τουρκική διπλωματία επέλεξε να προκαλέσει θόρυβό σχετικά με την παρουσία του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού στον ελληνικό διαγωνισμό για έρευνες υδρογονανθράκων, ενώ στέκεται ιδιαίτερα στις διακρώς βελτιωμένες σχέσεις ανάμεσα σε Ελλάδα και ΗΠΑ.