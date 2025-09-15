Βόρεια Ελλάδα: Η περιφέρεια στο παιχνίδι της καινοτομίας - Οι προκλήσεις για τις startups και τα μεγάλα «στοιχήματα»

Σε έναν δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο για την καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις αναδεικνύεται η Βόρεια Ελλάδα, με 193 startups να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων του Elevate Greece, εκ των οποίων οι περισσότερες δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία.

Από αυτές και σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι 145 εδρεύουν στην Κεντρική Μακεδονία, 15 στη Δυτική Μακεδονία, 14 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 19 στη Θεσσαλία. Η Θεσσαλονίκη, με τον συγκεντρωμένο αριθμό επιχειρήσεων, πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων, λειτουργεί ως μητροπολιτικός κόμβος, ωστόσο το οικοσύστημα δεν περιορίζεται, εκεί αλλά αναδύονται νέες εστίες καινοτομίας και στην περιφέρεια.