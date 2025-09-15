Α. Λοβέρδος για Novartis: Οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν

«Οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε. Το δίκαιο αποδόθηκε», έγραψε στο X, ο Ανδρέας Λοβέρδος για τη δίκη Novartis, έπειτα από την ποινή 25 μηνών φυλάκισης στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη και 33 μήνες στην Μαρία Μαραγγέλη - πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση.

Το δικαστήριο κήρυξε ενόχους και καταδίκασε τους προστατευόμενους μάρτυρες που με τις ψευδείς καταθέσεις τους είχαν κατηγορήσει 10 πολιτικά πρόσωπα για δωροδοκία από τη Novartis.

«Ένοχοι!!! Ένοχοι οι κουκουλοφόροι ψευδομάρτυρες Δεστεμπασίδης και Μαραγγέλη. Επτά χρόνια άντεξα με υπομονή και πίστη, χωρίς να καταφύγω σε κανένα βουλευτικό προνόμιο, με εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη που βλέπει ακόμα και μέσα στα σκοτάδια. Από την πρώτη στιγμή έλεγα: η αλήθεια και το δίκαιο είναι οι αήττητοι αντίπαλοι της αδικίας και της συκοφαντίας. Σήμερα, το είδαν όλοι: οι σκευωρίες κατέρρευσαν, οι ψευδομάρτυρες ξεγυμνώθηκαν, η αδικία ηττήθηκε. Το δίκαιο αποδόθηκε».