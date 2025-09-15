Μιχ. Δημητρακόπουλος για υπόθεση Novartis: Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδ. Γεωργιάδη

Ο συνήγορος του Άδ. Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετά την ανακοίνωση της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου ότι κρίθηκαν ένοχοι για ψευδείς καταθέσεις και ψευδή καταμήνυση οι πρώην προστατευόμενοι μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis, Φιλίστορας Δεστεμπασίδης και Μαρία Μαραγγέλη, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Άδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του.

Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας, χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες.

Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό, σήμερα θα πρέπει να αναλογισθούν τι έπραξαν».