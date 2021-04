Φ. Οκτάι για δήλωση Μπάιντεν: Αγνοεί τα δεινά και τον πόνο των Τούρκων που δολοφονήθηκαν από Αρμένιους αντάρτες

Μετά τον διευθυντή επικοινωνίας του Ερντογάν, Φαχρετίν Αλτούν, που έκανε λόγο για «λυπηρή μέρα όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις Τουρκίας – ΗΠΑ» κατόπιν της δήλωσης του αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, με την οποία αναγνωρίζει τη Γενοκτονία των Αρμενίων, σειρά είχε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, ο Φουάτ Οκτάι.

«Απορρίπτουμε την εκτίμηση του Μπάιντεν για τα γεγονότα του 1915, η οποία αποτελεί ένδειξη της παραχάραξης της ιστορίας για χάρη πολιτικών σκοπιμοτήτων. Αυτή η δήλωση, η οποία βασίζεται στους αβάσιμους ισχυρισμούς των Αρμενίων και αγνοεί τα δεινά και τον πόνο των Τούρκων που δολοφονήθηκαν από τους Αρμένιους αντάρτες, δεν έχει καμία αξία έναντι του έθνους και της ιστορίας μας. Τα αρχεία μας είναι ανοιχτά σε όσους το επιθυμούν», επισήμανε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο twitter.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου Ιμπραήμ Καλίν που σε ανάρτησή του στο twitter υπογράμμισε:

«Απορρίπτουμε και καταδικάζουμε έντονα την αβάσιμη δήλωση του αμερικανού προέδρου για τα γεγονότα του 1915. Η πολιτικοποίηση της ιστορίας δεν είναι ποτέ μια λογική και ηθική πράξη. Είναι κρίμα που οι ΗΠΑ υπέκυψαν σε μια ομάδα συμφερόντων σε βάρος της παραμόρφωσης των ιστορικών γεγονότων και της αποξένωσης ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ.»

