Μ.Τσαβούσογλου για δήλωση Τζ. Μπάιντεν: Δεν έχουμε να μάθουμε τίποτα από κανέναν ως προς το παρελθόν μας

Μετά την επίσημη αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων από τον Τζο Μπάιντεν, οργισμένη ήταν η αντίδραση από την πλευρά της Τουρκίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε δήλωση του τονίζει πως «τα λόγια δεν αλλάζουν και δεν ξαναγράφουν την Ιστορία».

“Words cannot change or rewrite history.”



We have nothing to learn from anybody on our own past. Political opportunism is the greatest betrayal to peace and justice.



We entirely reject this statement based solely on populism.#1915Events