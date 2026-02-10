Economist Timesμ Bloomberg

Η ακτοφυλακή της Ινδίας προχώρησε την περασμένη εβδομάδα στην κατάσχεση τριών πετρελαιοφόρων πλοίων στην Αραβική Θάλασσα στο πλαίσιο μιας συντονισμένης επιχείρησης κατά διεθνούς δικτύου λαθρεμπορίου πετρελαίου, το οποίο τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης έχουν συνδέσει με το εμπόριο πετρελαίου της χώρας, σύμφωνα με τους The Economist Times και το Bloomberg

Η ινδική ακτοφυλακή ανακοίνωσε την Παρασκευή αναχαίτισε τρία πλοία περίπου 100 ναυτικά μίλια δυτικά της Βομβάης, μετά από «τεχνολογική παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων».

On 06 Feb 26, @IndiaCoastGuard busted an International oil-smuggling racket in a meticulously coordinated sea–air operation. The syndicate exploited mid-sea transfers in international waters to move cheap oil from conflict ridden regions to motor tankers, evading duties owed to… pic.twitter.com/erJ31U4xyH — Indian Coast Guard (@IndiaCoastGuard) February 7, 2026

Το δίκτυο λαθρεμπορίου «εκμεταλλεύτηκε τις μεταφορές εν πλω σε διεθνή ύδατα για να μεταφέρει φθηνό πετρέλαιο από περιοχές που μαστίζονται από συγκρούσεις σε βυτιοφόρα, αποφεύγοντας τους δασμούς που οφείλονται στα παράκτια κράτη», ανέφερε η ακτοφυλακή.

Πρόσθεσε ότι οι συνεχείς επιθεωρήσεις, οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι δεδομένων και οι ανακρίσεις του πληρώματος αποκάλυψαν τις μεθόδους του δικτύου και τις συνδέσεις του με αυτό που περιέγραψε ως «παγκόσμιο δίκτυο διακινητών». Ανέφερε ότι τα πλοία συνοδεύονταν στη Βομβάη για περαιτέρω νομικές ενέργειες.

Το TankerTrackers αναγνώρισε τα τρία πλοία ως Stellar Ruby που λειτουργούσε υπό ιρανική σημαία, Chiltern και Asphalt Star, ανέφερε το Iran International.

Και τα τρία πλοία είχαν υποβληθεί σε κυρώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025, λόγω κατηγοριών που σχετίζονταν με τη συμμετοχή τους στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου που είχε υποβληθεί σε κυρώσεις, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler, μιας πλατφόρμας που ειδικεύεται στην παρακολούθηση του εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Τα πλοία προστέθηκαν στον κατάλογο κυρώσεων ως μέρος των μέτρων κατά αυτού που η Ουάσιγκτον περιγράφει ως «σκιώδη στόλο» που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των περιορισμών στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου.

Το Σάββατο, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε νέες κυρώσεις με στόχο τον περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων 14 πλοίων που φέρουν σημαίες χωρών όπως η Τουρκία, η Ινδία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ινδία και οι ΗΠΑ υπέγραψαν εμπορική συμφωνία το Σάββατο, μετά την οποία η Ουάσιγκτον άρθηκε τον τιμωρητικό δασμό 25% με την διαβεβαίωση ότι το Νέο Δελχί δεν θα πραγματοποιήσει περαιτέρω αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Ο Ινδός υπουργός Εμπορίου Πιγιούς Γκογιάλ δήλωσε ότι η αγορά αργού πετρελαίου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και υγραερίου (LPG) από τις ΗΠΑ είναι προς το στρατηγικό συμφέρον της Ινδίας, «καθώς διαφοροποιούμε τις πηγές πετρελαίου μας».

Ο Λευκός Οίκος θέσπισε ένα εκτελεστικό μέτρο για την «παρακολούθηση» των εισαγωγών πετρελαίου της Ινδίας, ενώ την Παρασκευή, ο Τραμπ υπέγραψε επίσης εκτελεστικό διάταγμα για την επιβολή δασμού 25% στις χώρες που συναλλάσσονται με το Ιράν.