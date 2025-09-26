Μετά τη συνάντηση Τραμπ - Ερντογάν, η Turkish Airlines έδωσε παραγγελία έως και 250 αεροσκαφών στην Boeing

Η Turkish Airlines ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αποφάσισε να αγοράσει 75 αεροσκάφη από την Boeing, τα οποία περιλαμβάνουν 50 οριστικές παραγγελίες και 25 προαιρετικές παραγγελίες για τα μοντέλα B787-9 και B-787-10.

Η εξέλιξη έρχεται μετά από τη συνάντηση που είχαν την Πέμπτη στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Τούρκο ομόλογο του, Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Τουρκία θα συμφωνήσει με το αίτημά του να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο και ότι ενδέχεται να άρει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Άγκυρας, ώστε να μπορεί να αγοράσει αμερικανικά αεροσκάφη F-35.

Σε ανακοίνωση προς το χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης, η Turkish Airlines ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να αγοράσει 75 μοντέλα B787-9 και B787-10 από την Boeing τα οποία περιλαμβάνουν 50 οριστικές παραγγελίες και 25 προαιρετικές παραγγελίες.

Οι παραδόσεις αυτών των αεροσκαφών έχουν προγραμματιστεί μεταξύ 2029 και 2034, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με τις Rolls-Royce και GE Aerospace σχετικά με κινητήρες, ανταλλακτικούς κινητήρες και υπηρεσίες συντήρησης κινητήρων για τα αεροσκάφη.

Πρόσθεσε επίσης ότι ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με την Boeing για την αγορά άλλων 150 αεροσκαφών, που περιλαμβάνουν 100 σταθερές παραγγελίες και 50 προαιρετικές παραγγελίες για μοντέλα 737-8/10 MAX.

Ανέφερε ότι οι παραγγελίες για τα αεροσκάφη 737-8/10 MAX θα υποβληθούν υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης των συζητήσεων με τον κατασκευαστή κινητήρων CFM International.

«Με αυτές τις παραγγελίες, στόχος μας είναι ολόκληρος ο στόλος μας να αποτελείται από αεροσκάφη νέας γενιάς έως το 2035, ενισχύοντας έτσι την λειτουργική αποδοτικότητα και υποστηρίζοντας έναν μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης περίπου 6%», πρόσθεσε η εταιρεία.