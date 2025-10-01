3ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Τι κοινό μπορεί να έχει ένας εκ των ιδρυτών του Google Maps με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος; Την απάντηση έχει μια κυπριακή startup η οποία δραστηριοποιείται στον ταχέως αναπτυσσόμενο χώρο του proptech.

Με ένα συναρπαστικό σερί βραβεύσεων και υποστήριξης, που ξεκίνησε από το εξωτερικό και μάλιστα με ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής, η startup από την Κύπρο είχε ήδη αποδείξει την αξία της προτού αναδειχθεί στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας. Κι όμως, η ένταξή της στο οικοσύστημα του NBG Business Seeds και η διάκρισή της με το 3ο βραβείο αποτελεί το εισιτήριο για ακόμη περισσότερα. Αυτό είναι το success story της Ask Wire.

Παύλος Λοΐζου, CEO της Ask Wire

«Η σωστή στήριξη, τη σωστή στιγμή επιταχύνει την επιτυχία» εξηγεί στο Liberal.gr ο Παύλος Λοΐζου, CEO της Ask Wire, μιας καινοτόμας πλατφόρμας που προσφέρει άμεσες και έγκυρες αναλύσεις στην αγορά ακινήτων χρησιμοποιώντας προηγμένα μοντέλα ΑΙ . «Μπήκαμε στο ‘ραντάρ’ της δημοσιότητας και των επώνυμων επενδυτών πολύ νωρίς αποκτώντας γρήγορα φήμη εκτός συνόρων. Το 2022 διακριθήκαμε ως Best Fintech for Real Estate, Europe από το Pan Finance. Μια τέτοια αρχή όμως απαιτεί ανάλογη συνέχεια». Την οποία και υποστήριξε η Ask Wire με τα επόμενα βήματά της.

Πώς; Η νεοφυής αυτή επιχείρηση, αξιοποιώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Μηχανική Μάθηση για τη δημιουργία Real-Τime αναλύσεων στον χώρο των ακινήτων, τράβηξε από πολύ νωρίς τα βλέμματα στο εξωτερικό, εξασφαλίζοντας επένδυση από τον συνιδρυτή της Google Maps, Lars Rasmussen, αλλά και πολύτιμη τεχνική καθοδήγηση από τον συνιδρυτή της Plum.

Εκτελώντας, έτσι, μια «αντίστροφη πορεία», από τη διεθνή αναγνώριση προς την τοπική αγορά, συστήθηκε δυναμικά στην ελληνική σκηνή, με τις επιδόσεις της στο Datathon της Τράπεζας της Ελλάδος (2023), ενώ φέτος με όχημα μια ακόμη υψηλή διάκριση που ξεκλειδώνει νέες προοπτικές ανάπτυξης και διαμορφώνει πλέον το τοπίο στην εγχώρια αγορά ακινήτων.

Στιγμιότυπο από την απονομή του βραβείου στον CEO της Ask Wire, Παύλο Λοΐζου.

Στον 15ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας, η κυπριακή startup κατέκτησε την τρίτη θέση, αλλά ο ρόλος της δεν σταμάτησε εκεί. Αποδεικνύοντας ότι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται είναι πολλά υποσχόμενος, ενέπνευσε τη δημιουργία ενός νέου ειδικού βραβείου αποκλειστικά για τον τομέα Proptech (Property Technology) στον επόμενο και 16ο κύκλο του Διαγωνισμού, για τον οποίο οι αιτήσεις είναι ήδη ανοιχτές.

Μια πολυεπίπεδη προσέγγιση

Σε ποιους απευθύνεται η Ask Wire; «Μετατρέπουμε τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων σε πρακτικές πληροφορίες, τροφοδοτώντας με άμεση έγκυρη πληροφόρηση, επενδυτές, τράπεζες, εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, ασφαλιστικές εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς σε Κύπρο, Ελλάδα και εξωτερικό. Κι αυτό γιατί η πλατφόρμα που αναπτύξαμε δεν παρέχει μόνο αυτοματοποιημένα μοντέλα εκτίμησης ακινήτων, αλλά αναλύει δεδομένα περιβαλλοντικών κινδύνων και πληροφορίες αγοράς, βοηθώντας τους πελάτες της να διαχειριστούν κινδύνους και να βελτιστοποιήσουν την απόδοση των περιουσιακών τους στοιχείων» εξηγεί ο κ. Λοΐζου.

Με μια 20ετή εργασιακή εμπειρία στον τομέα της διαχείρισης ακινήτων και των χρηματοοικονομικών, ο επικεφαλής της Ask Wire, Παύλος Λοΐζου, η οποία σήμερα μετρά 23 εργαζόμενους σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, και ένα ευρύ πελατολόγιο που περιλαμβάνει συστημικές τράπεζες, κατασκευαστές, ασφαλιστικές εταιρείες και την Κυπριακή Δημοκρατία, είναι κάτοχος πτυχίων από τα Πανεπιστήμια του Reading και του Cambridge, ενώ έχει διατελέσει Πρόεδρος του RICS στην Κύπρο, συνέταιρος στην Resolute Asset Management και Διευθυντής της μονάδας ακινήτων της Gordian Holdings.

Η ιδέα αναπτύχθηκε μετά τον εντοπισμό της ανάγκης για πιο διαφανή, ακριβή και σε πραγματικό χρόνο δεδομένα, καθώς η αγορά των ακινήτων διέρχεται μια φάση ιδιαίτερης εμπορικής και επενδυτικής αξιοποίησης.

Η Ask Wire αντλεί δεδομένα από Κτηματολόγιο, πράξεις μεταβίβασης, ζητούμενες τιμές, άδειες οικοδομής, στοιχεία νέων έργων και δορυφορικές εικόνες, τα οποία μετατρέπει σε αξία για κάθε βασικό χρήστη:

Μεσίτες/σύμβουλοι : άάμεση πληροφόρηση για συναλλαγές και τιμές στην περιοχή, με αυτόματες εκτιμήσεις που τους δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στους πελάτες τους.

: άάμεση πληροφόρηση για συναλλαγές και τιμές στην περιοχή, με αυτόματες εκτιμήσεις που τους δίνουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στους πελάτες τους. Τράπεζες (ρίσκο & εκτιμήσεις): παρακολούθηση χαρτοφυλακίων και συγκρίσεις με δεδομένα συναλλαγών και οικοδομικών αδειών, για ταχύτερες και πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις δανεισμού.

(ρίσκο & εκτιμήσεις): παρακολούθηση χαρτοφυλακίων και συγκρίσεις με δεδομένα συναλλαγών και οικοδομικών αδειών, για ταχύτερες και πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις δανεισμού. Επενδυτές & κατασκευαστές : στοιχεία από νέες άδειες και έργα που δείχνουν τον ρυθμό ανάπτυξης ανά περιοχή, επιτρέποντας καλύτερη τιμολόγηση και βελτιστοποίηση απορρόφησης.

: στοιχεία από νέες άδειες και έργα που δείχνουν τον ρυθμό ανάπτυξης ανά περιοχή, επιτρέποντας καλύτερη τιμολόγηση και βελτιστοποίηση απορρόφησης. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις: γεωχωρικά και περιβαλλοντικά δεδομένα (σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές), καθώς και υπολογισμός κόστους ανακατασκευής, που στηρίζουν πιο δίκαιο και ακριβές υπολογισμό ρίσκου.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα; «Ζητούμε χρηματοδότηση για να επιταχύνουμε την επέκτασή μας, να βελτιώσουμε το προϊόν μας και να δημιουργήσουμε στρατηγικές συνεργασίες για να αυξήσουμε τη διείσδυση στην αγορά. Η εστίαση είναι στην ελληνική αγορά, όπου διακρίνουμε σημαντικές ευκαιρίες λόγω της ψηφιοποίησης του κράτους. Καταλύτης σε αυτό υπήρξε η διάκρισή μας στον Διαγωνισμό NBG Business Seeds, όπου μέχρι τώρα έχουμε αποκτήσει πολύτιμη καθοδήγηση, σημαντική προβολή στην εγχώρια αγορά, ευρεία δικτύωση αλλά και ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ανάπτυξη των στρατηγικών μας στόχων».

Τι προτείνετε σε όσους σκέπτονται να υποβάλουν αίτηση στο φετινό Διαγωνισμό; «Ανεπιφύλακτα, ναι. Σε όποιο στάδιο ωρίμανσης και αν βρίσκεται η ιδέα τους ή η επιχείρησή τους, η συμπόρευση με έναν τόσο μεγάλο φορέα της οικονομίας όπως είναι η Εθνική Τράπεζα, ανοίγει νέους ορίζοντες και προοπτικές».

Έχετε και εσείς μία επιχειρηματική ιδέα πρωτοποριακή για τον κλάδο σας; Το αύριο της επιχειρηματικής σας ιδέας ξεκινά σήμερα! Δηλώστε συμμετοχή στον 16o κύκλο του Διαγωνισμού Business Seeds και αποδείξτε τη δύναμη της καινοτομίας σας. Ενημερωθείτε και υποβάλλετε τη συμμετοχή σας εδώ έως τις 15 Οκτωβρίου 2025 στις 15:00. Η επόμενη ιδέα που θα αναδειχθεί μπορεί να είναι η δική σας!