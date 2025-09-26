1ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Ένας τεχνοβλαστός του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ) μεγιστοποιεί την ενεργειακή απόδοση των ΑΠΕ προσφέροντας εξοικονόμηση και αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο (portfolio) πελατών, με οδηγό τρεις θεμελιώδεις αξίες: εξωστρεφής καινοτομία, βιωσιμότητα και ολιστική προσέγγιση.

Ο λόγος για την Optimems, η οποία αναδείχθηκε πρώτη νικήτρια στον 15ο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας και βραβεύθηκε με το χρηματικό έπαθλο των €20.000.

Η ιδέα αν και απλή στη σύλληψή της, έρχεται αποτελεσματικά να επιλύσει ένα μεγάλο πρόβλημα στον τομέα του EnergyTech: Καθώς η μετατροπή των εγκαταστάσεων κάθε είδους από συμβατικές σε πράσινες καθαρές και έξυπνες ενεργειακές μονάδες είναι οικονομικά ασύμφορη, ενώ η λειτουργία και διασύνδεση των συστημάτων παρακολούθησης και διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης αποτελεί αίνιγμα για τους περισσότερους, η Optimems δημιούργησε έναν κεντρικό κόμβο ο οποίος εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα ανάμεσα σε ετερογενείς ενεργειακούς πόρους: φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, μπαταρίες, ηλεκτρικά οχήματα, μονάδες βιοαερίου, θερμική αποθήκευση, αντλίες θερμότητας, έξυπνα φορτία.

Στόχος, η κεντρική διαχείρισή τους και ο βέλτιστος έλεγχος έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα για τη συμμετοχή τους στις αγορές ενέργειας. Μέσω μιας τέτοιας αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή αυτονομία, η μείωση κόστους αλλά και παράλληλα η στήριξη του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της παροχής επικουρικών υπηρεσιών.

Η ομάδα των co-founders αποτελείται από τους:

Αγγελίνα Μπιντούδη – Chief Executive Officer (CEO)

Λάμπρος Ζυγλάκης – Chief Technology Officer (CTO)

Χρήστος Τιμπλαλέξης – Chief Product Officer (CPO)

Δημήτρης Καρανάσσος – Chief Operations Officer (COO)

Δημήτριος Τζοβάρας – Business Development (πρώην πρόεδρος CERTH)

Δημοσθένης Ιωαννίδης – Innovation Advisor

Σπύρος Κόπολας - Business Development Advisor

Δημιουργώντας μια ολιστική και οριστική λύση στις προκλήσεις των έξυπνων δικτύων

«Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα κεντρικής διαχείρισης και αποθήκευσης ενεργειακών πόρων λειτουργεί στην ουσία ως μια ομπρέλα, ενσωματώνοντας και διασυνδέοντας διαφορετικές τεχνολογίες από διαφορετικούς κατασκευαστές» εξηγεί στο Liberal.gr η CEO και ιδρυτικό μέλος της Optimems, Αγγελίνα Μπιντούδη.

Το +Mind (Energy Management System - EMS), όπως ονομάστηκε, έχει εφαρμογή τόσο σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες, ενεργειακά πάρκα και ενεργειακές κοινότητες, όσο και σε οικιακούς χρήστες, προσφέροντας ολιστική βέλτιστη διαχείριση ενέργειας και σημαντική μείωση κόστους. Έχει σχεδιαστεί με κατάλληλες τεχνολογίες, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει μια πληθώρα από λειτουργίες όπως:

- συμμετοχή σε αγορές ενέργειας μέσω Demand‑Response,

- υποστήριξη έξυπνης και αμφίδρομης φόρτιση (V1G/V2G) για ηλεκτροκίνηση,

- συμμετοχή στις ανερχόμενες και μελλοντικές αγορές επικουρικών υπηρεσιών προς το Δικτυο (ancillary services).

Καθ’ αυτόν τον τρόπο, με τη χρήση του +Mind δημιουργούνται νέες πηγές εσόδων για τους ιδιοκτήτες και τους επενδυτές ΑΠΕ.

Σε ποιους απευθύνεται η Optimems;

Η Optimems απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πελατών στον τομέα της ενέργειας. Κύριοι πελάτες της είναι οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές έργων ΑΠΕ, στους οποίους παρέχει λύσεις για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των σταθμών τους, αλλά και οι βιομηχανικοί καταναλωτές που αναζητούν εργαλεία βελτιστοποίησης της κατανάλωσης και μείωσης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, συνεργάζεται με Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης και το Διαχειριστή του Δικτύου, προσφέροντας τεχνολογίες που συμβάλλουν στο βέλτιστο έλεγχο των χαρτοφυλακίων τους.

«Στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε όλους τους κρίκους της αλυσίδας αξίας της ενέργειας — από τον παραγωγό έως τον τελικό καταναλωτή — ώστε να επιτύχουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα στη διαχείριση των πόρων τους και να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση» εξηγεί ο Χρήστος Τιμπλαλέξης.

Το τελευταίο έτος, σε best seller αναδείχθηκε το +Solar Control, ένα plug ‘n’play καινοτόμο σύστημα, το οποίο ανέπτυξε η Optimems σε συνεργασία με την Clockwork για την εξειδικευμένη τηλεδιαχείριση σταθμών ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ άνω των 400kW, η οποία είναι πλέον υποχρεωτική σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ. Το +SolarControl έχουν εμπιστευτεί πάνω από 1.200 πάρκα ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ στην Ελλάδα, βάζοντας έτσι την Optimems πρώτη σε πωλήσεις στην Ελλάδα.

Πόσο μεγάλο είναι το όφελος που αποκομίζουν οι πελάτες σας σε επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας και μείωση κόστους;

Το ενιαίο Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης που προσφέρει η Optimems (+Mind), μεγιστοποιεί τη χρήση ανανεώσιμων πηγών, μειώνει την εξάρτηση από το ηλεκτρικό δίκτυο και προσφέρει συμμετοχή σε αγορές ενέργειας. Βασίζεται σε αρχές ευελιξίας, αυτονομίας και επεκτασιμότητας, καθιστώντας το ιδανική λύση για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα κυρίως των βιομηχανιών σε διεθνές επίπεδο.

Σε βιομηχανικούς και οικιακούς χρήστες προσφέρει βέλτιστη διαχείριση ενέργειας και σημαντική μείωση κόστους που αγγίζει και το 30% δεδομένης της ύπαρξης ενός δυναμικού συστήματος τιμολόγησης και φυσικά ελέγξιμων ενεργειακών πόρων.

Η Optimems είναι πλέον μια ώριμη εξωστρεφής επιχείρηση με εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα και υπηρεσίες αλλά και σημαντικές συνεργασίες στο τομέα της Ενέργειας. Ποια είναι τα επόμενα βήματά σας;

Τα επόμενα βήματα της Optimems επικεντρώνονται κυρίως στη διεύρυνση της παρουσίας μας σε νέες διεθνείς αγορές. Έχουμε πραγματοποιήσει εκτενή ανάλυση σε αρκετές χώρες, αναγνωρίζοντας σημαντικές διαφοροποιήσεις στο επίπεδο ωριμότητας της κάθε αγοράς.

Σε ώριμες αγορές, όπως αυτή της Σουηδίας όπου δραστηριοποιούμαστε ήδη τρία χρόνια συνεργαζόμενοι με τον μεγαλύτερο Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) της χώρας, αποκτούμε πολύτιμη τεχνογνωσία και παραδείγματα εφαρμογής. Την ίδια στιγμή, σε αγορές που βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία διαμόρφωσης του ρυθμιστικού τους πλαισίου, θέλουμε να είμαστε παρόντες την κατάλληλη στιγμή ώστε να συμβάλλουμε ενεργά και να τοποθετηθούμε στρατηγικά.

Οι μεγαλύτερες αγορές παραμένουν ο πραγματικός μας στόχος, καθώς εκεί ανοίγεται η δυνατότητα να προσφέρουμε ένα ολοένα και πιο πλούσιο φάσμα υπηρεσιών τόσο σε ιδιοκτήτες ΑΠΕ όσο και σε βιομηχανικούς καταναλωτές.

Τέλος, στην Ελλάδα φιλοδοξούμε να διατηρήσουμε την ήδη εδραιωμένη παρουσία μας στην αγορά και να μπορέσουμε να κεφαλαιοποιήσουμε πάνω στις σημαντικές συνεργασίες που έχουμε χτίσει με τους μεγαλύτερους παίκτες στο χώρο της ενέργειας.

H CEO της Optimems Αγγελίνα Μπιντούδη με τους Χρήστο Τιμπλαλέξη, Δημήτρη Καρανάσσο και Λάμπρο Ζυγκλάκη στο Websummit Vancouver 2025

Έχετε αποσπάσει πολλές διακρίσεις μεταξύ των οποίων και κάποιες διεθνείς. Τι σηματοδοτεί η διάκρισή σας στον Διαγωνισμό της Εθνικής Τράπεζας και πώς συνέβαλε στην επόμενη μέρα για την Optimems;

Η διάκρισή μας στον Διαγωνισμό του Προγράμματος NBG Business Seeds αποτέλεσε σημαντικό ορόσημο για την Optimems, ως επιβράβευση του ερευνητικού μας έργου. Η προβολή που έχουμε ήδη λάβει μέσα από τη συμμετοχή μας και τώρα από την ανάδειξή μας λειτουργεί ως καταλύτης για την επόμενη μέρα μας, τόσο σε επίπεδο εμπιστοσύνης από την αγορά όσο και στην προσέλκυση νέων στρατηγικών συνεργασιών και επενδύσεων. Επιπλέον, ήταν μια μοναδική εμπειρία η οποία διαμόρφωσε σημαντικά την εμπορική προσέγγιση της ιδρυτικής ομάδας καθώς η πλειοψηφία μας είχε αμιγώς τεχνικό υπόβαθρο.

Βέβαια δεν ήταν η πρώτη μας διάκριση. Πριν από αυτό, είχαμε αποσπάσει ήδη το 1ο βραβείο στο MIT StartSmart Accelerator, το 2ο βραβείο στον διαγωνισμό Greenathon του Υπουργείου Περιβάλλοντος για το +Mind EMS, διακριθήκαμε στο διεθνές UrbanTech project λαμβάνοντας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους €54.000, βρεθήκαμε στους 5 φιναλίστ του BASF Innovation Hub, ενώ φέτος είχαμε δυναμική παρουσία στο Web Summit Vancouver 2025, καταφέρνοντας να διακριθούμε στις 10 πρώτες startups παγκοσμίως ανάμεσα σε 1.100 startups που συμμετείχαν. Όσο για τα επόμενά μας βήματα; Όπως μας αρέσει να λέμε: «οnwards and upwards!»

Έχετε και εσείς μία επιχειρηματική ιδέα πρωτοποριακή για τον κλάδο σας; Το αύριο της επιχειρηματικής σας ιδέας ξεκινά σήμερα! Δηλώστε συμμετοχή στον 16o κύκλο του Διαγωνισμού Business Seeds και αποδείξτε τη δύναμη της καινοτομίας σας. Ενημερωθείτε και υποβάλλετε τη συμμετοχή σας εδώ έως τις 15 Οκτωβρίου 2025. Η επόμενη ιδέα που θα αναδειχθεί μπορεί να είναι η δική σας!