Λευκή επιταγή για τον αφανισμό του Ισραήλ

Στις 7 Οκτωβρίου θα συμπληρώνονται δύο χρόνια από το έγκλημα της Χαμάς σε βάρος της ανθρωπότητας. Δεν έγιναν τότε διαδηλώσεις για τα αθώα θύματα, για τον βιασμό των γυναικών και τη δολοφονία βρεφών. Σήμερα η πεφωτισμένη αριστερά στην Δύση αποφάσισε να δικαιώσει τους δολοφόνους. Το επόμενο βήμα θα είναι να χειροκροτήσουν τον Ερντογάν όταν αποφασίσει να «απελευθερώσει» την Ιερουσαλήμ. Η αριστερά στη Δύση έχει πρόβλημα ταυτότητας και αναζητά σωσίβιο στον διεθνισμό. Απαραίτητη διευκρίνηση: Τα καθάρματα της Χαμάς δεν έκαναν διακρίσεις μεταξύ δεξιών και αριστερών στο μουσικό φεστιβάλ.

Η ισοπέδωση της Γάζας είναι αποκρουστική, όπως αποκρουστικός είναι κάθε πόλεμος. Το ίδιο αποκρουστικό είναι το θέαμα με τους πυραύλους που θερίζουν αδιάκριτα τον θάνατο στο Κίεβο και σε άλλες ουκρανικές πόλεις. Ούτε για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είδατε διαδηλώσεις στις μεγάλες πρωτεύουσες της Δύσης. Για την Ουκρανία μας είπαν ότι ο Βλαδίμηρος βρέθηκε σε «νόμιμη άμυνα». Το ίδιο ισχυρίστηκαν και για τη Χαμάς. Ότι ήταν η συνέχεια μιας μακροχρόνιας διαμάχης. Ξέχασαν να μας πουν ότι οι Άραβες ήταν πάντοτε οι επιτιθέμενοι. Όχι οι Ισραηλινοί.

Είναι υπερβολική, λένε, η αντίδραση των Ισραηλινών. Δεν υπάρχει αντίρρηση ότι το Ισραήλ έχει μπλεχτεί σε έναν πραγματικό βούρκο. Τι θα μπορούσε να κάνει μετά από τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου; Να ζητήσει διαπραγματεύσεις και να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τους βιαστές; Εσείς θα το κάνατε;

Η Δύση, πάντως, δεν πίεσε για την απελευθέρωση των ομήρων. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια κάποια λύση. Αλλά ποιος μας είπε ότι θέλουν όλοι την ειρήνη; Ο Ερντογάν ονειρεύεται μετά την Συρία και την ... Ιερουσαλήμ. Είναι και τα πετροδόλαρα του Κατάρ που έχουν κατακλύσει την Ευρώπη.

Κι εντάξει, αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος. Ποιο κράτος ακριβώς αναγνώρισαν και με ποια ηγεσία. Εμμέσως πλην σαφώς αποδέχονται τη λογική της Χαμάς: Από το ποτάμι μέχρι την θάλασσα. Κι εδώ βρίσκεται το πρόβλημα. Οι Άραβες δεν θέλουν δύο κράτη. Θέλουν τον αφανισμό του Ισραήλ. Τα δυτικά κράτη δεν αναγνώρισαν το δικαίωμα των Αράβων να έχουν το δικό τους κράτος. Υπέγραψαν λευκή επιταγή για τον αφανισμό του Ισραήλ.

Δεν μας ενοχλεί που η Ισπανία δεν έχει πυρηνικά όπλα. Ξέρουμε τι θα τα έκανε αν είχε. Λυπούμαστε για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που γίνονται θύματα πολέμων και φυλετικών ή θρησκευτικών διακρίσεων. Λυπούμαστε για τα θύματα της 7ης Οκτωβρίου, για τα θύματα στη Γάζα, για τα θύματα στην Ουκρανία, για τους Χριστιανούς που σφαγιάζονται στην Αφρική. Ο κόσμος μας βρίσκεται ήδη σε πόλεμο. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Και όπως και στους άλλους πολέμους διαλέγει κανείς στρατόπεδο. Το κακό είναι ότι και άλλοτε η Δύση βρισκότανε σε σύγχυση. Στον Δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο υπήρχαν πολιτικοί στην Ευρώπη που πίστευαν ότι μπορούσαν να κατευνάσουν τον Χίτλερ. Σήμερα υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουν ότι μπορούμε να συνομιλήσουμε με το εξτρεμιστικό Ισλάμ. Ας ρωτήσουν τους επιζώντες του μουσικού φεστιβάλ...

Θανάσης Μαυρίδης

