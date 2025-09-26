Και στα μονά και στα ζυγά φταίει ο Κούλης

Ο Ερντογάν ακυρώνει τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη, φταίει ο Μητσοτάκης. Την άλλη μέρα ο Τούρκος πρόεδρος ακυρώνει τη συνάντησή του με τη Μελόνι, άκρα του τάφου σιωπή. Ο Μητσοτάκης συναντάται με τον Τζολάνι, κραυγές και αποδοκιμασίες γιατί συναντήθηκε με έναν τζιχαντιστή. Την προηγούμενη μέρα αυτός ο τζιχαντιστής είχε συναντηθεί με τον Ντέβιντ Πετρέους, πρώην διευθυντή της CIA, ο οποίος τον καταδίωκε πριν από μερικά χρόνια και ουδείς το σχολιάζει. Κανονικά ο Κούλης θα έπρεπε, μόλις θα έβλεπε τον τζιχαντιστή, να τον ξάπλωνε στο έδαφος με ένα ντιρέκτ.

Ποιοι τα λένε όλα αυτά τα τραγελαφικά; Ο γνωστός εσμός των δύο άκρων. Αριστεροί που ξαφνικά ενδιαφέρονται για την τύχη των Χριστιανών της Συρίας και σούπερ - τουρκοφάγοι δεξιοί, τραμπικής αποκλίσεως. Φυσικά και των δύο πλευρών ο στόχος είναι ο Μητσοτάκης.

Εντάξει, είπαμε να μην τον γουστάρετε, αλλά βάλτε το μυαλουδάκι σας λίγο να δουλέψει για να δει ότι ποτέ κανένας άλλος Έλληνας πρωθυπουργός δεν προχώρησε σε τέτοιο πρόγραμμα εξοπλισμών. Να δεχτώ πως οι πρωθυπουργοί των μνημονίων είχαν δεμένα τα χέρια τους. Όλοι οι προηγούμενοι όμως τι έκαναν; Αυτοί που κουνούν το δάκτυλό τους σήμερα σε τι εξοπλισμούς προχώρησαν την περίοδο 2004 - 2009, την εποχή της μεγάλης ρευστότητας; Οι όψιμοι τουρκοφάγοι πώς αντέδρασαν στον θάνατο του πιλότου Kωνσταντίνου Ηλιάκη, σε αερομαχία με τουρκικό αεροπλάνο τον Μάιο του 2006; Αν ένα τέτοιο επεισόδιο γινόταν επί Μητσοτάκη θα καλούσαν τον κόσμο σε εξέγερση.

Στις δημοκρατίες είναι φυσιολογικό να υπάρχουν διαφορές στις εκτιμήσεις. Όμως διαφορές στα γεγονότα, είναι ανήκουστο. Το ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει αναβαθμίσει τη θέση της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα, αυτό πολλοί μπορεί να το αμφισβητούν. Το ότι όμως έχει δαπανήσει πρωτοφανή κονδύλια για την Εθνική Άμυνα, αυτός ουδείς μπορεί να το αμφισβητήσει, παρά μόνον ο κακόπιστος. Αυτός που πανηγυρίζει διότι ο Ερντογάν έγινε ενθουσιωδώς δεκτός από τον Τραμπ, καθώς με το φτωχό του το μυαλό νομίζει ότι έτσι μειώνει τον πρωθυπουργό της δικής του χώρας.

Εδώ έφτασαν στο σημείο σχολιαστές με δημόσιο λόγο να ζητήσουν να αλλάξουμε πρωθυπουργό διότι ο Κούλης δεν είναι αρεστός στον Τραμπ και να βάλουμε άλλον στη θέση του ο οποίος θα έχει την έγκριση του πλανητάρχη. Και αυτοί οι άνθρωποι, έπειτα από λίγο γράφουν για την εθνική ανεξαρτησία. Ειλικρινά δεν γνωρίζω γιατί ο Μητσοτάκης τους έχει προκαλέσει τέτοιο ψυχικό τραλαλά. Γιατί ξυπνούν και κοιμούνται με την προσδοκία ότι όπου νά 'ναι πέφτει ο Κούλης. Τελικά όλοι αυτοί, αριστεροί, φριπαλεστάιν και τουρκοφάγοι υπερ-πατριώτες βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμης συλλογικής ψυχοθεραπείας.

Ας καλμάρουν, στο δημοκρατικό πολίτευμά μας γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια εκλογές, το 2027 πλησιάζει και τότε η κυβέρνηση θα κριθεί για τα όσα έκανε και για αυτά που δεν έκανε. Ψυχραιμία μέχρι τότε και…ινδένιο βάστα γερά!