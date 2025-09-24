NBG BUSINESS SEEDS

Τρία χρόνια αρκούν ώστε μια σημαντική δράση να καθιερωθεί ως θεσμός. Όταν όμως ένας θεσμός μετρά ήδη περισσότερα από 16 έτη, θεωρείται πλέον πυλώνας. Ο λόγος για το Πρόγραμμα Business Seeds, το οποίο έχει αναδειχθεί σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης νέων επιχειρηματικών ιδεών και νεοφυών εταιρειών στην Ελλάδα.

Πυρήνα του Προγράμματος αποτελεί ο Διαγωνισμός Καινοτομίας & Τεχνολογίας τον οποίο καθιέρωσε και διοργανώνει η Εθνική Τράπεζα από το 2010, αρχικά ως αντίδραση τότε στην οικονομική κρίση, παρέχοντας ευκαιρίες ανάδειξης, προβολής, mentoring, αλλά και επενδυτικές ευκαιρίες στους διακριθέντες.

Σήμερα, σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αναπτυξιακή δυναμική και θετικό επενδυτικό κλίμα στη χώρα μας, ο 16ος κατά σειρά Διαγωνισμός Business Seeds συνεχίζει να αποτυπώνει και να ενδυναμώνει το αναπτυξιακό στίγμα της ελληνικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας, συγκεντρώνοντας ήδη νέες αιτήσεις.

Γιατί οι startups επιζητούν μια θέση στο οικοσύστημα του Business Seeds

Μετουσιώνοντας εδώ και 16 χρόνια τις νέες επιχειρηματικές ιδέες σε «σπόρους» για την ανάπτυξη μιας παραγωγικής, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής οικονομίας που θα λειτουργεί ως αντίδοτο στο brain drain, ο Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας καλεί και φέτος τις νέες startups, spin-offs, τεχνοβλαστούς και επιχειρηματικές ομάδες σε διάφορα στάδια ωρίμανσης να λάβουν μέρος και να ξεκλειδώσουν τα αμέτρητα οφέλη του Προγράμματος Business Seeds.

Μέχρι σήμερα, ο Διαγωνισμός έχει υποδεχθεί περισσότερους από 8.700 συμμετέχοντες με 5.072 προτάσεις, έχει αναδείξει 146 νικήτριες εταιρείες και έχει απονείμει χρηματικά βραβεία ύψους € 740.000.

Το χρηματικό έπαθλο, ωστόσο, παρότι αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για τις νεοσύστατες εταιρείες, δεν είναι το μόνο ούτε το πιο σημαντικό όφελος που εξασφαλίζει μια διάκριση στον Διαγωνισμό Business Seeds.

Σύμφωνα με τις ίδιες τις νικήτριες εταιρείες, και όπως έχει αποδειχθεί στην πράξη, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για τις νέες επιχειρήσεις και startups να εδραιώσουν και να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά.

Ειδικά σε μια εποχή που η καινοτομία είναι το κρίσιμο ζητούμενο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ο Διαγωνισμός δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες ανάδειξης των καινοτόμων ιδεών, προσφέρει πολύτιμη καθοδήγηση και εκπαίδευση για την ωρίμανσή τους και το σημαντικότερο, εξασφαλίζει δικτύωση και διευκολύνει την πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Business Seeds στον τομέα του mentoring έχει αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών στο οποίο περιλαμβάνονται συνολικά 18 φορείς, 13 Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, 4 ερευνητικά κέντρα, 13 εταιρίες και 2 οργανισμοί. Διοργανώνει κάθε χρόνο, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα, ημερίδες, εκδηλώσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικά workshops, συνέδρια και bootcamps, ενώ συμμετέχει σε ανάλογες δράσεις στο εξωτερικό, προσφέροντας εκπαίδευση και ανατροφοδότηση στους νέους επιχειρηματίες, παρουσιάσεις σε επενδυτές (pitching) και δυνατότητες χρηματοδότησης για τη δημιουργία, την ωρίμανση και την ανάπτυξη εξωστρέφειας.

Ποιες μορφές οικονομικής υποστήριξης και αποκλειστικά προνόμια παρέχει το πρόγραμμα;

Πέραν των χρηματικών επάθλων για τους νικητές, ξεκλειδώνουν διάφορες προοπτικές χρηματοδότησης, οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν είτε τη μορφή άμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών, χρηματοδότηση μέσω δανείων ειδικού σκοπού, αλλά και αξιοποίηση συνεργειών με επενδυτικά funds συμμετοχής ευρωπαϊκών και διεθνών κεφαλαίων για την ενίσχυση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει ως ιδιώτης επενδυτής σε 5 εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών στο πλαίσιο του Equifund fund of funds και συμμετέχει επίσης σε ακόμη 7: στα Endeavor Catalyst IV & V, Unifund II, Metavallon II, Sporos, LStone Capital και Big Pi II. Η συνολική επένδυσή της την κατατάσσει ως τον μεγαλύτερο ιδιώτη επενδυτή στην Ελλάδα μετά το EIF. Επιπλέον, έχουν επενδυθεί μέχρι σήμερα απευθείας € 2,5 εκατ. ως συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο 11 εταιριών, καθώς και € 3,1 εκατ. ως δανεισμός σε 7 επιπλέον εταιρίες (€5,6 εκατ. συνολική χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων).

Τα οφέλη όμως δεν σταματούν εδώ. Η Εθνική Τράπεζα είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που προσφέρει προνόμια και ειδικές τιμολογήσεις σε μεγάλο εύρος τραπεζικών υπηρεσιών για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, με τον αριθμό των επωφελούμενων μόνο για το 2024 να ανέρχεται στις 12. Επιπλέον, σε 4 καταστήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο φιλοξενούνται δομές υποδοχής για startups, τις οποίες στελεχώνουν στελέχη της Τράπεζας – πρεσβευτές του προγράμματος, με στόχο την υποδοχή και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση κάθε νεοφυούς και καινοτόμου μικρομεσαίας επιχείρησης. Συνολικά 6 πρεσβευτές εκπροσωπούν, εθελοντικά το πρόγραμμα στις παραπάνω πόλεις, μέσα από τη συμμετοχή τους σε τοπικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις, κριτικές επιτροπές διαγωνισμών καινοτομίας και δράσεις mentoring.

Παράλληλα, ο ετήσιος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας προσελκύει μεγάλο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης και την ευρύτερη κοινή γνώμη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για τον 16ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν υποβάλετε τη δική σας

Για τους νέους επιχειρηματίες που οραματίζονται να ανοίξουν τα φτερά τους, η διαδικασία υποβολής προτάσεων για τον 16ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας είναι ήδη σε εξέλιξη και όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα ενημερωθούν και να καταθέσουν τις δικές τους καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, μέχρι την Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 στις 15:00.

Οι θεματικές ενότητες του 16ου Διαγωνισμού Καινοτομίας και Τεχνολογίας περιλαμβάνουν 4 σημαντικούς τομείς:

1. Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (Fintech)

2. Ψηφιακή Επιχειρηματικότητα & Οικοσυστήματα (Digital Ecosystems), συμπεριλαμβανομένου του PropTech

3. Προηγμένες Τεχνολογίες & AI (Advanced Technologies & AI)

4. Περιβάλλον/Κλιματική Αλλαγή, Κοινωνία & Διακυβέρνηση (ΕSG), συμπεριλαμβανομένης της Χρηματοοικονομικής Ενδυνάμωσης.

Στον φετινό Διαγωνισμό περιλαμβάνονται και 2 ειδικές κατηγορίες βραβείων: Χρηματοοικονομική Ενδυνάμωση των Νοικοκυριών στις Οικονομικές Αποφάσεις τους ως μέρος της πρωτοβουλίας ΕΝΝΟΙΑ και Τεχνολογία Ακινήτων (Prop Tech) σε συνεργασία με την εταιρεία Uniko.

Ο φετινός Διαγωνισμός περιλαμβάνει τρεις Φάσεις πρόκρισης, που ξεκινούν με την αρχική εμπρόθεσμη ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, την πρόκριση στους 20, όπου θα επιλεγούν κάποιες εταιρείες που θα λάβουν μέρος σε ειδικά εργαστήρια για περαιτέρω καθοδήγηση της επιχειρηματικής τους ιδέας, και τέλος την πρόκριση στους 10, με την τελική αξιολόγηση των παρουσιάσεων για την ανάδειξη των νικητών των βραβείων.

Στο πλαίσιο του 16ου Διαγωνισμού, οι 3 πρώτες ιδέες που θα βραβευθούν θα λάβουν τα ποσά των 20.000 ευρώ, 12.000 ευρώ και 8.000 ευρώ αντίστοιχα, ενώ όσον αφορά τις κατηγορίες των ειδικών βραβείων έως 5 νικητές που θα αναδειχθούν στην κατηγορία της Χρηματοοικονομικής Ενδυνάμωσης θα λάβουν συνολικά έως €10.000 και ένας νικητής στην κατηγορία Τεχνολογίες Ακίνητης Περιουσίας (Prop Tech) θα λάβει το χρηματικό ποσό των €4.000.

Επίσης, επτά έπαινοι θα απονεμηθούν σε όσους προκριθούν στην Γ’ Φάση, εξαιρουμένων όσων έλαβαν τα τρία πρώτα βραβεία ή κάποιο από τα ειδικά βραβεία.

Έχετε και εσείς μία επιχειρηματική ιδέα πρωτοποριακή για τον κλάδο σας; Το αύριο της επιχειρηματικής σας ιδέας ξεκινά σήμερα!

Δηλώστε συμμετοχή στον 16o κύκλο του Διαγωνισμού Business Seeds και αποδείξτε τη δύναμη της καινοτομίας σας. Ενημερωθείτε και υποβάλετε τη συμμετοχή σας εδώ έως τις 15 Οκτωβρίου 2025 στις 15:00. Η επόμενη ιδέα που θα αναδειχθεί μπορεί να είναι η δική σας!