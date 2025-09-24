Sky News, ABC

Στροφή 180 μοιρών έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ στη στάση για τον ρωσο-ουκρανικό πόλεμο καθώς ενώ μέχρι πρότινος πίεζε το Κίεβο να παραδώσει εδάφη, πλέον υποστηρίζει ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλη τη γη της.

Το Sky News σε ανάλυσή του εξηγεί τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να έχουν συμβάλει στην αλλαγή της στάσης του προέδρου των ΗΠΑ, η οποία θα αποτελέσει μια «χρυσή ευκαιρία» για το Κίεβο.

Πρώτον, θα μπορούσε να είναι η στρατιωτική και οικονομική πραγματικότητα επί του πεδίου. Η Ρωσία πληρώνει βαρύ τίμημα για τον πόλεμο, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε οικονομικούς πόρους.

Ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει ότι η Μόσχα βρίσκεται σε «μεγάλο οικονομικό πρόβλημα», γεγονός που ενισχύει την άποψη ότι η Ουκρανία μπορεί να επικρατήσει με δυτική βοήθεια.

Η ανθεκτικότητα της Ουκρανίας έχει επίσης μετατοπίσει τις αντιλήψεις – το αδύνατο τώρα μοιάζει δυνατό, αν οι σύμμαχοι παραμείνουν δεσμευμένοι.

Δεύτερον, θα μπορούσε να είναι η επιρροή των συμμάχων.Τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία, αποδυναμώνοντας περαιτέρω τη ρητορική του προέδρου σχετικά με το ότι η Αμερική επωμίζεται το οικονομικό βάρος.

Ξαφνικά ευθυγραμμίζεται με τις ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας την κατάρριψη ρωσικών αεροσκαφών που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο τους.

Τρίτον, θα μπορούσε να έχει περισσότερο να κάνει με την εσωτερική πολιτική, με τον πρόεδρο να βρίσκεται υπό δικομματικό έλεγχο στο εσωτερικό για την «ήπια» προσέγγισή του προς τη Ρωσία.

Μια πιο σκληρή στάση στην εθνική άμυνα θα μπορούσε να τον βοηθήσει να εδραιώσει την υποστήριξη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών, ενώ παράλληλα θα απευθύνεται και στους μετριοπαθείς, που θεωρούν την υπεράσπιση της Ουκρανίας ως δοκιμασία της εθνικής αξιοπιστίας.

Υπάρχει κι ένας άλλος παράγοντας που αξίζει να εξεταστεί – η διαπραγματευτική τακτική του Τραμπ. Έχει μακρά ιστορία στο να αλλάζει θέση για να αποκτήσει πλεονέκτημα.

Όποιος κι αν είναι ο λόγος για την αλλαγή στάσης του, και ανεξάρτητα από το αν αυτό μεταφραστεί σε αμερικανική πολιτική, οι τελευταίες τρεις μέρες έχουν δείξει έναν Τραμπ με αυτοπεποίθηση, καταλήγει το Sky News.

Ο Πούτιν αντιμέτωπος με μια δύσκολη επιλογή

Οι συνεχώς αυξανόμενες παραβιάσεις του εναέριου χώρου μελών του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία δείχνουν έναν Πούτιν που δοκιμάζει τις δυνάμεις του.

Ο Ρώσος πρόεδρος μετά την αλλαγή στη στάση του Αμερικανού ομολόγου του ενδεχομένως να αντιμετωπίσει περισσότερες προκλήσεις από όσες υπολόγιζε με τη μέχρι τώρα σχέση που είχε κατορθώσει να διατηρήσει μαζί του.

Όπως αναφέρει το αυστραλιανό ABC, η νέα δυναμική που προέκυψε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη είναι ότι, αν ο Τραμπ εννοεί πραγματικά αυτό που είπε — ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν το δικαίωμα να καταρρίπτουν ρωσικά μαχητικά στον εναέριο χώρο τους — τότε ο Αμερικανός πρόεδρος μπορεί να αναθέτει σε χώρες του ΝΑΤΟ μια σοβαρή αντεπίθεση απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Αν εννοεί αυτό που λέει, δίνει στις χώρες του ΝΑΤΟ το «πράσινο φως» να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη — προφανώς με την εγγύηση που προβλέπει το Άρθρο 5, το οποίο ουσιαστικά ορίζει ότι αν οποιαδήποτε χώρα του ΝΑΤΟ δεχθεί επίθεση, τότε θεωρείται ότι έχουν δεχθεί επίθεση όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ.

Το καίριο ερώτημα τώρα είναι — εάν κάποια από αυτές τις χώρες πράξει αυτό που ο Αμερικανός πρόεδρος λέει ότι μπορούν να κάνουν — θα σταθεί ο Τραμπ στο πλευρό τους; Θα κάνει πίσω ή θα χρησιμοποιήσει την εξουσία που συνοδεύει τη θέση του ως de facto ηγέτη του ΝΑΤΟ;

Γερμανός ΥΠΕΞ: Η ΕΕ πρέπει να εντείνει την στήριξη προς την Ουκρανία μετά την αλλαγή στάσης του Τραμπ

Την ίδια ώρα, η Ευρώπη πρέπει να «ωριμάσει» και να εντείνει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία μετά τα σχόλια του Τραμπ ότι υποστηρίζει την ανάκτηση όλων των ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύμφωνα με το Reuters, μιλώντας στον γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk, ο Βάντεφουλ είπε ότι ο Τραμπ είχε συνειδητοποιήσει ότι οι δικές του προσπάθειες δεν είχαν καταφέρει να πείσουν τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι έχουν επανειλημμένα πει «ότι πρέπει πραγματικά να ωριμάσουμε... Πρέπει να γίνουμε πιο κυρίαρχοι», είπε ο Βάντεφουλ.

«Και γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε τι μπορούμε να πετύχουμε εμείς οι ίδιοι. Μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Δεν έχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη υλοποιήσει όσα υποσχέθηκαν στην Ουκρανία. Πρέπει να εξετάσουμε ποιες άλλες οικονομικές και στρατιωτικές επιλογές έχουμε».

Τα σχόλια του Τραμπ ήταν καλά για την Ουκρανία και καλά για την Ευρώπη, δήλωσε ο Βάντεφουλ, καθώς ο πρόεδρος «πρέπει πράγματι να αναγνωρίσει ότι οι σημαντικές προσπάθειές του με τον Πούτιν έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η Ευρώπη που εντείνει τις προσπάθειες ασφαλείας δεν θα είναι εύκολη.

Δύο αξιωματούχοι, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, προειδοποίησαν επίσης ότι ο Τραμπ μπορεί να σηματοδοτεί ότι εναπόκειται στην Ευρώπη να βοηθήσει την Ουκρανία τώρα.

«Φαίνεται να λέει αντίο, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει αύριο. Σε κάθε περίπτωση, τα χαρτιά είναι ξεκάθαρα για εμάς. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε», δήλωσε ένας δυτικοευρωπαίος αξιωματούχος.

Ένας ανώτερος διπλωμάτης της Ανατολικής Ευρώπης δήλωσε ότι τα σχόλια του Τραμπ για την Ουκρανία είχαν ως στόχο να υποδείξουν μια αλλαγή θέσης και να δείξουν «ότι αρχίζει να αποσυνδέεται στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι ζήτημα της Ευρώπης».

Τραμπ: Με την υποστήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη της

Υπενθυμίζεται ότι, αυτή η «στροφή» στην στάση του προέδρου Τραμπ αποδεικνύεται από την ανάρτηση που ο ίδιος έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Truth Social μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Ουκρανό ομόλογό του.

«Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή επιλογή» ανέφερε ακολούθως ο Τραμπ σε ανάρτηση του στο Truth Social

Ακόμα, επέκρινε τη διεξαγωγή του πολέμου από τη Ρωσία, λέγοντας ότι πολεμούσε «χωρίς στόχο» σε έναν πόλεμο που μια «πραγματική στρατιωτική δύναμη» θα είχε κερδίσει σε «λιγότερο από μια εβδομάδα».

«Ο Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει», συνεχίζει η ανάρτηση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα στο ΝΑΤΟ «για να κάνει το ΝΑΤΟ ό,τι θέλει με αυτά».

Ο Τραμπ σχολίασε τα εξής με ανάρτηση του στο Truth Social:

«Αφού γνώρισα και κατάλαβα πλήρως την στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας και της Ρωσίας και αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή. Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ειδικότερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή επιλογή.

Γιατί όχι; Η Ρωσία πολεμάει χωρίς σκοπό εδώ και τρεισήμισι χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κερδίσει μια πραγματική στρατιωτική δύναμη σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Αυτό δεν διακρίνει τη Ρωσία. Στην πραγματικότητα, την κάνει να μοιάζει πολύ με «χάρτινη τίγρη».

Όταν οι άνθρωποι που ζουν στη Μόσχα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και περιοχές σε όλη τη Ρωσία ανακαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον πόλεμο, το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο για αυτούς να βρουν βενζίνη λόγω των μεγάλων ουρών που σχηματίζονται, και όλα τα άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην πολεμική οικονομία τους, όπου τα περισσότερα από τα χρήματά τους ξοδεύονται για τον πόλεμο με την Ουκρανία, η οποία έχει μεγάλο πνεύμα και γίνεται όλο και καλύτερη, η Ουκρανία θα είναι σε θέση να ανακτήσει τη χώρα της στην αρχική της μορφή και, ποιος ξέρει, ίσως να προχωρήσει ακόμη πιο μακριά!

Ο Πούτιν και η Ρωσία αντιμετωπίζουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει.Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι και στις δύο χώρες τα καλύτερα. Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε το ΝΑΤΟ με όπλα, ώστε το ΝΑΤΟ να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί. Καλή τύχη σε όλους!»

Τραμπ: To ΝΑΤΟ πρέπει να καταρρίπτει ρωσικά αεροσκάφη εάν εισέρχονται στον εναέριο χώρο του

Παράλληλα, η πιο σκληρή στάση του προέδρου Τραμπ απέναντι στη Ρωσία φανερώνεται και από τις δηλώσεις του σχετικά με το ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ θα πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη εάν εισέλθουν στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ, λίγο μετά την καταδίκη της Μόσχας από τις χώρες του ΝΑΤΟ για παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας.

«Ναι, το στηρίζω», απάντησε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε εάν θα υποστήριζε την κίνηση αυτή.

Σημειώνεται πως, οι παραπάνω αναφορές του Τραμπ έγιναν στο περιθώριο της συνάντησης του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ μαίνεται για πάνω από 3,5 χρόνια η στρατιωτική εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία