Τραμπ: Με την υποστήριξη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα εδάφη της - Η Ρωσία είναι «χάρτινη τίγρη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη πως η Ουκρανία θα μπορούσε να ανακτήσει την εδαφική ακεραιότητα που έχει απολέσει στη διάρκεια του πολέμου με τη Ρωσία, που μαίνεται για εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια.

Μετά από συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία από την εισβολή της, σύμφωνα με το Reuters.

«Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή επιλογή» ανέφερε ακολούθως ο Τραμπ σε ανάρτηση του στο Truth Social

Ακόμα, επέκρινε τη διεξαγωγή του πολέμου από τη Ρωσία, λέγοντας ότι πολεμούσε «χωρίς στόχο» σε έναν πόλεμο που μια «πραγματική στρατιωτική δύναμη» θα είχε κερδίσει σε «λιγότερο από μια εβδομάδα».

«Ο Πούτιν και η Ρωσία βρίσκονται σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει», συνεχίζει η ανάρτηση.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προμηθεύουν όπλα στο ΝΑΤΟ «για να κάνει το ΝΑΤΟ ό,τι θέλει με αυτά».

Ο Τραμπ σχολίασε τα εξής με ανάρτηση του στο Truth Social:

«Αφού γνώρισα και κατάλαβα πλήρως την στρατιωτική και οικονομική κατάσταση της Ουκρανίας και της Ρωσίας και αφού είδα τα οικονομικά προβλήματα που προκαλεί στη Ρωσία, πιστεύω ότι η Ουκρανία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σε θέση να πολεμήσει και να κερδίσει πίσω όλη την Ουκρανία στην αρχική της μορφή. Με χρόνο, υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ειδικότερα, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ πιθανή επιλογή.

Γιατί όχι; Η Ρωσία πολεμάει χωρίς σκοπό εδώ και τρεισήμισι χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κερδίσει μια πραγματική στρατιωτική δύναμη σε λιγότερο από μια εβδομάδα. Αυτό δεν διακρίνει τη Ρωσία. Στην πραγματικότητα, την κάνει να μοιάζει πολύ με «χάρτινη τίγρη».

Όταν οι άνθρωποι που ζουν στη Μόσχα και σε όλες τις μεγάλες πόλεις, κωμοπόλεις και περιοχές σε όλη τη Ρωσία ανακαλύψουν τι πραγματικά συμβαίνει με αυτόν τον πόλεμο, το γεγονός ότι είναι σχεδόν αδύνατο για αυτούς να βρουν βενζίνη λόγω των μεγάλων ουρών που σχηματίζονται, και όλα τα άλλα πράγματα που συμβαίνουν στην πολεμική οικονομία τους, όπου τα περισσότερα από τα χρήματά τους ξοδεύονται για τον πόλεμο με την Ουκρανία, η οποία έχει μεγάλο πνεύμα και γίνεται όλο και καλύτερη, η Ουκρανία θα είναι σε θέση να ανακτήσει τη χώρα της στην αρχική της μορφή και, ποιος ξέρει, ίσως να προχωρήσει ακόμη πιο μακριά!

Ο Πούτιν και η Ρωσία αντιμετωπίζουν τεράστιο οικονομικό πρόβλημα και αυτή είναι η στιγμή για την Ουκρανία να δράσει.Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι και στις δύο χώρες τα καλύτερα. Θα συνεχίσουμε να προμηθεύουμε το ΝΑΤΟ με όπλα, ώστε το ΝΑΤΟ να τα χρησιμοποιήσει όπως επιθυμεί. Καλή τύχη σε όλους!»