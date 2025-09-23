Τραμπ σε Μακρόν: Να δώσουμε στους Ουκρανούς πίσω τα εδάφη τους, ας δούμε πως θα πάει

Με αιχμηρά σχόλια για το Ουκρανικό αλλά και για διεθνή ζητήματα εμφανίστηκε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντησή του με τον Εμανουέλ Μακρόν, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την απογοήτευσή του για τον Ρώσο ομόλογό του, λέγοντας πως «η σχέση μου μαζί του δεν σήμαινε τίποτα». Για τη Ρωσία σημείωσε ότι «θα έπρεπε να είχε τερματίσει τον πόλεμο. Εδώ και 3,5 χρόνια δεν πήγαν και πολύ μακριά».

Trump:



The other side can fight, too. It could be that Russia is a "paper tiger." I don't know what they are. pic.twitter.com/WnK2eWeAWc — Clash Report (@clashreport) September 23, 2025

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, υποστήριξε ότι «οι Ουκρανοί μπορούν να πολεμήσουν», ενώ άφησε να εννοηθεί πως «ίσως η Ρωσία να είναι χάρτινη τίγρη. Δεν ξέρω τι είναι». Πρόσθεσε ακόμη ότι «η Ρωσία έχασε 7.000 άνδρες σε μια εβδομάδα για το τίποτα. Πολύ θλιβερό».

Σχολιάζοντας τις κινήσεις του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ είπε: «Ας πάρει τη γη τους πίσω από τη Ρωσία, ας δούμε πώς θα πάει αυτό».

President Trump:



Most of you have seen the recent statement I put out a little while ago, and I'm glad you [President Macron] got it. I really do feel that way. Let them [Ukraine] get their land back. https://t.co/WkEfGCpaKQ pic.twitter.com/gupw0E7qPE — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 23, 2025

Δεν έλειψαν και οι αναφορές σε άλλα μέτωπα. Για το Ιράν δήλωσε ότι «με το χτύπημα το βάλαμε στο περιθώριο, ενώ πριν ήταν ο νταής της Μέσης Ανατολής». Για το Ισραήλ τόνισε: «Ήμουν στο πλευρό του μια ζωή» και εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι «θα βρούμε λύση».

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ωστόσο, κράτησε πιο επιφυλακτική στάση, σημειώνοντας ότι «εδώ και δύο χρόνια ο πόλεμος δεν έχει κάποιο αποτέλεσμα».

Ο Γάλλος πρόεδρος είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ότι η στρατιωτική λύση «δεν λειτουργεί» προκειμένου να ηττηθεί η Χαμάς στη Γάζα. Οι Ισραηλινοί «σκότωσαν τους κυριότερους ηγέτες της Χαμάς. Αυτό λειτουργεί. Είναι μια μεγάλη επιτυχία όμως, ταυτόχρονα, έχουμε τόσους τρομοκράτες της Χαμάς όσους και την πρώτη ημέρα», υποστήριξε. «Επομένως, αυτό δεν λειτουργεί για την εξάρθρωση της Χαμάς. Δεν είναι ο σωστός τρόπος δράσης. Χρειαζόμαστε επομένως μια πλήρη διαδικασία και εργαζόμαστε πολύ σκληρά για την επόμενη ημέρα», συμπέρανε.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Γαλλίας δήλωσε σήμερα ότι η αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης δεν σημαίνει ότι το Παρίσι ξεχνά την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος τον Οκτώβριο του 2023.

Λίγο νωρίτερα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι θέλει να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι. Εμφανίστηκε επίσης αισιόδοξος ότι η σύνοδος που θα έχει αργότερα με ηγέτες αραβικών και μουσουλμανικών χωρών, στους οποίους θα παρουσιάσει το αμερικανικό σχέδιο για τη λήξη του πολέμου, θα είναι επιτυχής.