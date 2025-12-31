New York Times, Reuters

Το ημερολόγιο έγραφε 11 Μαρτίου, σε μια κλειστή αίθουσα συνεδριάσεων ξενοδοχείου στην Τζέντα όταν, όπως αποκαλύπτουν οι New York Times, διαδραματίστηκε μία από τις σημαντικότερες παρασκηνιακές συναντήσεις που αφορούσε τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Εκείνη την ημέρα ο Μάρκο Ρούμπιο άνοιξε πάνω στο τραπέζι έναν μεγάλο χάρτη της Ουκρανίας, στον οποίο αποτυπωνόταν η γραμμή επαφής των δύο στρατών: το μέτωπο που εδώ και τρία χρόνια διαχωρίζει τις περιοχές υπό ουκρανικό έλεγχο από εκείνες που βρίσκονται στα χέρια της Ρωσίας.



«Θέλω να ξέρω ποιες είναι οι απόλυτες κόκκινες γραμμές σας. Τι χρειάζεστε οπωσδήποτε για να επιβιώσετε ως χώρα;», φέρεται να ρώτησε ο Ρούμπιο την ουκρανική αντιπροσωπεία, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που ήταν παρών.

Καθώς οι συμμετέχοντες έσκυβαν πάνω από τον χάρτη, ο Μάικ Γουόλτς έδωσε στον Ουκρανό ΥΠΑΜ, Ρουστέμ Ουμέροφ έναν σκούρο μπλε μαρκαδόρο. «Ξεκίνα να σχεδιάζεις», του είπε.

Ο Ουμέροφ χάραξε πρώτα τα βόρεια σύνορα της Ουκρανίας με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία και έπειτα ακολούθησε τη γραμμή επαφής διασχίζοντας τις περιφέρειες Χάρκοβο, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα.

Το κέντρο βάρους έπεσε στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, τον μεγαλύτερο της Ευρώπης, τον οποίο κύκλωσε στον χάρτη. Σύμφωνα με Ουκρανό αξιωματούχο, προειδοποίησε ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής δεν τον συντηρούν επαρκώς, και ξεκαθάρισε ότι το Κίεβο τον θέλει πίσω υπό τον έλεγχο του.

Τέλος, έδειξε τη λωρίδα της Κινμπούρν, εξηγώντας ότι η ανάκτησή της θα επέτρεπε την ασφαλή πρόσβαση ουκρανικών πλοίων στα ναυπηγεία του Μικολάιβ.

Όπως αναφέρει ένας Αμερικανός αξιωματούχος, εκείνη τη στιγμή καταγράφηκε η μεγάλη καμπή: «Ήταν η πρώτη φορά που ο Ζελένσκι, μέσω των ανθρώπων του, είπε ότι για να επιτευχθεί ειρήνη είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει το 20% της χώρας».

Λίγες ώρες αργότερα, ο Τραμπ έδωσε εντολή να επαναρχίσει η αμερικανική βοήθεια προς το Κίεβο και οι συνεργάτες του χάραξαν τις βασικές παραμέτρους μιας συμφωνίας: η Ουκρανία θα παραχωρούσε εδάφη κατά μήκος της γραμμής που είχε σχεδιάσει ο Ουμέροφ, θα μπορούσε να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η ένταξή της στο ΝΑΤΟ θα μπλοκαριζόταν, ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια θα τελούσε υπό διαχείριση των ΗΠΑ ή διεθνούς οργανισμού και οι Αμερικανοί θα ζητούσαν από τη Ρωσία την επιστροφή της Κινμπούρν.

Reuters - Ζελένσκι: Συζητούμε με Τραμπ την πιθανή παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Παράλληλα, την πιθανή παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία στο πλαίσιο των εγγυήσεων ασφαλείας, συζήτησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την περασμένη Κυριακή στη Φλόριντα, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Ζελένσκι δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης σε συνομιλία μέσω WhatsApp ότι το Κίεβο ήταν αποφασισμένο να συνεχίσει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι ήταν έτοιμος να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε οποιαδήποτε μορφή.

Επίσης, δήλωσε ότι η Ουκρανία και η «Συμμαχία των Προθύμων» – η ομάδα χωρών που στηρίζουν το Κίεβο – σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν τις επόμενες συναντήσεις τους στις αρχές Ιανουαρίου.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας των χωρών θα συναντηθούν στην Ουκρανία στις 3 Ιανουαρίου και στη συνέχεια οι ηγέτες θα συναντηθούν στη Γαλλία στις 6 Ιανουαρίου.

Η Συμμαχία, υπό την ηγεσία της Βρετανίας και της Γαλλίας, περιλαμβάνει περισσότερες από 30 χώρες, αν και δεν ήταν άμεσα σαφές ποιες από αυτές θα συμμετάσχουν στις συναντήσεις.

«Είμαι ευγνώμων στην ομάδα του (Αμερικανού) προέδρου (Ντόναλντ) Τραμπ για την ετοιμότητά της να συμμετάσχει σε όλα τα αποτελεσματικά σχήματα. Δεν χάνουμε ούτε μία ημέρα», δήλωσε ο Ζελένσκι μέσω Χ.