Γερμανός ΥΠΕΞ: Η ΕΕ πρέπει να εντείνει την στήριξη προς την Ουκρανία μετά την αλλαγή στάσης του Τραμπ

Η Ευρώπη πρέπει να «ωριμάσει» και να εντείνει την υποστήριξή της προς την Ουκρανία μετά τα σχόλια του Τραμπ ότι υποστηρίζει την ανάκτηση όλων των ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας, Γιόχαν Βάντεφουλ.

Μιλώντας στον γερμανικό ραδιοφωνικό σταθμό Deutschlandfunk, ο Βάντεφουλ είπε ότι ο Τραμπ είχε συνειδητοποιήσει ότι οι δικές του προσπάθειες δεν είχαν καταφέρει να πείσουν τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τα σχόλια του Τραμπ στο Truth Social σηματοδότησαν μια απότομη και σημαντική ρητορική αλλαγή για τον ηγέτη των ΗΠΑ, ο οποίος προηγουμένως είχε ωθήσει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη για να τερματίσει τον πόλεμο και είχε στρώσει το κόκκινο χαλί για τον Πούτιν στην Αλάσκα μόλις τον περασμένο μήνα.

Δεν ήταν όμως άμεσα σαφές εάν ο Τραμπ θα τεκμηρίωνε τα λόγια του με μια αλλαγή στην πολιτική των ΗΠΑ, μια ασάφεια που θα μπορούσε να κρατήσει την ευθύνη στην Ευρώπη να καλύψει περισσότερες από τις ανάγκες της Ουκρανίας μέσω όπλων και χρηματοδότησης, καθώς ο ρόλος της Ουάσιγκτον υποχωρεί.

Η άνοδος δεν θα είναι εύκολη για την Ευρώπη

Οι Ευρωπαίοι έχουν επανειλημμένα πει «ότι πρέπει πραγματικά να ωριμάσουμε... Πρέπει να γίνουμε πιο κυρίαρχοι», είπε ο Βάντεφουλ.

«Και γι' αυτό πρέπει να εξετάσουμε τι μπορούμε να πετύχουμε εμείς οι ίδιοι. Μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα. Δεν έχουν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη υλοποιήσει όσα υποσχέθηκαν στην Ουκρανία. Πρέπει να εξετάσουμε ποιες άλλες οικονομικές και στρατιωτικές επιλογές έχουμε».

Τα σχόλια του Τραμπ ήταν καλά για την Ουκρανία και καλά για την Ευρώπη, δήλωσε ο Βάντεφουλ, καθώς ο πρόεδρος «πρέπει πράγματι να αναγνωρίσει ότι οι σημαντικές προσπάθειές του με τον Πούτιν έχουν μέχρι στιγμής αποτύχει». Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι η Ευρώπη που εντείνει τις προσπάθειες ασφαλείας δεν θα είναι εύκολη.

Δύο αξιωματούχοι, μιλώντας στο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, προειδοποίησαν επίσης ότι ο Τραμπ μπορεί να σηματοδοτεί ότι εναπόκειται στην Ευρώπη να βοηθήσει την Ουκρανία τώρα.

«Φαίνεται να λέει αντίο, έτσι δεν είναι; Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει αύριο. Σε κάθε περίπτωση, τα χαρτιά είναι ξεκάθαρα για εμάς. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε», δήλωσε ένας δυτικοευρωπαίος αξιωματούχος.

Ένας ανώτερος διπλωμάτης της Ανατολικής Ευρώπης δήλωσε ότι τα σχόλια του Τραμπ για την Ουκρανία είχαν ως στόχο να υποδείξουν μια αλλαγή θέσης και να δείξουν «ότι αρχίζει να αποσυνδέεται στέλνοντας το μήνυμα ότι είναι ζήτημα της Ευρώπης».

Η Ευρώπη ήδη αναλαμβάνει έναν μεγαλύτερο ρόλο

Ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έγραψε:

«Με τον χρόνο, την υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά σύνορα από όπου ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος, είναι μια πολύ καλή επιλογή».

Οι ΗΠΑ είναι εδώ και καιρό ο μεγαλύτερος υποστηρικτής και προμηθευτής όπλων της Ουκρανίας, αλλά από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ επέμεινε ότι η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει πολύ μεγαλύτερο μερίδιο του δικού της αμυντικού βάρους. Σε κάποιο βαθμό, αυτό έχει ήδη συμβεί.

Τα ευρωπαϊκά μέλη της αμυντικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ αύξησαν τις αμυντικές τους δαπάνες και επίσης προμήθευσαν την Ουκρανία με αεροπορική άμυνα στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος για την παροχή όπλων στην Ουκρανία από τα αποθέματα των ΗΠΑ χρησιμοποιώντας κεφάλαια από χώρες του ΝΑΤΟ.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά επίσης ένα σχέδιο για την επαναχρησιμοποίηση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να εντείνει την πίεση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, παρά τον κίνδυνο να πληγεί η εμπιστοσύνη των ξένων στις επενδύσεις σε δυτικά ομόλογα.