Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε ότι «ένα από τα εξέχοντα μέλη αυτού του συμβουλίου κάνει τα πάντα για να παρατείνει τον μεγαλύτερο πόλεμο στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», αναφερόμενος στη Ρωσία και στη δυνατότητα άσκησης βέτο που διαθέτει.

«Η Κίνα είναι επίσης παρούσα εδώ, μια ισχυρή χώρα στην οποία η Ρωσία βασίζεται πλήρως», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «χωρίς την Κίνα, η Ρωσία του Πούτιν δεν είναι τίποτα» από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Ζελένσκι αναφέρθηκε επίσης στη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, λέγοντας ότι «αναμένουμε οι ενέργειες της Αμερικής να πιέσουν τη Μόσχα προς την ειρήνη».

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας μετά τον πόλεμο»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος Ζελένσκι συζήτησε την «παραπαίουσα οικονομία» της Ρωσίας, στη συνάντηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Συγκεκριμένα, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε εποικοδομητική τη συζήτηση, λέγοντας ότι η πιο πρόσφατη δήλωση του Τραμπ για τη χώρα του συνιστά «μεγάλη αλλαγή» στην πολιτική του.

Όπως είπε, ο Τραμπ εμφανίζεται έτοιμος να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον τερματισμό του πολέμου.

«Όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία αφού τελειώσει αυτός ο πόλεμος», σημείωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι ο Τραμπ θα μπορούσε να αποτελέσει τον «καταλυτικό παράγοντα» για το Κίεβο και σχολίασε ότι είδε θετικά τα θέματα που του έθεσε.