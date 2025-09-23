Η Θεσσαλονίκη, το σύνδρομο του ανομολόγητου έρωτα για την καρέκλα και οι μάχες των χαμένων εντυπώσεων για τη ΔΕΘ

Η μεγαλύτερη παθογένεια της Θεσσαλονίκης είναι ο διαρκής… ετεροχρονισμός της ευθύνης. Δεν πρόκειται για κάποια φράση που τη βρίσκεις στα λεξικά αλλά για ένα φαινόμενο που το συναντούμε συχνά στην πολιτική και τη δημόσια διοίκηση.Αν θέλουμε να την περιγράψουμε είναι η τάση πολιτικών προσώπων και εκπροσώπων φορέων να εξασφαλίζουν μονίμως «ασυλία» στον εαυτό τους μέσα από την αναβολή της αυτοκριτικής. Είναι η «τέχνη» να μεταθέτεις συστηματικά την ευθύνη πάντα στους προηγούμενους ή τους επόμενους και να μην κοιτάζεις ποτέ το είδωλό σου στον καθρέφτη.

