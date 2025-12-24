Τι θα κάνουν με το Ισραήλ αν γίνουν πρωθυπουργοί;

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν τοποθετηθεί για την τριμερή Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ. Οι τρεις χώρες προχωρούν βήμα - βήμα σε μια ουσιαστική στρατηγική συμμαχία για την προάσπιση των εθνικών τους συμφερόντων. Φεύγουν σιγά – σιγά από το πλαίσιο μιας συνεργασίας και πάνε σε κάτι πιο ουσιαστικό που είναι η συμμαχία. Συμφωνούν με αυτό το club του Καπνεργοστασίου, το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσίπρας και όποιος άλλος; Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να γνωρίζει. Αν αυτοί έρθουν στην εξουσία τι θα κάνουν;

Μέχρι πριν λίγο καιρό και με αφορμή τα γεγονότα στη Γάζα η αντιπολίτευση υποστήριζε τυφλά την πλευρά των Παλαιστινίων. Μπορεί να κατακρεούργησαν την αλήθεια, αλλά αυτό δεν τους ενοχλούσε. Αρκεί να μην… συνεργαζόμασταν με το «κράτος δολοφόνο» του Ισραήλ, όπως χαρακτηριστικά έλεγαν. Ήταν φανερό ότι κάποιοι είχαν αναλάβει εργολαβία να τινάξουν στον αέρα αυτό που συμβαίνει σήμερα! Τρεις χώρες της περιοχής, το Ισραήλ, η Ελλάδα και η Κύπρος ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον παραλογισμό της Τουρκίας. Είναι ο μόνος τρόπος για να εγκαταλείψει η Τουρκία τις αυτοκρατορικές της επιδιώξεις και να συμφωνήσει σε ένα ρεαλιστικό σχέδιο για την οικονομική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα ελληνικά κόμματα τι λένε γι αυτό; Συμφωνούν με αυτήν την πολιτική ή θα την αλλάξουν αν έρθουν στην εξουσία; Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να γνωρίζει. Δεν μπορεί να πάει στην κάλπη να ψηφίσει υπέρ μιας υπερήφανης εθνικής πολιτικής και να του προκύψει επιστροφή στην εποχή της καρπαζιάς.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέχισε την πολιτική ενίσχυσης των σχέσεων μας με το Ισραήλ, που ξεκίνησε επί των ημερών του Γιώργου Παπανδρέου και διατηρήθηκε και από τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική αυτή στα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη μεταβλήθηκε σε αιχμή του δόρατος της εξωτερικής μας πολιτικής και έτσι φτάσαμε στην τριμερή. Η συνεργασία μας με το Ισραήλ σε συνδυασμό με την ουσιαστική ενίσχυση της Άμυνας της χώρας με σύγχρονα οπλικά συστήματα είναι πηγή μεγάλης ανησυχίας για την Άγκυρα. Αυτή η εξωτερική πολιτική που μετά από πολλά χρόνια παράγει επιτέλους αποτελέσματα είναι που δεν αρέσει σε κάποιους πολιτικούς και οικονομικούς κύκλους στην Ελλάδα. Είναι καιρός, λοιπόν, να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να μας πουν ανοικτά: Είναι υπέρ της τριμερούς ή όχι; Εξακολουθούν να πιστεύουν στο δόγμα του Κωνσταντίνου Καραμανλή «ανήκομεν εις την Δύσιν» ή το έχουν εγκαταλείψει;

Στα θέματα αυτά θα πρέπει να τοποθετηθεί και η λέσχη του καπνεργοστασίου, η οποία θεωρητικά κινείται εντός και οριακά εκτός της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή τουλάχιστον δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο να ζητήσει ανοιχτά την πτώση Μητσοτάκη. Αυτή η λέσχη, λοιπόν, η οποία απέκτησε εσχάτως και έναν ακόμη επίτιμο καλεσμένο, τον Ευάγγελο Βενιζέλο, έχει ασκήσει δριμεία κριτική στον κ. Μητσοτάκη για τα εθνικά θέματα και τον έχει κατηγορήσει επί της ουσίας για… μειοδοσία. Ας μας πουν τα μέλη αυτής της περίφημης λέσχης πώς ακριβώς τοποθετούνται στο θέμα της τριμερούς; Όπως και στο θέμα της ενεργειακής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Στη συνάθροιση αυτή παραβρέθηκε και ο υπουργός Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας. Ήταν πολιτική πράξη η συμμετοχή του σε μια εκδήλωση που το κύριο χαρακτηριστικό της ήταν το μίσος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανεξάρτητα απ’ αυτό, καθώς ο καθένας είναι ελεύθερος να μισεί στον κόσμο αυτόν όποιον θέλει. Συντάσσεται ο κ. Δένδιας με τους ανησυχούντες; Τι λέει ο ίδιος για την τριμερή; Φανταζόμαστε ότι θα συμφωνεί. Αλλά μπορεί και να κάνουμε λάθος…

Οι μόνοι οι οποίοι ανησυχούν πραγματικά για την ανάπτυξη των σχέσεων μας με ΗΠΑ και Ισραήλ είναι η Μόσχα για το φυσικό της αέριο και η Άγκυρα για το γεγονός ότι διακόπτεται βίαια το πάρτι που είχε στήσει εδώ και είκοσι χρόνια και μετά τα Ίμια.

Κάποιοι λένε ότι ο εναγκαλισμός μας με το Ισραήλ έχει κινδύνους. Λες και μέχρι χτες ζούσαμε στον παράδεισο και η σχέση μας με το Ισραήλ είναι το μήλο της Εύας που θα μας οδηγήσει στην πτώση. Ανερυθρίαστα ψέματα από ανθρώπους που λόγω ιδεοληψίας ή βλακείας ή ακόμη χειρότερα λόγω ιδιοτέλειας, εξυπηρετούν, οι περισσότεροι άθελά τους, τα συμφέροντα άλλων χωρών. Η Ελλάδα μόνη της και με τη γραμμή της δήθεν «πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής» είναι έρμαιο των διαθέσεων των Ισλαμιστών του Ερντογάν.

Οι πολίτες θα πρέπει να γνωρίζουν πριν φτάσουν στις κάλπες τις θέσεις των κομμάτων για την εξωτερική πολιτική. Και θα μάθουν! Θα πέσουν οι μάσκες. Τα πράγματα είναι απλά. Θα αναγκαστούν, αργά ή γρήγορα, να μας πουν τι βάζουν μπροστά. Ποια είναι η σημαία που σηκώνουν. Προς το παρόν η μόνη ξεκάθαρη πολιτική είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μόνο…

Θανάσης Μαυρίδης

