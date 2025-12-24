Η Μ. Καρυστιανού προκαλεί νευρική κρίση στην αντιπολίτευση

Ο κ. Ν. Καραχάλιος ήταν καταιγιστικός κατά της κυρίας Καρυστιανού στη συνέντευξη που έδωσε χθες στο Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον κ. Βασίλη Κοντουγουλίδη. Επανέλαβε τα όσα της έχει προσάψει και αποκάλυψε πως η δική του επικοινωνιακή ομάδα ήταν η τρίτη που δοκίμαζε η κυρία Καρυστιανού, απόδειξη πως είχε αποφασίσει να ασχοληθεί με την πολιτική εδώ και καιρό.

Ο κ. Ν. Καραχάλιος είπε και κάτι άλλο με ιδιαίτερη πολιτική σημασία. Το γεγονός ότι η κυρία Καρυστιανού καθυστερεί να συγκεκριμενοποιήσει τις προθέσεις της, δημιουργεί προβλήματα στον σχεδιασμό των Α. Σαμαρά και Α. Τσίπρα. Φυσικά αυτό δεν αποτελεί κριτική προς το πρόσωπό της, μια και ουδόλως την ενδιαφέρουν οι κινήσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών. Η κυρία Καρυστιανού υποθέτω πως κινείται με βάση τις εισηγήσεις της ομάδας των «σοφών» που την περιβάλλει και από την κτηθείσα πείρα από τη συνεργασία της με τις τρεις διαφορετικές ομάδες πολιτικής επικοινωνίας.

Ως εκ τούτου θα αντιλήφθηκε ότι το κόμμα της δεν θα αντέξει σε μια πολύμηνη παρουσία στην πολιτική σκηνή και θα το εξαγγείλει λίγο πριν από τις εκλογές. Αν τελικά έτσι εξελιχθούν τα γεγονότα, τότε αυτό που θα κυριαρχεί πρωτίστως στα κόμματα της αντιπολίτευσης θα είναι η παρατεταμένη νευρικότητα, καθώς ως και την τελευταία στιγμή δεν θα γνωρίζουν τι απώλειες θα υποστούν από το νέο κόμμα. Ένα τέτοιο σενάριο πιθανόν να οδηγήσει και τον Α. Τσίπρα σε δεύτερες σκέψεις.

Είναι διάχυτη η εντύπωση ότι το κόμμα Καρυστιανού θα ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα το διατύπωνα αλλιώς: η Νέα Δημοκρατία θα υποστεί τις λιγότερες απώλειες από την εμφάνιση αυτού του κόμματος, που θα περιθωριοποιήσει μια σειρά από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής αντιπολίτευσης. Συνεπώς στρατηγικά συμφέρει στη Νέα Δημοκρατία το κόμμα Καρυστιανού και για αυτό δεν θα είχε κανένα λόγο να υπονομεύσει το προφίλ της κυρίας στέλνοντας την ΑΑΔΕ στον σύλλογο των Τεμπών. Αν από την άλλη πλευρά φοβόταν την παρουσία της στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεν θα τη βοηθούσε, με τον έλεγχο της ΑΑΔΕ, να αποκτήσει την εικόνα της διωκόμενης γυναίκας που τα έβαλε με ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν παίζει ρόλο η πραγματικότητα, αλλά η πρόσληψή της.

Όπως έγραψα πριν από λίγες μέρες, το ζήτημα για την κυρία Καρυστιανού είναι αν έχει επίγνωση αυτού που πάει να κάνει, αν είναι προετοιμασμένη να δεχτεί ανάρμοστα κτυπήματα και αν θα μπορέσει, σε προσωπικό επίπεδο, να διαχειριστεί την νίκη ή την ήττα του κόμματός της. Όλοι οι υπόλοιποι ας κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα αναμένοντας τις κινήσεις της.

ΥΓ. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι δεοντολογικό ένας πάροχος υπηρεσιών, όπως είναι ο κ. Ν. Καραχάλιος, να αποκαλύπτει στοιχεία της συνεργασίας του με έναν πελάτη του, όπως ήταν η κυρία Καρυστιανού.