Κορυφές και ευκαιρίες στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Τέσσερις μήνες χρειάστηκαν για να καταφέρει ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών να πετύχει ένα νέο υψηλό κλείσιμο. Στις 2.127,20 μονάδες που ήταν το κλείσιμο της Δευτέρας 22ης Δεκεμβρίου ξεπεράστηκε η προηγούμενη καλύτερη επίδοση για την τελευταία δεκαπενταετία, αυτή της 14ης του Αυγούστου.

Η χθεσινή συνεδρίαση έφερε ένα νέο ρεκόρ με οριακή άνοδο 0,03% και η εικόνα της αγοράς μας είναι τέτοια που μας κάνει να πιστέψουμε πως η οριστική ανοδική διάσπαση του επιπέδου των 2.100 – 2.130 μονάδων είναι πλέον πιθανόν να γίνει πολύ σύντομα.

Αν έχουμε δίκιο, τότε το ξεκίνημα του 2026 μπορεί να είναι πολύ ευχάριστο για τους επενδυτές του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αρκεί να μην υπάρξει κάποια σημαντική αρνητική εξέλιξη στις διεθνείς αγορές, οι οποίες επίσης κινούνται με θετικό τρόπο τις τελευταίες μέρες. Μπορεί λοιπόν να φαίνεται πως βρισκόμαστε πάνω σε μία χρηματιστηριακή κορυφή αλλά αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση πως η πιθανότερη διαδρομή είναι προς τα κάτω.

Όπως έχουμε δει και στο πρόσφατο παρελθόν, οι επιδόσεις και οι προοπτικές των περισσότερων σημαντικών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι τέτοιες που δικαιολογούν αρκετά υψηλότερες αποτιμήσεις από τις τωρινές. Οι πιο βασικοί κλάδοι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, ενώ και η πορεία της οικονομίας της χώρας λειτουργεί υποστηρικτικά για τις τιμές των μετοχών.

Ο τραπεζικός κλάδος που αποτελεί τον οδηγό της αγοράς βρίσκεται σε μία διαδικασία αφομοίωσης της μεγάλης ανόδου του 2025 αλλά βλέποντας τις τιμές στόχους των χρηματιστηριακών αναλυτών και τις επιχειρηματικές εξελίξεις στον κλάδο (πιστωτική επέκταση, νέες πηγές εσόδων, επιχειρηματικές συμφωνίες) αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχουν σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω ανοδική κίνηση.

Σημαντικά φαίνονται και τα ανοδικά περιθώρια των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, καθώς εκτελούνται πολλά δημόσια και ιδιωτικά έργα σημαντικής αξίας καθώς και πολλά έργα υποδομής. Στον ευρύτερο βιομηχανικό τομέα, ο οποίος ανακαλύφθηκε πρόσφατα από τους επενδυτές και έχει κλέψει την παράσταση, είναι πολύ πιθανόν να συνεχιστεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Θετικές είναι οι προοπτικές και σε άλλους κλάδους, όπως στον ενεργειακό, τον τουριστικό, της πληροφορικής, των τυχερών παιχνιδιών, αλλά και πολλών επιχειρήσεων που δεν είναι εύκολο ούτε φρόνιμο να κατηγοριοποιηθούν.

Ο νέος χρόνος όμως δεν θα είναι αφιερωμένος μόνο στις προοπτικές των επιχειρήσεων, τα οικονομικά τους αποτελέσματα, την κερδοφορία τους και τις συμφωνίες εξαγορών και συγχωνεύσεων ούτε μόνο στις εταιρείες που (ελπίζουμε πως) θα αποφασίσουν να περάσουν τις πύλες του Χρηματιστηρίου μας. 150 χρόνια μετά την κυβερνητική απόφαση για τη σύσταση και ίδρυσή του, το αθηναϊκό χρηματιστήριο μπαίνει σε μία νέα εποχή, μετά την ανάληψη του ελέγχου της ΕΧΑΕ από τον πανευρωπαϊκό χρηματιστηριακό οργανισμό Euronext.

Καθώς ήδη έχουν ξεκινήσει οι διοικητικές αλλαγές στην ΕΧΑΕ, η οποία λογικά κάποια στιγμή θα γίνει και οργανικό μέλος της Euronext, μέσα στο 2026 θα αρχίσουμε να βλέπουμε μπροστά μας αρκετές αλλαγές σε διάφορους τομείς.

Αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο τους επενδυτές βέβαια είναι να αρχίσουν να γίνονται γρήγορα ορατά τα πλεονεκτήματα της απευθείας διασύνδεσης με τις υπόλοιπες αγορές που ανήκουν στην Euronext: το άνοιγμα ενός καναλιού ρευστότητας μέσω του οποίου οι Ευρωπαίοι επενδυτές θα μπορούν να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στις ελληνικές μετοχές και οι Έλληνες επενδυτές στις διεθνείς μετοχές, η σταδιακή καθιέρωση του Euronext Athens ως ενός ισχυρού περιφερειακού χρηματιστηριακού κέντρου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και η τεχνολογική του αναβάθμιση.

Εκτός όμως από την μετεξέλιξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών σε Euronext Athens, το 2026 θα ξεκινήσει και η διαδικασία μετάβασης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς από την κατηγορία των αναδυομένων (emerging markets) σε αυτήν των ανεπτυγμένων αγορών (developed markets).

Δεν είναι ακόμα σίγουρο πως και πότε θα γίνει αυτό, καθώς ο κάθε διεθνής οίκος που ασχολείται με την κατάταξη των διεθνών χρηματιστηρίων σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες (developed, emerging, frontier) ακολουθεί τις δικές του διαδικασίες. Είναι βέβαιο όμως πως με την πάροδο των μηνών θα πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στην ολοκλήρωση αυτής της «αλλαγής κατηγορίας», χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο επίσπευσης της διαδικασίας λόγω της ένταξης του Χρηματιστηρίου στον όμιλο της Euronext.

Με την ολοκλήρωσή της, μπορούμε να πούμε πως οι μετοχές που είναι εισηγμένες στο Χ.Α. θα παίζουν πλέον σε ένα πολύ μεγαλύτερο γήπεδο, με πολύ περισσότερους θεατές, πολύ μεγαλύτερα βραβεία για αυτούς που ξεχωρίζουν αλλά και πολύ περισσότερους και πολύ ισχυρούς «αντιπάλους».

Αυτό αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία και ταυτόχρονα σημαντική πρόκληση για την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η οποία θα πρέπει να προετοιμαστεί εντατικά και πολύ προσεκτικά έτσι ώστε να αξιοποιήσει την ευκαιρία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνει όσο το δυνατόν περισσότερους διεθνείς επενδυτές να ενδιαφερθούν για αυτήν.

Μεγάλη λοιπόν θα είναι η νέα χρονιά. Αν οι παράγοντες της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, με την συνεργασία και της Euronext, κινηθούν οργανωμένα και μεθοδικά, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις προκειμένου το 2026 να αποδειχθεί κομβικό στην ιστορία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς και να σηματοδοτήσει την ένταξή της στο χρηματιστηριακό Champions League. Ας ευχηθούμε να τα καταφέρει.