Ο Ανάλγητος

Τελευταία ημέρα του χρόνου για τον ανάλγητο η σημερινή. Αργά το βράδυ παίρνω το αεροπλάνο για την Μόσχα και επιστρέφει στις 7 Ιανουαρίου! Πάω στην καρδιά του κτήνους! Χριστούγεννα με το ξανθό γένος. Μούρλια! Ξέρω, θα έχω μια γκρίνια για το Ισραήλ, την Ουκρανία και γι αυτήν ακόμη την απειλή που νιώθει τελευταία ο Ιβάν από τον Τέλη. Κάτω από κάθε «αντισοβιετική πέτρα» βλέπουν τον ανάλγητο! Ήμαρτον! Χρόνια πολλά σύντροφοι και συντρόφισσες. Και που είστε! Δεν σκίζουμε το 2026 καλτσόν. Ευχόμαστε όμως χρόνια πολλά και καλές γιορτές. Σε όλους. Ακόμη και σε κομμουνιστές!

Έχουν βγει παγανιά ορισμένοι της Αριστεράς και «αναλυτές» να μας πουν πόσο επικίνδυνη είναι η συμμαχία με το Ισραήλ. Φαίνεται προτιμούν την αγκαλιά του Ερντογάν, των ΜΚΟ και τις «φλοτίλες». Ο Κυριάκος έδωσε ένα ακόμα μάθημα εξωτερικής πολιτικής, η οποία είναι ενεργητική μετά από τουλάχιστον 20 χρόνια. Μία η αμερικανική ομπρέλα με τα ενεργειακά deals, μία η Τριμερής, μία η επέκταση της ΑΟΖ στο Ιόνιο, έρχονται όπως μου λένε και οι συζητήσεις με τη Λιβύη…δεν προλαβαίνει να μετράει γκολ η παρέα του καπνεργοστασίου. Πώς το λέει ο Κώστας ο Καραμανλής σε όσους βλέπει κατ’ ιδίαν ; «Το παλιόπαιδο…», μας έκλεισε τα στόματα, θα προσέθετα εγώ…

Μαθαίνω πως έρχονται σημαντικά deals στην Άμυνα με το Ισράηλ. Από αυτά που δεν έχουν ακουστεί…

Η συμμορία πάντως της μιζέριας χτυπάει με fake news όπου μπορεί. Στο στόχαστρό της έχει βρεθεί εσχάτως ο Νίκος Δένδιας. Έχουν βγει διάφοροι συνδικαλιστές στρατιωτικοί (άλλο τούτο…) και λοιπές προοδευτικές δυνάμεις και λένε πως υπάρχει προσωπική διαφορά στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς επίσης πως μελλοντικά θα υπάρχουν μειώσεις στους μισθούς των στρατιωτικών. Πρόκειται ξεκάθαρα για fake news, καθώς τέτοιο σενάριο δεν παίζει, αντιθέτως όπως με πληροφορούν κάθε στέλεχος θα λαμβάνει υψηλότερο μισθό από τις 27 Ιανουαρίου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης είχε χαλαρή συζήτηση σε γνωστό στέκι των Αθηνών με τους οικονομικούς συντάκτες. Παρόντες ήταν οι Θάνος Πετραλιάς, Γιώργος Κώτσηρας και Νίκος Παπαθανάσης. Ήταν χαλαρός, χαμογελαστός και χαμήλωσε τις προσδοκίες για νέα μέτρα εκτός όσων ήδη έχουν ανακοινωθεί. Στη ΔΕΘ όμως πρόκειται να υπάρξουν εκπλήξεις…

Η αλήθεια είναι ότι ο Νίκος Παπαθανάσης έχει ένα θέμα με την απορροφητικότητα, αλλά μέρες που είναι ας το αφήσουμε. Γιορτές έχουμε και είναι κρίμα να χαλάμε τις καρδιές μας…

Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της ΝΔ Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε τον τρίτο τόμο της σειράς ΑΠΛΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, με τίτλο "ΡΩΜΗ". Το παρών όπως μου λένε έδωσαν μεταξύ άλλων ο CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά, υπουργοί, δήμαρχοι, στελέχη της ΝΔ στη Βόρεια Ελλάδα και πλήθος κόσμου.



Η κα. Καρυστιανού συναντά και επιχειρηματίες. Λογικό.

Το rebranding Τσίπρα έχει πάει τόσο άσχημα που θεωρώ ότι ο πρώην πρωθυπουργός πρέπει να ξανασκεφτεί τη σκοπιμότητα των περιφερειακών «παραστάσεων» εξ ΄αφορμής της κυκλοφορίας του βιβλίου. Συζητώντας με φοιτητές και φοιτήτριες του Παντείου Πανεπιστημίου για την Ιθάκη, υποστήριξε ότι στις πρώτες μέρες του, στο Μαξίμου αντιμετώπισε και εκείνος μεγάλες κινητοποιήσεις αγροτών αλλά ως «αριστερός πρωθυπουργός» είχε μεγάλη έγνοια για τους δρόμους και κατέβηκε στα μπλόκα στην Κρήτη και τους κάλεσε στο Μαξίμου και γενικώς είχε κατανόηση στις λαϊκές κινητοποιήσεις. Πόσα θέλετε να μας τρελάνετε αγαπητέ Αλέξη Τσίπρα;

Όλο λάθος που λένε οι πιτσιρικάδες. Καταρχήν στα μπλόκα πήγε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης το 2013 όταν υποσχέθηκε τον ουρανό με τα άστρα στους αγρότες. Ως πρωθυπουργός τον Φεβρουάριο του 2016 υποδέχθηκε με τα ΜΑΤ τους αγρότες στο Υπουργείο στη Βάθης όπου έγινε της…κατσούνας με τα χημικά από την αστυνομία και το ξύλο. Τότε που είχαν γίνει viral οι φωτογραφίες με τους άνδρες των ΜΑΤ να τους κυνηγούν οι Κρητικοί με τις κατσούνες. Πρωταγωνιστούσε δε ένας θηριώδης Κρητικός που ένα χρόνο πριν, προεκλογικά, χτυπούσε επιδοκιμαστικά στην πλάτη τον Τσίπρα γιατί θα έσκιζε τα μνημόνια. Τόσα και τόσα «ξέχασε» ο άνθρωπος, τις πολύμηνες κινητοποιήσεις από το Σεπτέμβρη έως το Φεβρουάριο όπου είχαν αναπτυχθεί πανελλαδικά 105 μπλόκα με πάνω από 15.000 τρακτέρ, μηχανήματα, αγροτικά, θα θυμόταν σωστά;

