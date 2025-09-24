Κυρ. Μητσοτάκης - Ερντογάν

Νέα δεδομένα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις φαίνεται πως δημιουργεί η ακύρωση της συνάντησης ανάμεσα στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν, χθες το βράδυ. Το προσχηματικό, όπως φαίνεται, αίτημα, της τουρκικής πλευράς έκανε λόγο για «αναβολή λόγω συμμετοχής του Ερντογάν σε συνάντηση ηγετών αραβικών και μουσουλμανικών χωρών». Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν πως η Αθήνα είναι προσηλωμένη στην πολιτική ανοικτών διαύλων, ενώ σχετικά με το δημοσίευμα της Μιλιέτ, τονίζεται πως η συνάντηση ήταν προσυμφωνημένη και η Αθήνα πάντα με τον ίδιο τρόπο ανακοινώνει τις συναντήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν τέσσερις ώρες πριν από την επαφή των δύο ηγετών, κι ενώ ήταν σε γνώση της τουρκικής πλευράς ότι το ραντεβού ήταν επιβεβαιωμένο, η Άγκυρα ζήτησε από την Αθήνα την αναβολή της συνάντησης των κ.κ. Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Όπως επισήμανε, σχετικά, ανώτατη κυβερνητική πηγή από τη Νέα Υόρκη: «Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, συμφωνημένο και ανακοινώσαμε τη συνάντηση. Αν δεν γίνει η συνάντηση θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου ο πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας».

Εξάλλου, το πρόγραμμα του Κυρ. Μητσοτάκη ήταν πολύ φορτωμένο και σε συνδυασμό με την προσχηματική αναβολή που ζήτησε η τουρκική πλευρά, οδήγησε τελικώς στην αναβολή της συνάντησης των δύο ηγετών.

Οι διαρροές της Μιλιέτ

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Μιλιέτ, ο λόγος της αναβολής της συνάντησης από την πλευρά της Τουρκίας ήταν ότι δεν ανακοινώθηκε από κοινού η επαφή Μητσοτάκη - Ερντογάν, αλλά η Αθήνα προχώρησε μονωμερώς στην ανακοίνωσή της.

«Λόγω του ιδιαίτερα φορτωμένου προγράμματος του κ. Ερντογάν, οι δύο πλευρές συμφώνησαν η συνάντηση να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο και να εκδοθεί κοινή ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωσή της. Ωστόσο, η ελληνική πλευρά προχώρησε σε πρόωρη ανακοίνωση του ραντεβού, γεγονός που, σύμφωνα με την Άγκυρα, συνιστούσε παραβίαση της άτυπης συμφωνίας και είχε ως αποτέλεσμα η τουρκική προεδρία να ζητήσει την αναβολή της», ανέφερε χαρακτηριστικά το άρθρο της τουρκικής εφημερίδας.

Το ενδεχόμενο συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν στην Κοπεγχάγη

Κατά τα λοιπά, τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός όσο και ο Τούρκος πρόεδρος αναμένονται την ερχόμενη Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου, να βρίσκονται από κοινού στην Κοπεγχάγη για τη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας.

Αυτό που πλέον μένει να φανεί, είναι εάν οι δύο πλευρές θα επιδιώξουν μία νέα συνάντηση εκεί, για να διαλύσουν τα σύννεφα που μαζεύονται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ή εάν τελικώς Αθήνα και Άγκυρα μπαίνουν σε μια νέα φάση σε διπλωματικό επίπεδο.

Τα μηνύματα Ερντογάν

Σε κάθε περίπτωση, η χθεσινή ομιλία του Ταγίπ Ερντογάν στον ΟΗΕ δείχνει ότι το χάσμα με την ελληνική πλευρά μεγαλώνει, καθώς στέλνει πολλαπλά μηνύματα.

Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ μίλησε για «αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας της βορείας Κύπρου», ενώ παράλληλα τόνισε πως «θέλουμε να δούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως θάλασσες σταθερότητας και ευημερίας», προσθέτοντας πως «υπάρχουν νόμιμα συμφέροντα της Τουρκίας» και υπογραμμίζοντας πως «όποιο σχέδιο αποκλείει την Τουρκία θα αποτύχει».

Το μήνυμα αυτό φέρεται να έχει ως αποδέκτες εκτός από τη χώρα μας, την Κύπρο και το Ισραήλ.

Ο Ερντογάν, μάλιστα, επανέλαβε την πρότασή του για τη διοργάνωση Διάσκεψης Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο τη «δημιουργία κοινού εδάφους», ενώ ξεκαθάρισε ότι «η λύση στο Κυπριακό δεν μπορεί να στηριχθεί στο ομοσπονδιακό μοντέλο, το οποίο δοκιμάστηκε πολλές φορές χωρίς επιτυχία».