Π. Μαρινάκης για Μητσοτάκη - Ερντογάν: Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στη Νέα Υόρκη

«Είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκης με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη», τόνισε σε δηλώσεις του στο Action24 o κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Εμείς θα συνεχίσουμε να ασκούμε μία ενεργή πολιτική η οποία στο πεδίο έχει αποτελέσματα σε όλα τα επίπεδα και θα συνεχίσουμε να θεωρούμε σωστό τον διάλογο αλλά το ένα δεν είναι προϋπόθεση του άλλου. Η πολιτική μας δεν είναι υπό διαπραγμάτευση και αρέσει δεν αρέσει, ψηλώνει την Ελλάδα, αυτό είναι το μόνο μας κριτήριο, το εθνικό συμφέρον», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Πιο αναλυτικά, για την ακύρωση της συνάντησης των δύο ανδρών, είπε: «Προφανώς, δεδομένου ότι δεν έχει βρεθεί κάποια κοινή ώρα στο σημερινό πρόγραμμα, θεωρώ σχεδόν βέβαιο – για να κρατάμε και μια πισινή – ότι η συνάντηση δεν θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της παρουσίας των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη, δεν μιλάμε για το από ΄δω και στο εξής. Είχε πράγματι προγραμματιστεί... και επειδή είδαμε και κάποιες πηγές από την άλλη πλευρά, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πως πάντα αυτό συμβαίνει, εμείς ανακοινώνουμε το πλήρες πρόγραμμά μας ενώ η τουρκική πλευρά δεν το κάνει.

Ήταν δεδομένη και συμφωνημένη η συνάντηση αλλά προέκυψε πράγματι αυτή η έκτακτη σύνοδος του Προέδρου Τραμπ με αραβικά και μουσουλμανικά κράτη... Η ώρα της συνόδου αυτή έγινε αργότερα γνωστή, τη χθεσινή μέρα υπήρξε μια τηλεφνική επαφή με την τουρκική πλευρά ότι θα πρέπει να αλλάξει η συνάντηση των δύο ηγετών καθώς ξεκινούσαν με μισή ώρα διαφορά. Μες στην ημέρα δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί κάποια ώρα, καθώς είναι πολύ πιεσμένο και το πρόγραμμα του πρωθυπουργού.

Και πρόσθεσε: «Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα ψύχραιμα. Ειδικά σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Η Ελλάδα ψηλώνει, η Ελλάδα μεγαλώνει, να δούμε τι έγινε από την τελευταία συνάντηση -προσέξτε- από την τελευταία συνάντηση των δύο ηγετών και αυτή που θα γινόταν και τελικά δεν έγινε τι έχει μεσολαβήσει; Να σας πω εγώ τι έχει μεσολαβήσει. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, δηλαδή η κατοχύρωση των απώτατων δυνητικών ορίων της χώρας με τη σφραγίδα της Ευρώπης, έχει μεσολαβήσει η έλευση της Chevron, έχουν μεσολαβήσει δηλώσεις, επίσημες τοποθετήσεις σε επίσημα κείμενα της Ευρώπης κατά του παράνομου και άκυρου τουρκολυβικού μνημονίου και μια Ελλάδα, η οποία σε όλα τα επίπεδα, σε συνέχεια της ΑΟΖ με την Αίγυπτο, την Ιταλία, της επέκτασης στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, ουσιαστικά μεγαλώνει στην πιο δύσκολη περίοδο. Αυτό πρέπει να βλέπουμε εμείς. Αυτή η χώρα, λοιπόν, δια του πρωθυπουργού και της διπλωματικής αποστολής είχε μια σειρά από συναντήσεις φαίνεται ότι κατοχυρώνουν τη θέση μας. Για αυτή τη συνάντηση είπαμε τι συνέβη, προχωράμε παρακάτω».

«Πρέπει να φύγουμε από το αμφιθέατρο - αναφέρομαι και στον κ. Ανδρουλάκη»

«Αν δει κανείς το πρόγραμμα του Έλληνα πρωθυπουργού, το ίδιο επιτελείο, οι ίδιοι συνεργάτες, το ίδιο υπουργείο Εξωτερικών, προχώρησε σε ένα ολόκληρο πρόγραμμα με δεκάδες συναντήσεις και με ηγέτες άλλων κρατών και με σημαντικούς ανθρώπους της ελληνικής κοινότητας στην Αμερική, ξένους επενδυτές, ανθρώπους οι οποίοι, ουσιαστικά θα συνεισφέρουν στην προσπάθεια της Ελλάδας να μεγαλώσει την πίτα σε όλα τα επίπεδα, και σε οικονομικό επίπεδο και να ισχυροποιηθεί διπλωματικά», εξήγησε.

«Ήταν λοιπόν μη πρόχειρη σε όλα τα υπόλοιπα κατά τον κ. Ανδρουλάκη και επειδή, προσέξτε, έγινε μία αναβολή - ακύρωση απ' ό,τι φαίνεται από την Τουρκία, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης της χώρας δέχεται ότι η προχειρότητα είναι από την πλευρά της Ελλάδας. Γιατί; Γιατί τυχαίνει ο πρωθυπουργός της χώρας να μην είναι στο κόμμα του. Ξέρετε δεν είναι όλα ΠΑΣΟΚ -ΝΔ, Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός, μαύρο- άσπρο, ΠΑΟΚ- Άρης. Μεγαλώσαμε. Πρέπει να φύγουμε από το αμφιθέατρο - αναφέρομαι και στον κ. Ανδρουλάκη και σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ενασχόληση στο παρελθόν. Έτσι; Όλοι μας μεγαλώσαμε. Εντάξει, ξεκινήσαμε, βρήκαμε μια δουλειά, μπήκαμε στην πολιτική, ο καθένας ακολούθησε μια πορεία. Όταν μιλάμε για τη χώρα μας δεν πρέπει να μιλάμε με αυτούς τους όρους», τόνισε σχολιάζοντας τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη για την αναβολή της συνάντησης Κυρ. Μητσοτάκη - Ρ.Τ. Ερντογάν.

«Μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη»

Παράλληλα, δήλωσε σήμερα ότι πολύ μεγάλο μέρος της αντιπολίτευσης δεν θέλει να ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη.

Εξήγησε ότι κάποια από τα κόμματα της αντιπολίτευσης εργαλειοποιούν το δυστύχημα των Τεμπών και θέλουν να αποκομίσουν πολιτικά οφέλη στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων, των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών και στο όνομα της αγωνίας της δικαιοσύνης, της υγιούς κοινωνίας για δικαιοσύνη.

«Η κυρία Κωνσταντοπούλου προσπαθεί να κάνει πολιτική καριέρα στις πλάτες των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών»

Ερωτηθείς σχετικά με το αν τα λεγόμενά του αφορούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης ο κ Μαρινάκης είπε: «Δεν μπορώ να συγκρίνω την κα Κωνσταντοπούλου που προσπαθεί να κάνει πολιτική καριέρα στις πλάτες των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών με το ΠΑΣΟΚ που κάποιες φορές έπεσε στην παγίδα να γίνει ουρά της».

Τεράστιας σημασίας δίκη που θα κρατήσει καιρό

«Αν η δίκη αυτή δεν ξεκινήσει ούτε στα τρία χρόνια και ξεκινήσει στα τέσσερα χρόνια, έτσι όπως θέλουν κάποιοι, η δίκη αυτή μπορεί να κρατήσει και ένα και δύο χρόνια, γιατί θα έχει πάρα πολλούς μάρτυρες, πάρα πολλά έγγραφα, πάρα πολλούς κατηγορούμενους που θα απολογηθούν, πάρα πολλούς συνηγόρους. Είναι μιας τεράστιας σημασίας δίκη, δεν μπορεί να κρατήσει λιγότερο, ακόμα και αν συνεδριάζει συνέχεια, θα κρατήσει καιρό. Στα 8 χρόνια -γιατί πρέπει να γίνει και ο δεύτερος βαθμός και ενδεχομένως και κάποιες αναιρέσεις- θα πρέπει να έχουν τελεσιδικήσει, να έχουν αμετάκλητες οι αποφάσεις αν υπάρξουν για να μην παραγραφούν τα αδικήματα που είναι πλημμελήματα», τόνισε ο κ Μαρινάκης.

Συνέστησε ψυχραιμία, σημειώνοντας ότι το κάθε αίτημα θα πρέπει να εξεταστεί από τη δικαιοσύνη, εφόσον υποβληθεί.

«Θα πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον πατέρα σε ανθρώπινο επίπεδο»

«Σε ανθρώπινο επίπεδο θα πρέπει να είμαστε δίπλα σε αυτόν τον πατέρα (Πάνο Ρούτσι) αλλά δίπλα σημαίνει με ανθρώπινο πρόσωπο, όχι με σκοπό να πάρουμε ψήφους ή να πάρουμε πολιτικά οφέλη«, ανέφερε επίσης.

Τέλος ο κ. Μαρινάκης δεν θέλησε να κάνει κανένα σχόλιο για την κυρία Καρυστιανού καθώς όπως είπε είναι ένας άνθρωπος που έχει βιώσει τον απόλυτο πόνο και την απόλυτη οδύνη.