Βόρεια Ελλάδα: Ο θυμός που τροφοδοτεί το φάντασμα του λαϊκισμού και η πειστική απάντηση της «ικανής διακυβέρνησης»

Ο λαϊκισμός, από όπου και αν προέρχεται, κρύβει κινδύνους. Είτε καμουφλάρεται με τον μανδύα του «πατριωτισμού» είτε μεταμφιέζεται σε «φωνή λαού», παραμένει μια επικίνδυνη αυταπάτη.Η πρόσφατη πολιτική εμπειρία μάς το δίδαξε με τον πλέον επίπονο τρόπο, αφού αποδείχθηκε στο πεδίο ότι οι εύκολες υποσχέσεις «πληρώνονται» ακριβά. Δεν πέρασε πολύς καιρός από τότε που οι… αυταπάτες έγιναν βαριά μνημόνια, τα νταούλια που θα χόρευαν την Ευρώπη… capital controls και η «περήφανη διαπραγμάτευση» κατέληξε σε μια άνευ προηγουμένου οικονομική -και σε ορισμένες περιπτώσεις θεσμική- περιπέτεια για τη χώρα.

