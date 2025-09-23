Από το βήμα του ΟΗΕ

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ττου ΟΗΕ, αναφέρθηκε στο Κυπριακό και στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. «Θέλουμε να δούμε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειος λεκάνη σταθερότητας και ευημερίας όπου τα νόμιμα συμφέροντα όλων των πλευρών γίνονται σεβαστά», ανέφερε αρχικά.

Όπως υποστήριξε, η Τουρκία διαθέτει δικαιώματα και αρμοδιότητες στα δυτικά της Κύπρου, ενώ οι Τουρκοκύπριοι κατέχουν νόμιμα δικαιώματα γύρω από το νησί. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι «δεν θα ευοδωθούν έργα που αποκλείουν την Τουρκία και την Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου».

Ο Ερντογάν επανέλαβε την πρότασή του για τη διοργάνωση Διάσκεψης Ανατολικής Μεσογείου, με στόχο τη «δημιουργία κοινού εδάφους», ενώ ξεκαθάρισε ότι «η λύση στο Κυπριακό δεν μπορεί να στηριχθεί στο ομοσπονδιακό μοντέλο, το οποίο δοκιμάστηκε πολλές φορές χωρίς επιτυχία».

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι οποιοδήποτε σχέδιο στην Ανατολική Μεσόγειο που αποκλείει την Τουρκία και την "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" είναι καταδικασμένο σε αποτυχία», επανέλαβε.

«Στο νησί υπάρχουν δύο ξεχωριστά κράτη και δύο διαφορετικοί λαοί. Οι Τουρκοκύπριοι είναι ισότιμοι ιδιοκτήτες και δεν θα δεχτούν ποτέ να αποτελέσουν μειονότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «θέσει τέλος στην άδικη και απάνθρωπη απομόνωση των Τουρκοκυπρίων» και επανέλαβε την πρότασή του για αναγνώριση της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, προτείνοντας τη σύναψη διπλωματικών, πολιτικών και οικονομικών σχέσεων.

Για μεσανατολικό και Ουκρανία

Ακόμα ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στο μεσανατολικό καλώντας και άλλες χώρες να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος, μετά τις αντίστοιχες κινήσεις δυτικών κρατών, ζητώντας ταυτόχρονα την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

«Πρέπει να επιτύχουμε εκεχειρία στη Γάζα το συντομότερο δυνατό», είπε ο Ερντογάν. «Οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν, η ανθρωπιστική βοήθεια πρέπει να μπορεί να εισέλθει χωρίς εμπόδια», πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στο ουκρανικό ζήτημα είπε ότι η Τουρκία έχει φιλοξενήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, έχοντας μια μοναδική θέση ως μέλος του ΝΑΤΟ και στενός εμπορικός εταίρος της Ρωσίας.

«Μέσω άμεσων συνομιλιών, διευκολύναμε την ανταλλαγή αρκετών αιχμαλώτων και πτωμάτων και εργαστήκαμε για τον προσδιορισμό των όρων των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών», δήλωσε ο Ερντογάν σε μεταφρασμένες δηλώσεις.

«Μην ξεχνάτε, δεν υπάρχουν νικητές στον πόλεμο και δεν υπάρχουν ηττημένοι σε μια δίκαιη ειρήνη. Έχοντας αυτό κατά νου, και τις επόμενες ημέρες θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για μια ειρηνική κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε.