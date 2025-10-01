Η ειρήνη στη Γάζα θα φουντώσει την… ανεργία στην Ευρώπη

Ελπίζω η τρομοκρατική οργάνωση να έχει το στοιχειώδες ένστικτο αυτοσυντήρησης και να αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ. Καλό-κακό αυτό είναι με δεδομένο ότι η εναλλακτική για τη Χαμάς είναι η συνέχιση μέχρι του δικού της τέλους της ισραηλινής επίθεσης. Και μάλιστα με τη σύμφωνη γνώμη των οκτώ αραβικών κρατών τα οποία, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αποδέχθηκαν το παραπάνω σχέδιο. Μεταξύ αυτών λέγεται πως είναι και το Κατάρ. Σημειώνω τη σιωπή της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία προφανώς φοβάται να τοποθετηθεί, διότι δεν ελέγχει την επικράτειά της. Οι ταξιαρχίες των διαφόρων «μαρτύρων» που δρουν στη Δυτική Όχθη καθορίζουν και τη στάση του Αμπάς.

Φυσικά, μια οργάνωση που καταστατικά υιοθετεί και προωθεί την έννοια του «μάρτυρα» είναι απολύτως λογικό να απορρίψει κάθε πρόταση που φέρνει την ειρήνευση στην περιοχή και βάζει τις βάσεις, σε βάθος χρόνου, τελικά να συνυπάρξουν οι Ισραηλινοί με τους Παλαιστίνιους. Επειδή επικρατεί ένας μύθος επ' αυτού, να γράψω για μια ακόμα φορά πως οι Παλαιστίνιοι έχασαν την ευκαιρία να έχουν δική τους πατρίδα, πλήρως αναγνωρισμένη και από ΗΠΑ και από Ισραήλ, το 2000 στο Καμπ Ντέιβιντ. Πρωταγωνιστές οι Αραφάτ, Μπαράκ και Κλίντον. Τότε ο Αραφάτ απέρριψε τις βελτιωμένες προτάσεις του Αμερικανού Προέδρου που κάλυπταν το 95% των παλαιστινιακών απαιτήσεων. Φοβήθηκε μήπως θα έχει την τύχη του Ανουάρ Σαντάτ, ο οποίος δολοφονήθηκε από τους Αδερφούς Μουσουλμάνους τον Οκτώβριο του 1981, διότι υπέγραψε τη συμφωνία φιλίας με το Ισραήλ.

Χάρη της συζητήσεως να δεχθώ πως η εναπομείνασα ηγεσία της Χαμάς και υπό την πίεση του Κατάρ θα σκεφτεί ορθολογικά και θα αποδεχθεί το σχέδιο Τραμπ. Τότε τι θα κάνουν οι ανά την Ευρώπη φριπαλεστάιν; Τι θα γίνουν οι εκατομμύρια παλαιστινιακές σημαίες που φτιάχτηκαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα; Τι θα γίνουν οι επαγγελματίες διαδηλωτές τώρα που θα κοπεί το χαρτζιλίκι των πετροδολαρίων;

Και στην πατρίδα μας τι θα κάνουν όλοι αυτοί που έτρεχαν από νησί σε νησί και μετά μέσα στο κατακαλόκαιρο έπρεπε να πάνε και στην Τρίπολη έξω από το ισραηλινό εργοστάσιο; Πώς θα συντηρηθούν τα αριστερίστικα περίπολα που έψαχναν να βρουν Ισραηλινούς τουρίστες; Να υποθέσω ότι και το Κόμμα θα περάσει μια οικονομική κρίση, αλλά θα θυμηθεί τον πόλεμο στην Ουκρανία και το ΝΑΤΟ. Το Κόμμα ποτέ δεν ξεμένει από ιδέες και…χρήμα.

Νομίζω πως ο Τραμπ με το σχέδιό του, χωρίς να το θέλει, θα ρίξει στην ανεργία όλους τους φριπαλεστάιν στην Ευρώπη. Πληροφορούμαι πως οι δικοί μας φριπαλεστάιν τρέμουν με την ιδέα μήπως η Χαμάς τελικά αποδεχτεί αυτό το σχέδιο και συγχρόνως έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους και στους κυβερνητικούς εταίρους του Νετανιάχου, οι οποίοι σε πρώτη φάση το έχουν απορρίψει.

Δεν θα μάθουμε ποτέ το μέγεθος αυτής της παγκόσμιας μπίζνας ούτε τους χρηματοδότες της. Εικασίες μπορεί να κάνουμε, αλλά μέχρις εκεί. Πάντως, ας ελπίσουμε να πρυτανεύσει η λογική και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι και να αρχίσει η ανοικοδόμηση της περιοχής, χωρίς τους τρομοκράτες.