2ο ΒΡΑΒΕΙΟ

Διπλή διάκριση απέσπασε στον 15ο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας η Wealthyhood, η επενδυτική εφαρμογή που επιβραβεύεται και στην πράξη με περισσότερους από 50.000 ενεργούς χρήστες, καθώς πραγματοποιεί με τον πλέον αποδοτικό και εύκολο τρόπο το όραμά της: να καθοδηγήσει τους Millennials και την Gen Z να μάθουν, να αποταμιεύουν και να επενδύουν τα χρήματά τους.

Η εξωστρεφής startup που ωρίμασε και γνώρισε την πρώτη της επιτυχία στο Ηνωμένο Βασίλειο για να κατακτήσει πλέον την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, δεν κέρδισε μόνο το 2ο βραβείο, αλλά στέφθηκε και πρώτη νικήτρια ομάδα στα ειδικά Βραβεία Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για την Ενδυνάμωση των Νοικοκυριών στις Οικονομικές Αποφάσεις (ΕΝΝΟΙΑ) του φετινού Διαγωνισμού NBG Business Seeds.

Η επενδυτική εμπειρία που προσφέρει στους χρήστες της η Wealthyhood βασίζεται σε 4 πυλώνες:

Εκπαίδευση: Η εφαρμογή παρέχει πάνω από 50 απλοποιημένα μαθήματα, καθημερινές αναλύσεις, οικονομικά νέα και ένα πλήρες επενδυτικό λεξικό για αρχάριους, καθοδηγώντας τους αρχάριους επενδυτές στα πρώτα τους επενδυτικά βήματα.

Αποταμίευση: Με το Wealthyhood app οι αποταμιεύσεις μέσω Money Market Funds (MMFs), προσφέρουν ανταγωνιστικά επιτόκια, συγκριτικά με τους παραδοσιακούς καταθετικούς λογαριασμούς, επιτρέποντας άμεση πρόσβαση στα χρήματα.

Επένδυση: Η εφαρμογή δίνει άμεση πρόσβαση σε χιλιάδες μετοχές και Exchange Traded Funds (ETFs) από όλο τον κόσμο ξεκινώντας με επένδυση μόλις 1 ευρώ και μηδενικές προμήθειες.

Αυτοματοποίηση: Με το σύστημα Autopilot, δίνεται η δυνατότητα αυτοματοποίησης των επενδύσεων, χωρίς να απαιτείται συνεχής παρακολούθηση. Ένα ποσό φεύγει κάθε μήνα από τον λογαριασμό των χρηστών και επενδύεται αυτόματα στο portfolio τους, ενώ επιπλέον λειτουργίες όπως το αυτόματο rebalancing πραγματοποιούν πωλήσεις επενδύσεων που έχουν υπερβεί την επιθυμητή κατανομή και επαναγορές για να επαναφέρουν το χαρτοφυλάκιο στην αρχική του κατανομή.

«Θέλουμε να δώσουμε στους χρήστες μας την πλέον ολοκληρωμένη, αλλά ταυτόχρονα εύκολη και απλή επενδυτική εμπειρία. Το σημαντικότερο για εμάς είναι να μπορεί κάποιος να κάνει τα πρώτα του βήματα στον χώρο των επενδύσεων και να περιηγηθεί στις αγορές με αυτοπεποίθηση. Από εκεί και πέρα, σταδιακά να μπει στη λογική της μηνιαίας αποταμίευσης και επένδυσης. Για όλο αυτό το φάσμα, λοιπόν, έχουμε αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία για το επίπεδο του καθενός» εξηγεί στο Liberal.gr ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης, CEO της Wealthyhood.

Μεταξύ άλλων εργαλείων που μπορεί να βρει κάποιος στην εφαρμογή, η Wealthyhood έχει αναπτύξει και προσφέρει στους χρήστες της το AI portfolio builder, που βοηθά στη δημιουργία προσωποποιημένου επενδυτικού portfolio σε λίγα μόνο βήματα. Από μετοχές τεχνολογίας και Τεχνητή Νοημοσύνη, μέχρι βιοτεχνολογία και πράσινη ενέργεια, ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τη δική του στρατηγική και κατανομή, ανάλογα με τους στόχους και το επενδυτικό του προφίλ, χωρίς περίπλοκους υπολογισμούς και με σαφή στοιχεία και στατιστικά για την ανάληψη ρίσκου και την αναμενόμενη απόδοση.

Ένα ακόμα στοιχείο που ξεχωρίζει στην εφαρμογή είναι τα Savings Vault της Wealthyhood, όπου οι χρήστες επωφελούνται από έως και 2% επιτόκιο στα χρήματα τους σε EUR και έως 4% σε άλλα νομίσματα, με άμεση πρόσβαση και χωρίς δεσμεύσεις!

«Είμαστε live στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για περίπου δύο χρόνια με περισσότερους από 50.000 ενεργούς χρήστες, ενώ πρόσφατα πραγματοποιήσαμε το launch μας στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά, με στόχο να αλλάξουμε τον τρόπο που μια ολόκληρη γενιά σκέφτεται για την οικονομική της ανεξαρτησία» αναφέρει ο κ. Χριστοδουλάκης.

Όσο για τις επενδύσεις, ο χρήστης μπορεί να ξεκινήσει και με πολύ μικρά ποσά, χάρη στην παροχή επενδύσεων σε fractional shares, δηλαδή σε τμήματα μόνο μετοχών με υψηλή αποτίμηση, χωρίς να απαιτείται η αγορά ολόκληρης της μετοχής.

Τόσο ο Αλέξανδρος Χριστοδουλάκης όσο και ο συνιδρυτής και CTO της Wealthyhood, Κωνσταντίνος Φαλιάγκας, έχουν κοινό ακαδημαϊκό background. Κατέχουν δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ από το ΕΜΠ. Ωστόσο, ο Αλέξανδρος ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στα οικονομικά στο LSE και στο Imperial College, οι οποίες τον οδήγησαν στη θέση του Fixed Income Trading Strategist στην Morgan Stanley, ενώ ο Κωνσταντίνος ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της πληροφορικής στο Imperial College, αντλώντας πολύτιμη εργασιακή εμπειρία από τη θέση του Senior Software Engineer στο Sony PlayStation.

Η επιχειρηματική ομάδα της Wealthyhood

Τι σηματοδότησε για τη Wealthyhood η διπλή διάκριση στον Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας;

«Η αλήθεια είναι ότι ακολουθήσαμε μία αντίστροφη πορεία από τη συνηθισμένη, καθώς ξεκινήσαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, πριν φέρουμε τη Wealthyhood και στην Ελλάδα. Ο Διαγωνισμός, από τη μια μας ξανασυνέστησε στο ελληνικό κοινό, ενώ από την άλλη, επιτάχυνε την ανάπτυξη του B2B μοντέλου της Wealthyhood» δηλώνει ο Αλέξανδρος.

Πράγματι, τα 12.000 ευρώ του δεύτερου βραβείου και τα 6.000 ευρώ έπαθλο που κέρδισε η Wealthyhood με τη διάκριση στην ειδική κατηγορία ΕΝΝΟΙΑ αποτελούν το άμεσο χρηματικό σκέλος της επιβράβευσης και της πολύπλευρης αναγνώρισης που έλαβε μέσα από τον φετινό Διαγωνισμό NBG Business Seeds η Wealthyhood.

Το δεύτερο όμως και πιο ουσιαστικό σκέλος αποτελεί η «δικτύωση με την ελληνική επενδυτική κοινότητα και οι δυνατότητες ωρίμανσης μέσα στο ευρύ οικοσύστημα που έχει χτίσει η Εθνική Τράπεζα εδώ και μιάμιση δεκαετία, τοποθετώντας μας στο προσκήνιο του ελληνικού fintech!» όπως συμπληρώνει ο Κωνσταντίνος.

Όσο για το κομμάτι χρηματοδότησης που θα τροφοδοτήσει τα επόμενα σχέδιά της, η Wealthyhood αναφέρει: «Μέχρι σήμερα έχουμε συγκεντρώσει χρηματοδότηση ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές. Επόμενος στόχος μας είναι η επέκταση στη Νότια Ευρώπη, αλλά και η επέκταση του B2B offering της εταιρείας σε τράπεζες, fintechs και asset managers».

Στιγμιότυπο από τη βράβευση της Wealthyhood

Τι να περιμένει ο Έλληνας χρήστης;

«Wealthyhood στα ελληνικά και σε πολλές άλλες γλώσσες, σημαντική διεύρυνση των διαθέσιμων επενδύσεων στην εφαρμογή, ελληνικές μετοχές και AI co-pilot για τις επενδύσεις των χρηστών μας είναι λίγα μόνο από αυτά που θα δουν οι χρήστες μας το αμέσως επόμενο διάστημα» αναφέρει ο Αλέξανδρος.

Η Wealthyhood Europe είναι αδειοδοτημένη και εποπτεύεται στην ΕΕ από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority (FCA).

Σημαντική Ενημέρωση:

Τα δυνητικά οφέλη των επενδύσεων, περιλαμβανομένων των αποδόσεων που μπορούν να προσφέρουν, πρέπει να συνεκτιμηθούν σε συνδυασμό με τους κινδύνους που ενέχουν. Η αξία των επενδύσεων μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί και υπάρχει κίνδυνος απώλειας μέρους ή του συνόλου του αρχικού κεφαλαίου. Ο δυνητικός επενδυτής χρειάζεται να ενημερωθεί για τους κινδύνους που συνεπάγεται κάθε μορφή επένδυσης σε σχέση με την αναμενόμενη απόδοση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.