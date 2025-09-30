ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

Γενική απεργία έχουν προκηρύξει για αύριο, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, αντιδρώντας στο νέο νομοσχέδιο γύρω από τα εργασιακά. Η απεργιακή κινητοποίηση αναμένεται να προκαλέσει κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:

Λεωφορεία και τρόλεϊ



Με απόφαση του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία θα κινηθούν από τις 9:00 έως τις 21:00, λόγω στάσεων εργασίας. Τις ίδιες ώρες θα κινηθούν και τα τρόλεϊ μετά από απόφαση της Ένωσης Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ.

Οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλεϊ σε ανακοίνωσή τους δηλώνουν πως αγωνίζονται για συγκοινωνίες ασφαλείς, σύγχρονες και αξιόπιστες και ζητούν άμεση δυνατότητα σύναψης Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Επαναφορά του Συλλογικού Δικαίου, κατάργηση όλων των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων και ουσιαστικά μέτρα πάταξης της ακρίβειας και αισχροκέρδειας.

Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές οι οποίες έχουν ανατεθεί στην Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.



Μετρό



Το μετρό (Γραμμές 2 και 3) και Γραμμή 1 (ηλεκτρικός) αλλά και το τραμ, σύμφωνα με την ανακοίνωση Σωματείων Εργαζομένων της ΣΤΑ.ΣΥ., θα λειτουργήσουν μεταξύ των ωρών 9:00 το πρωί έως 5:00 το απόγευμα για να διευκολύνουν τη μετάβαση των απεργών διαδηλωτών στα συλλαλητήρια.



Τρένα

Τη συμμετοχή της στη 24ωρη απεργία αποφάσισε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Αναμένεται ανακοίνωση της Hellenic Train για ακυρώσεις/τροποποιήσεις δρομολογίων τρένων και προαστιακού, αλλά και το ενδεχόμενο εκτέλεσης δρομολογίων με προσωπικό ασφαλείας.



Αεροπλάνα και πλοία



Στη 24ωρη πανελλαδική απεργία αποφάσισε να συμμετάσχει και η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της απεργίας, εφόσον πραγματοποιηθεί (εκκρεμεί έκδοση της απόφασης των αρμόδιων δικαστικών αρχών μετά την προσφυγή της διοίκησης της ΥΠΑ) θα εξυπηρετηθούν μόνον οι κάτωθι πτήσεις για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου:

Πτήσεις που υπερίπτανται του FIR Αθηνών.

Πτήσεις που μεταφέρουν αρχηγούς κρατών, πρωθυπουργούς.

Πτήσεις της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που μετέχουν σε επιχειρησιακές αποστολές και προγραμματισμένες ασκήσεις.

Πτήσεις αεροσκαφών που αντιμετωπίζουν ασυνήθεις καταστάσεις ή διατελούν σε κατάσταση ανάγκης.

Νοσοκομειακές πτήσεις. Πτήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πτήσεις αεροσκαφών έρευνας και διάσωσης.



Την ίδια ώρα, δεμένα θα είναι τα πλοία στα λιμάνια λόγω της συμμετοχής στην απεργία, με ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).