Αυξημένη αδρεναλίνη στις αγορές - Τι γίνεται με το shutdown των ΗΠΑ

Το έξυπνο χρήμα φαίνεται ότι έχει από ένα πόδι σε κάθε σενάριο της αγοράς, δεδομένου ότι η υψηλή ρευστότητα μετά από επαναλαμβανόμενα προγράμματα ποσοστικής χαλάρωσης και χαμηλά επιτόκια πολλών ετών επαρκεί για να διοχετευθεί στην κυριολεξία το χρήμα παντού.

Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή;

Μια μικρή ανάσα από τα ιστορικά υψηλά οι αγορές και βασικά κρυπτονομίσματα, από ιστορικό υψηλό σε ιστορικό υψηλό το ασήμι και ο χρυσός, στα ύψη το real estate. Το αφήγημα της Τεχνητής Νοημοσύνης παραμένει στο επίκεντρο, με συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων να ανακοινώνονται από τους τεχνολογικούς κολοσσούς – θυμηθείτε τα πρόσφατα deals των Nvidia, Intel, OpenAI, Oracle κ.ο.κ – και με το μεγάλο διακύβευμα να παραμένει ο χρόνος που αυτές οι συμφωνίες θα μεταφραστούν σε χρήμα στο τραπέζι.

Επίσης, στο επίκεντρο:

- οι «συγγενείς» κλάδοι όπως εκείνοι της κυβερνοασφάλειας και της ενέργειας με έμφαση στην πυρηνική, μιας και το άλμα της Τεχνητής Νοημοσύνης απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας.

- ο αμυντικός κλάδος που έχει ανεβάσει ταχύτητα μετά την έναρξη του ρωσοουκρανικού πολέμου και παραμένει με το γκάζι καρφωμένο, παραπέμποντας σε εποχές που πριν λίγα χρόνια αισιοδοξούσαμε ότι έχουμε αφήσει πίσω μας.

Αντίθετα, στη «γωνία» και άχρωμη παραμένει η αγορά των ομολόγων κάτι που προφανώς έχει αυξημένο ειδικό βάρος.

Όσο το μακροοικονομικό κλίμα το επιτρέπει και διατηρεί ευνοϊκό το επενδυτικό κλίμα, το διακύβευμα του πόσο μελλοντικά θα είναι τα κέρδη από τις σημερινές επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και το οικοσύστημα της, θα «ζυγίζεται» μέσα από μια αισιόδοξη μονάδα μέτρησης.

Αρκεί να αναφέρουμε ότι ακόμα και τα hedge funds, που αποτελούν συνήθως ένα μέσο διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, εμφανίζουν πλέον «ιστορικά υψηλές» συσχετίσεις με τον S&P500.

Όμως, αν το μακροοικονομικό κλίμα αλλάξει πριν οι καρποί της τέταρτης και της πέμπτης βιομηχανικής επανάστασης «δέσουν», τότε η επενδυτική κοινότητα θα πρέπει να είναι έτοιμη για αναταράξεις. Και επειδή κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος αν η έκρηξη της παραγωγικότητας προλάβει την έκρηξη των χρεών - στην ουσία περί αυτού πρόκειται - το έξυπνο χρήμα φροντίζει να έχει τις κατάλληλες θέσεις για όλα τα σενάρια.

Τουτέστιν, η διαφοροποίηση και η αντιστάθμιση ποτέ δεν είχαν τόση ζωτική σημασία για τα χαρτοφυλάκια και η αδρεναλίνη κάθε φορά που ανοίγουμε τον υπολογιστή μας να δούμε πώς ξεκινάει η χρηματιστηριακή μέρα ποτέ δεν ήταν τόσο ψηλά. Όσοι παραμείνουν στο παιχνίδι, θα πρέπει εφεξής να είναι έτοιμοι για όλα, καθότι οι υψηλές αποτιμήσεις συνεπάγονται και κενά αέρος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σκάφος δεν θα φτάσει εν τέλει στον προορισμό του.

Και μια τελευταία παρατήρηση: Από αύριο αρχίζει επίσημα το τελευταίο τρίμηνο του έτους, με τον Οκτώβριο να έχει αποτελέσει αρκετές φορές το «κακό συναπάντημα» των επενδυτών και το «κλείσιμο βιβλίων» να αποτελεί βασική προτεραιότητα στις αποφάσεις των θεσμικών.

Η μακροοικονομική εικόνα

Τα μακροοικονομικά στοιχεία θα πρέπει να παρακολουθούνται ακόμα πιο στενά προκειμένου να αντιληφθούμε έγκαιρα τυχόν αλλαγές στην πίστωση χρόνου που έχουν οι αγορές, προκειμένου το «νερό» της πέμπτης βιομηχανικής επανάστασης να «μπει στο αυλάκι». Ως εκ τούτου η στήλη θα αφιερώνει περισσότερο χώρο στην αξιολόγηση τους.

Μετά τα καλά μακροοικονομικά νέα της προηγούμενης εβδομάδας – αναλυτικά μπορείτε να τα διαβάσετε εδώ - το ενδιαφέρον την τρέχουσα εβδομάδα εστιάζεται στην ανακοίνωση των στοιχείων για την αγορά εργασίας -3/10- και τον τομέα μεταποίησης -1/10- στις ΗΠΑ, καθώς και στην αρχική μέτρηση των στοιχείων για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη (1/10).

Όσον αφορά τώρα τις χθεσινές συνομιλίες που είχε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ με τους επικεφαλής των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικάνων, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αναστολής λειτουργίας του αμερικανικού δημοσίου αύριο, 1η Οκτωβρίου, υπήρξε μόνο μια μικρή πρόοδος.

Οι δύο πλευρές εξήλθαν από τη συνάντηση επιρρίπτοντας την ευθύνη η μία στην άλλη, στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να παρατείνει τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης που λήγει τα μεσάνυχτα της Τρίτης, ήτοι επτά το πρωί της Τετάρτης, ώρα Ελλάδος.

Αν και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ήταν δραματικός δηλώνοντας «Νομίζω ότι οδεύουμε σε ένα shutdown» - κάτι που συνεπάγεται ότι ζωτικές λειτουργίες της χώρας όπως άμυνα και περίθαλψη διατηρούνται αλλά οι μη απαραίτητες θα περιοριστούν εντούτοις η αγορά φαίνεται ότι ποντάρει στο ότι εν τέλει θα ψηφιστεί με ευρεία πλειοψηφία στη Γερουσία νομοσχέδιο που θα προβλέπει αύξηση των δαπανών και έτσι θα αποφευχθεί εν τέλει η αναστολή λειτουργίας του δημοσίου.

Μένει να δούμε αν η εκτίμηση αυτή είναι σωστή, καθότι η αγορά έχει έρθει πολλές φορές με τον κίνδυνο του shutdown του αμερικάνικο δημοσίου και έχει «εθιστεί» στις καλές εξελίξεις.

Παρά ταύτα, να αναφέρουμε ότι οι χρήστες στις αγορές προβλέψεων – Kalshi, Polymarket- στοιχηματίζουν ότι υπάρχει 70% πιθανότητα να υπάρξει κλείσιμο την Τετάρτη.

Όπως και να έχει, αν αυτή τη φορά δεν ακολουθηθεί η πεπατημένη, μια από τις υπηρεσίες που θα σταματήσουν να λειτουργούν είναι το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας, στις εκθέσεις του οποίου βασίζεται η Fed για τις αποφάσεις περί επιτοκίων. Τουτέστιν, καθυστερημένα ή «θολά» δεδομένα συνεπάγονται ομίχλη για τις αποφάσεις του Τζέρομ Πάουελ, οι οποίες εξασφαλίζουν μια σημαντική δυναμική για τις αγορές.

Όσον αφορά τώρα τα χθεσινά μάκρο, η Κίνα ανακοίνωσε ότι οι επίσημος δείκτης PMI διαμορφώθηκε στο 49,8, παρουσιάζοντας μεν καλύτερη μέτρηση από την αναμενόμενη παραμένοντας όμως σε συρρίκνωση εν μέσω υποτονικής εγχώριας ζήτησης και διαταραχών του παγκόσμιου εμπορίου.

Το Πεκίνο εντείνει τις προσπάθειες για τον περιορισμό της βιομηχανικής πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας, δεδομένου ότι πέραν της χλιαρής εγχώριας ζήτησης έχει να αντιμετωπίσει και το πλήγμα στις εξαγωγές προς τη μεγαλύτερη καταναλωτική αγορά στον κόσμο λόγω των υψηλότερων δασμών των ΗΠΑ.

Αποποίηση Ευθύνης

Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.