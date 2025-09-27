Τα θετικά μακροοικονομικά στοιχεία της εβδομάδος φαίνεται ότι επιχειρούν να βάλουν ένα τέλος στις ήπιες ρευστοποιήσεις που εκδηλώθηκαν στις αγορές μετά τους προβληματισμούς που κατέθεσε ο Πάουελ αυτή την εβδομάδα μιλώντας στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Ρόουντ Άιλαντ, αλλά και μέσω των δηλώσεων των λοιπών αξιωματούχων της Fed που κατέδειξαν ότι οι εποχές της ομοφωνίας και του συντονισμού εντός των κόλπων της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ είναι πλέον παρελθόν.

Όσον αφορά το πολυαναμενόμενο μακροοικονομικό στοιχείο της εβδομάδας καθώς επηρεάζει το βαρόμετρο των προσδοκιών για τα επιτόκια, ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Αύγουστο διατηρήθηκε αμετάβλητος σύμφωνα με τον δείκτη Δαπανών Προσωπικής Κατανάλωσης, PCE.

Πιο συγκεκριμένα, το δομικό μέρος του δείκτη -πλην ενέργειας και τροφίμων- αυξήθηκε τον περασμένο μήνα με ρυθμό 2,9% σε ετήσια βάση, όσο και τον Ιούλιο.

Στη σύγκριση Αυγούστου - Ιουλίου ο δομικός PCE παρουσίασε αύξηση με ρυθμό 0,2%, όσο και στην προηγούμενη μηνιαία σύγκριση.

Σημειώνεται ότι και στα δύο επίπεδα επιβεβαιώθηκε η μέση πρόβλεψη των αναλυτών για 2,9% ετησίως και 0,2% μηνιαίως.

Στο γενικό επίπεδο, ήτοι συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των τιμών της ενέργειας και των τροφίμων, ο δείκτης PCE εμφάνισε οριακή αύξηση, εντός των ορίων όμως των εκτιμήσεων των αναλυτών.

Ο γενικός PCE έτρεξε με ρυθμό 2,7% από το 2,6% του Ιουλίου και σε μηνιαία βάση εμφάνισε αύξηση με ρυθμό 0,3% μετά τη μηνιαία αύξηση κατά 0,2% που είχε προηγηθεί.

Όμως η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ υπενθυμίζουμε ότι έχει στόχο για ένα ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού περί του 2%, τον οποίο δεν έχει καταφέρει να προσεγγίσει, παρά το γεγονός ότι διατηρεί τα επιτόκιά της σε αυξημένα επίπεδα.

Τον προβληματισμό του πάνω σε αυτό κατέθεσε σε ομιλία του στις 23 Σεπτεμβρίου ο Τζέρομ Πάουελ, δηλώνοντας ότι «Ο πληθωρισμός έχει μειωθεί σημαντικά από τα υψηλά επίπεδα του 2022, αλλά παραμένει κάπως αυξημένος σε σχέση με τον μακροπρόθεσμο στόχο μας».

Μέσα από αυτή την οπτική γωνία, τα χθεσινά στοιχεία για τον πληθωρισμό ήταν καλά ή όχι;

Θα απαντήσουμε μέσω της παρατήρησης ότι οι προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν σε 2,7% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο σε σύγκριση με 2,3% τον Αύγουστο του 2024. Χωρίς τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση, κάτι που είναι ακόμη πιο ανησυχητικό.

Και όλα αυτά τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος της εφαρμογής των δασμών είναι μπροστά μας. Γι’αυτό άλλωστε ο πληθωρισμός πιθανότατα θα συνεχίσει να αυξάνεται, όπως άλλωστε περιμένει και η Fed με την τελευταία της πρόβλεψη για το επίπεδο του πληθωρισμού μέχρι το τέλος του έτους να ανέρχεται μεταξύ 2,9% και 3,0% και τον βασικό πληθωρισμό PCE μεταξύ 3,0% και 3,2%. Τα νούμερα αυτά κινούνται μάλλον προς την λάθος κατεύθυνση.

Ό,τι και να πιστεύουμε εμείς όμως, η αγορά έχει πάντα τον τελευταίο λόγο. Και η αγορά για άλλη μια φορά προτίμησε να δει το ποτήρι μισογεμάτο –κάτι που υποδεικνύει πολλά για την τάση -εστιάζοντας ότι ο δείκτης PCE κινήθηκε εντός των προβλέψεων και δεν έκρυβε δυσάρεστες εκπλήξεις. Ως εκ τούτου, μετριάζονται οι ανησυχίες ότι τυχόν επίμονες πιέσεις στις τιμές θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις μειώσεις των επιτοκίων από την Fed.

Το πόσο εστιάζει η αγορά στις προσδοκίες για τα επιτόκια αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι αγοραστές «ξεμύτισαν» μόνο όταν ανακοινώθηκαν τα στοιχεία PCE, παρά το γεγονός ότι την προηγούμενη ημέρα είχε ανακοινωθεί η ανοδική αναθεώρηση για το αμερικανικό ΑΕΠ, σύμφωνα με την οποία η οικονομία των ΗΠΑ αναπτύχθηκε το δεύτερο τρίμηνο με τον ταχύτερο ρυθμό των δύο τελευταίων ετών.

Την ίδια στιγμή οι αιτήσεις για νέα επιδόματα ανεργίας έπεσαν σε χαμηλό από τα μέσα Ιουλίου, οι πωλήσεις υφιστάμενων κατοικιών υποχώρησαν μόνο οριακά, ενώ αναμενόταν μεγαλύτερη πτώση και οι παραγγελίες διαρκών αγαθών- συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαιουχικών αγαθών που δίνουν ένδειξη για τις επιχειρηματικές επενδύσεις- ξεπέρασαν τις προβλέψεις.

Ξεχωριστά στοιχεία για τον μήνα Αύγουστο που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι οι παραγγελίες για επαγγελματικό εξοπλισμό αυξήθηκαν με σταθερό ρυθμό, ενώ το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο εμπορευμάτων μειώθηκε περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν, επιβεβαιώνοντας ότι η οικονομία ανέκαμψε στο δεύτερο τρίμηνο μετά από μια τεράστια αύξηση των εισαγωγών στις αρχές του έτους, όταν οι εταιρείες «έτρεχαν» να εφοδιαστούν ενόψει των δασμών του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η οικονομία του τρίτου τριμήνου φαίνεται επίσης σταθερή, με πρόσφατες αναφορές να καταδεικνύουν ανθεκτικές καταναλωτικές δαπάνες και επιχειρηματικές δαπάνες για εξοπλισμό.

Ωστόσο, οι οικονομολόγοι είναι λιγότερο αισιόδοξοι για την ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο, καθώς η ασθενέστερη απασχόληση μειώνει τις προοπτικές για τις καταναλωτικές δαπάνες και αναμένουν ότι η δραστηριότητα θα ανακάμψει από το 2026 και μετά, εν μέρει λόγω του φορολογικού νόμου του Τραμπ και των χαμηλότερων επιτοκίων, με τους περισσότερους αναλυτές να αναμένουν ανάπτυξη κάτω του 2% για τα επόμενα χρόνια.

Η αγορά παρά το γεγονός ότι «κράτησε» τη γενναία αναθεώρηση του ΑΕΠ στο 3,8% από 3,3% αφήνοντας για αργότερα τους προβληματισμούς σχετικά με τις εκτιμήσεις του τέταρτου τριμήνου, εντούτοις γύρισε σε θετικό πρόστιμο μόνο όταν ανακοινώθηκαν την Παρασκευή τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, παραμένοντας πλήρως εστιασμένη στις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Πόσο σίγουρη είναι όμως μια γρήγορη αποκλιμάκωση των επιτοκίων;

Πόσο αποτελεσματικές μπορεί να είναι οι αποφάσεις μιας διχασμένης Fed;

Ο πρόεδρος της Fed αυτή την εβδομάδα έστειλε ένα επιφυλακτικό σήμα στις αγορές αποφεύγοντας να δεσμευτεί για τη συνέχιση της νομισματικής χαλάρωσης, χαρακτήρισε ευθέως τις αμερικανικές μετοχές ως «σχετικά υπερτιμημένες» και υπογράμμισε ότι «στις δημοκρατίες σε όλο τον κόσμο, η εμπιστοσύνη του κοινού στους οικονομικούς και πολιτικούς θεσμούς έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση».

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ, δεν δίστασε να απαντήσει χωρίς περιστροφές στους επικριτές της Fed- μεταξύ των οποίων και ο Ντόναλντ Τραμπ -οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η κεντρική τράπεζα λαμβάνει αποφάσεις με βάση την πολιτική και όχι τα δεδομένα ότι «πολλοί άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι η Fed αφήνει τα δεδομένα να καθοδηγήσουν τις αποφάσεις της, αλλά η αλήθεια είναι ότι, κυρίως οι άνθρωποι που μας αποκαλούν πολιτικοποιημένους, απλά μας χτυπούν κάτω από τη ζώνη».

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα δεν είναι η διάθεση του Πάουελ να κρατήσει χαμηλά τις προσδοκίες για τις μειώσεις επιτοκίων, ούτε οι ξεκάθαρες δηλώσεις για υπερτιμημένες μετοχές στη Wall ή τα «χτυπήματα κάτω από τη ζώνη» των πολιτικών, αλλά το γεγονός ότι το συμβούλιο της Fed φαίνεται κάτι παραπάνω από κατακερματισμένο.

Ο Miran για παράδειγμα - τοποθετήθηκε πρόσφατα από τον Ντόναλτ Τραμπ- επανέλαβε πως η οικονομία κινδυνεύει αν καθυστερήσουν οι μειώσεις των επιτοκίων, ενώ αντιθέτως ο Goolsbee της Fed του Σικάγο εξέφρασε την ανησυχία του για την πορεία του πληθωρισμού λόγω των δασμών Τραμπ, ενώ την ίδια στιγμή φάνηκε αισιόδοξος ότι η αγορά εργασίας παραμένει σε γενικές γραμμές σταθερή και ισχυρή. Επομένως, δεν θα αισθανόταν άνετα με την πρόωρη συσσώρευση υπερβολικά πολλών μειώσεων επιτοκίων.

Η Bowman συντάχθηκε με τον Μiran, υπέρ περισσότερων μειώσεων καθώς ο πληθωρισμός είναι εντός εύρους, ενώ η αγορά εργασίας είναι πιο εύθραυστη.

Η Daly δήλωσε ότι τα επιτόκια παραμένουν μέτρια περιοριστικά, ενώ ο Schmid υποστήριξε ότι τα τρέχοντα επιτόκια είναι τα κατάλληλα για να μειώσουν τον πληθωρισμό.

Η απόκλιση μεταξύ των απόψεων των μελών της Fed είναι εμφανής. Με τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους για τον πληθωρισμό να τείνουν προς τα πάνω και τους κινδύνους για την απασχόληση προς τα κάτω- μια δύσκολη κατάσταση όπως παραδέχθηκε αυτή την εβδομάδα ο Πάουελ- πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι μια κατακερματισμένη Κεντρική Τράπεζα, ειδικά στην περίπτωση μιας κρίσης;

