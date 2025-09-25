ΕΙΔΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

Μία ΑμΚΕ με ιδρυτικό σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από σύγχρονα, καινοτόμα και αποτελεσματικά μέσα, προχωρά δυναμικά και στην οικοδόμηση χρηματοοικονομικών δεξιοτήτων για τους μαθητές, τις οικογένειες και τους εκπαιδευτικούς, αξιοποιώντας τη δεκαετή εμπειρία της στον τομέα.

Η πρόταση της ERGO.Academy για τη δημιουργία ενός hub χρηματοοικονομικής ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς με τη συμβολή του gamification και της Τεχνητής Νοημοσύνης απέσπασε το δεύτερο ειδικό βραβείο Χρηματοοικονομικού Εγγραμματισμού για την Ενδυνάμωση των Νοικοκυριών στις Οικονομικές Αποφάσεις (ΕΝΝΟΙΑ) στο πλαίσιο του 15ου Διαγωνισμού NBG Business Seeds.

Η προσέγγισή της καλύπτει το τρίπτυχο Γονέας/Ενήλικας – Παιδί – Εκπαιδευτικός. Πιο συγκεκριμένα, η πλατφόρμα απευθύνεται στην ελληνική οικογένεια, στους μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς.

«Με τον τρόπο αυτό, ευελπιστούμε να υποστηρίξουμε δύο νευραλγικούς πυλώνες της αναπτυξιακής πορείας του ατόμου, την οικογένεια και το σχολείο» εξηγεί στο Liberal.gr o Διευθύνων Σύμβουλος της ERGO.Academy Παναγιώτης Σοφίος.

Δυνατές συνεργασίες, πλούσια δράση

Η πρόταση της ERGO.Academy είναι σύμφωνη με την Εθνική Στρατηγική για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό για τη χώρα μας που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2024. Μάλιστα, το 2022 συνυπόγραψε με 121 Οργανώσεις από όλο τον κόσμο την επιστολή συνηγορίας προς τον ΟΗΕ, προκειμένου να επιτευχθεί η απόφαση-ορόσημο για την προώθηση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στα σχολεία των χωρών-μελών.

Το ίδιο έτος ξεκίνησε και η συνεργασία με τη Mastercard για τον σχεδιασμό προγραμμάτων χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού, ενώ κατατέθηκε και το εκπαιδευτικό υλικό προς έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας για ένα καινοτόμο βιωματικό Εργαστήριο Δεξιοτήτων και ένα Πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

«Έχοντας συνεργαστεί με σημαντικούς φορείς, εταιρείες και Ιδρύματα όπως το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠΑΙΘΑ, η Mastercard, η Actionaid, τα Παιδικά Χωριά SOS, η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Ίδρυμα Λάτση, έχουμε αναπτύξει πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό για μια σειρά προγραμμάτων τόσο για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς. στο συγκεκριμένο πεδίο» συμπληρώνει η Μαρία Λυκίδου, Υπεύθυνη Ανάπτυξης Προγραμμάτων & Επικοινωνίας.

«Παράλληλα, ακολουθώντας μια ολιστική προσέγγιση, ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε τους γονείς μέσα από το Εγχειρίδιο «Οικογενειακής Χρηματοοικονομικής Ευημερίας» το οποίο έχουμε δημιουργήσει» προσθέτει η κ. Λυκίδου.

Η πλούσια δράση της ERGO.Academy δεν απευθύνεται μόνο στα ελληνόπουλα, ούτε περιορίζεται εντός των συνόρων της χώρας μας. «Ιδιαίτερη στιγμή στην πορεία μας αποτέλεσε το 2023, όταν σε συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, εκπαιδεύσαμε το προσωπικό φροντίδας των Δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων πάνω σε βασικές χρηματοοικονομικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τους ωφελούμενούς τους. Επίσης, συμμετέχουμε κάθε χρόνο στο Global Money Week, την ετήσια παγκόσμια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, ευημερία και ανθεκτικότητα» αναφέρει ο Θοδωρής Παπασταθόπουλος, Υπεύθυνος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στην ERGO.Academy.

Τί αναμένετε να ξεκλειδώσει η διάκριση στο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας της Εθνικής Τράπεζας για την ERGO Academy; «Στόχος μας είναι να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε ολιστικά την ελληνική κοινωνία, ώστε η πλατφόρμα μας να αποτελέσει τη βάση για την ενσωμάτωση υλικού για ακόμη περισσότερες κοινωνικές ομάδες».

Το όραμα της ERGO.Academy για μία χρηματοοικονομικά εγγράμματη Ελλάδα απαιτεί άλλωστε κάθε δυνατή υποστήριξη: «Είμαστε αισιόδοξοι ότι με συντονισμένες ενέργειες όλων των φορέων θα συμβάλλουμε από κοινού στην προώθηση της γνώσης και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την προοπτική ευημερίας και το ελπιδοφόρο μέλλον της νέας γενιάς, σε ευθυγράμμιση με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) και συγκεκριμένα με τον Στόχο 4 για την ποιοτική εκπαίδευση και τον Στόχο 8 για την αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική ανάπτυξη» σημειώνει ο δρ Άγγελος Πλατανιώτης, Επιστημονικός Συνεργάτης & Σύμβουλος Σχεδιασμού Χρηματοοικονομικών Προγραμμάτων.

Ο ρόλος των αναδυόμενων τεχνολογιών στην ανάπτυξη της πλατφόρμας είναι κεντρικός, όπως αναφέρει ο Επιστημονικός Σύμβουλος της ομάδας δρ Πάνος Βοστάνης.

«Για τις ανάγκες της πλατφόρμας, αναπτύσσουμε πρωτότυπο περιεχόμενο βασισμένο στη σύγχρονη γνωσιακή επιστήμη, βιωματικές δραστηριότητες για την οικογένεια αξιοποιώντας εργαλεία όπως: εκπαιδευτικό παιχνίδι (gaming), χρήση gamification, video animation και Τεχνητή Νοημοσύνη».

Η ERGO.Academy, εκτός από τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, δραστηριοποιείται ήδη και σε άλλους ευαίσθητους τομείς της κοινωνικής συνοχής, όπως στη γονεϊκή ενδυνάμωση, τον αθλητισμό, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την ασφαλή χρήση των οθονών και του διαδικτύου.

Όσο για τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό, η ERGO.Academy φιλοδοξεί να ανατρέψει τα χαμηλά ποσοστά στις επιδόσεις που καταγράφει ως τώρα η χώρα μας: «Μέσω των δράσεών μας τα τελευταία 2 χρόνια, περισσότεροι από 19.500 μαθητές έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις χρηματοοικονομικού εγγραμματισμού. Σε αυτόν τον αγώνα, έχουμε πολύτιμο παραστάτη πλέον και την Εθνική Τράπεζα. Το όραμά μας είναι αυτό το hub κάποτε να περιλαμβάνει το σύνολο του ελληνικού νοικοκυριού και όλη τη σχολική κοινότητα. Για τον σκοπό αυτό έχουμε υποστηρικτές και συνεργάτες, τους μεγαλύτερους φορείς και οργανισμούς της οικονομίας στη χώρα μας και διεθνώς. Ωστόσο, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και η θέληση των ίδιων των παιδιών είναι τα πιο δυνατά μας όπλα» καταλήγει ο κ. Σοφίος.

