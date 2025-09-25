Ο πρέσβης του Ισραήλ στο Liberal

Το δικό του μήνυμα στέλνει στην Άγκυρα ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς σε συνέντευξη στο Liberal μετά την εμπρηστική ομιλία Ερντογάν στον ΟΗΕ. Ο ίδιος αναλύει τη σύνδεση του «στόλου για τη Γάζα» με τη Χαμάς, τονίζει πως όσοι αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος επιβραβεύουν την τρομοκρατία και εξηγεί γιατί είναι λανθασμένος ο όρος «γενοκτονία» για την κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα. Τέλος, ο κ. Κατς επισημαίνει πως Ελλάδα και Ισραήλ είναι στρατηγικοί εταίροι και παράγοντες σταθερότητας στην Α. Μεσόγειο.

Συνέντευξη στον Νίκο Ταμπακόπουλο

Κύριε πρέσβη, παρατηρούμε το τελευταίο διάστημα ένα κύμα αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους από πολλές χώρες της Δύσης, οι οποίες αν και καταδικάζουν τις τρομοκρατικές ενέργειες της Χαμάς, προχωρούν στην αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης. Θα ήθελα ένα σχόλιό σας.

Θεωρώ όχι μόνο ότι δεν είναι σοφό, αλλά είναι και ηθικά λάθος κίνηση για τις ευρωπαϊκές χώρες. Στην πραγματικότητα με τη δήλωσή τους αυτή επιβραβεύουν τη Χαμάς για δυο λόγους: Πρώτον, αρκεί μόνο να ακούσει κάποιος την αντίδραση της Χαμάς στο κύμα αυτό της αναγνώρισης, το οποίο και αποκαλούν ως «ο καρπός της 7ης Οκτωβρίου». Δεύτερον, δεν μπορεί να ιδρυθεί ένα κράτος με μια δήλωση, είτε αυτή γίνεται μέσω του ΟΗΕ είτε από μεμονωμένα κράτη. Η εμπειρία είναι ότι πουλάνε λόγια και υποσχέσεις. Δηλαδή ό,τι δεν έχει επιτευχθεί στο παρελθόν, θα γίνει τώρα και αυτό αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής, μέσω της αναγνώρισης. Και αυτό καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο πολύπλοκη απ’ ό,τι ήταν.

Αυτό που πρέπει να γίνει γνωστό στη διεθνή κοινότητα είναι ότι τα ζητήματα που υπάρχουν θα λυθούν με απευθείας διαπραγματεύσεις. Να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων προκειμένου να συζητήσουμε όλα τα θέματα που αφορούν τους δύο λαούς. Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι άμεσα εφικτό, αλλά αυτή είναι η βασική αρχή ώστε να τερματιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν είναι σωστό από μια συνολική κατάσταση να εξάγεται ένα ζήτημα και να απομονώνεται, όταν αυτό το ζήτημα έχει άμεση σχέση με τη γενικευμένη κατάσταση που επικρατεί στις σχέσεις των δύο λαών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι σχετικά με τον στόλο «Global Sumud Flotilla» μιλούν για συμφέροντα της Χαμάς που εξυπηρετούνται. Ποια η άποψή σας και γιατί πιστεύετε ότι ο στολίσκος αρνείται την πρόταση του Ισραήλ να μεταφερθεί με οργανωμένο τρόπο η βοήθεια στη Γάζα μέσω της μαρίνας Ασκελόν;

Κατ΄ αρχάς, όπως έχω πει, η πρόταση ακόμη ισχύει. Βάσει αυτής, ο στολίσκος θα πρέπει να πάει με όλη την υπόλοιπη ανθρωπιστική βοήθεια στη μαρίνα του Ασκελόν, που είναι μια μικρή πόλη στα νότια του Ισραήλ. Θα ξεφορτώσουμε την ανθρωπιστική βοήθεια και θα τη μεταφέρουμε στη Γάζα. Το Ισραήλ δεν θέτει περιορισμούς στην ανθρωπιστική βοήθεια που θα πάει στη Γάζα, αλλά η Γάζα είναι μια εμπόλεμη ζώνη, η οποία σε ένα σημαντικό μέρος της ελέγχεται από τη Χαμάς και στην οποία υπάρχουν ακόμη Ισραηλινοί όμηροι ενός πολέμου που άρχισε στις 7 Οκτωβρίου με μια σφαγή Ισραηλινών από τη Χαμάς.

Το γεγονός ότι η οργανωτική ομάδα του στολίσκου απέρριψε την πρόταση του Ισραήλ δείχνει ότι δεν πρόκειται μόνο για ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, αλλά είναι και μία πρόκληση που εξυπηρετεί την Χαμάς. Άλλωστε υπάρχει μια απευθείας σύνδεση των οργανωτών του στολίσκου, τουλάχιστον δύο εξ αυτών με τη Χαμάς. Είναι μια πολιτική «προβοκάτσια» προκειμένου να «σπάσει» το ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας, μια παράνομη πρακτική. Πάντως εμείς ελπίζουμε, ακόμα, ότι θα αλλάξουν γνώμη. Το Ισραήλ θα επιμείνει να τους εμποδίζει να πάνε προς τη Γάζα.

Βρισκόμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου; Ρωτώ γιατί φαίνεται πως η πλειονότητα των στρατιωτικών υποδομών της Χαμάς έχει εξουδετερωθεί.

Είναι αλήθεια ότι ο στρατός της Χαμάς έχει αποδυναμωθεί. Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα της Χαμάς για σχηματισμό στρατού με οργανωμένη διοίκηση έχει «σπάσει». Όμως, ακόμη, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που κατατάσσονται και έχουν καταφέρει να ελέγξουν κάποιους δρόμους της Γάζα. Λόγω της ύπαρξης των ομήρων δεν μπορούμε να κινήσουμε στρατό στα σημεία αυτά. Βέβαια, ακόμα, έχουμε μια πρόταση που ισχύει, η οποία είναι «απελευθερώστε όλους τους ομήρους, επιστρέψτε τους στα σπίτια τους, αφήστε τα όπλα και επιτρέψτε σε ένα παλαιστινιακό τεχνοκρατικό καθεστώς να αναλάβει με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, έτσι ώστε η Γάζα να μπορεί να ανοικοδομηθεί». Αυτός είναι ο τρόπος να τελειώσει ο πόλεμος. Όλοι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν. 48 όμηροι κρατούνται ακόμα στη Γάζα. Μερικοί από αυτούς είναι ζωντανοί, μερικοί από αυτούς νεκροί. Όλοι τους πρέπει να επιστρέψουν.

Κύριε Πρέσβη ο Ερντογάν μίλησε για «γενοκτονία στη Γάζα», ενώ έστειλε και μήνυμα σε Ελλάδα και Ισραήλ τονίζοντας πως «οποιοδήποτε σχέδιο στην Ανατολική Μεσόγειο δεν μας περιλαμβάνει θα αποτύχει». Τι απαντάτε;

Η κατάσταση στη Γάζα είναι μια εμπόλεμη κατάσταση και συνεπώς δεν υπάρχει γενοκτονία. Αντίθετα, το Ισραήλ «βγαίνει εκτός δρόμου» με σκοπό να προστατέψει άμαχους πολίτες της Γάζας από κάθε κίνδυνο και να τους μεταφέρει σε ασφαλείς ζώνες προκειμένου να επικεντρωθεί στον πόλεμο κατά της Χαμάς. Μάλιστα, είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί στο θέμα αυτό και επιτρέπουμε, επίσης και ανθρωπιστική βοήθεια να συνδράμει. Δεν γνωρίζω αν ποτέ ιστορικά, έχει ακολουθηθεί τέτοια πρακτική σε άλλον στρατό.

Περνώντας σε αυτό που με ρωτήσατε. Το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι στρατηγικοί εταίροι στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, μια περιοχή που είναι συνδεδεμένη με τη Μέση Ανατολή. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα. Επιθυμούμε τη σταθερότητα στην περιοχή. Συνεργαζόμαστε με γνώμονα το καλό των λαών μας χωρίς να είμαστε εναντίον κανενός άλλου. Η θέση της Τουρκίας δεν έχει απολύτως καμία συνέπεια και δομή. Στην περιοχή μας υποστηρίζουν τη Χαμάς, τους καλούν στη χώρα τους και οπωσδήποτε δεν βοηθούν να επικρατήσει σταθερότητα στην περιοχή.

Τέλος, πού οφείλεται πιστεύετε η στάση της Ευρώπης, η οποία είναι διαιρεμένη στο ζήτημα αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους;

Νομίζω ότι μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, υπάρχουν χώρες οι οποίες καταλαβαίνουν ότι η αναγνώριση αυτήν τη στιγμή είναι μια ασυνάρτητη κίνηση. Πρώτον, δεν υπάρχει κράτος. Είναι μια αυταπάτη, κάτι το φανταστικό. Δεύτερον, δημιουργεί μια δύσκολη κατάσταση. Το Ισραήλ κατευθύνεται προς την εξεύρεση μιας λύσης. Εάν το ενδιαφέρον της Ευρώπης είναι να θέσει ένα τέλος στη διαμάχη, και να βρει μια οριστική λύση, προκειμένου να συνυπάρξουν Ισραήλ και Παλαιστίνιοι, τότε αυτό θα το υποστηρίξουμε.