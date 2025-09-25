Τι παίχθηκε στον ΟΗΕ μεταξύ Τραμπ, Ερντογάν

Στην αίθουσα του ΟΗΕ, ο Ερντογάν μίλησε με αιχμές και απειλές για Κύπρο, Ελλάδα και το ενεργειακό καλώδιο, θέλοντας να δείξει στο εσωτερικό του ακροατήριο αλλά και στους διεθνείς ότι παραμένει «διεκδικητικός» στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μετά από αυτές τις δηλώσεις, μια συνάντηση Ερντογάν–Μητσοτάκη θα ήταν αμήχανη.

Η στάση Χριστοδουλίδη–Μητσοτάκη την ώρα που μιλούσε ο Ερντογάν, όπου «ξεκαθάρισαν» τη θέση τους υπέρ του καλωδίου, έδωσε το μήνυμα πως Αθήνα και Λευκωσία δεν θα αφήσουν περιθώριο στην Τουρκία να τορπιλίσει το έργο.

Μάλιστα, το καλώδιο (Eurasia Interconnector) είναι ενταγμένο στα Projects of Common Interest (PCI) της ΕΕ, άρα έχει θεσμική και χρηματοδοτική κάλυψη.

Χρήσιμο θα ήταν, ακόμη κι αν θελήσει η τουρκική πλευρά συνάντηση, η ελληνική πλευρά να την αποφύγει με κάποια πρόφαση. Το μήνυμα θα είναι σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις.

Η Τουρκία παίζει «σκληρή» ρητορική για να διατηρήσει ανοιχτές τις διεκδικήσεις της, αλλά στο πεδίο της διπλωματίας αναγκάζεται να συνομιλεί, καθώς οι ισορροπίες ισχύος (ΗΠΑ – ΕΕ – ενεργειακή ασφάλεια) δεν της επιτρέπουν μονομερείς κινήσεις.

Για Ελλάδα–Κύπρο, το ζητούμενο είναι να διατηρήσουν το momentum υπέρ των projects (καλώδιο, ΑΟΖ, υδρογονάνθρακες, υδρογόνο) με διεθνή «ομπρέλα».

Την ώρα που θα γινόταν η εθιμοτυπικού χαρακτήρα συνάντηση Ερντογάν–Μητσοτάκη, έλαβε χώρα η συνάντηση αραβικών και μουσουλμανικών κρατών υπό την αιγίδα του Τραμπ, δίπλα στον οποίο καθόταν ο Ερντογάν.

Με αυτή την κίνηση, ο Τραμπ αναβαθμίζει τον ρόλο του Ερντογάν μεταξύ των φιλοδυτικών μουσουλμάνων και Αράβων.

Με την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού στην Ελλάδα πριν λίγες μέρες, την ίδια μέρα που η Chevron ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στις έρευνες νοτίως της Κρήτης – σε περιοχή που αμφισβητεί το Τουρκο-Λυβικό μνημόνιο – η κυβέρνηση Τραμπ στηρίζει τις ελληνικές θέσεις στην περιοχή.

Η στάση των ΗΠΑ για τις διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει στις «εργοστασιακές» ρυθμίσεις των τελευταίων ετών: δίνουν στην Τουρκία χώρο να αναπλεύσει γεωπολιτικά, προκειμένου να την κρατήσουν στο δυτικό στρατόπεδο, αλλά φροντίζουν να μην θιγεί η σταθερή σύμμαχος Ελλάδα από την τουρκική ισχύ.

Σημασία θα έχει στη συνέχεια το εύρος του ανοίγματος της «βαλβίδας» πρόσβασης της Τουρκίας σε αμερικανικό αμυντικό εξοπλισμό. Το πλήρες άνοιγμα της «βαλβίδας» δεν θα είναι εύκολη υπόθεση ακόμη και αν ο Τραμπ αποφασίσει να το στηρίξει.

Η συμπεριφορά και στάση της αντιπολίτευσης απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις θυμίζει δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο.

Υπάρχουν και κάποιοι αφελείς αντιπολιτευόμενοι που πιστεύουν – ή παίζουν το χαρτί – πως αν της Ελλάδας ηγούνταν κάποιος γραφικός ακροδεξιός (κατά το «όμοιος ομοίω αεί πελάζει»), θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη υποστήριξη από τον Τραμπ.

Τούτα είναι σαχλαμάρες επιπέδου νηπιαγωγείου. Τη στάση των χωρών, όπως και των ανθρώπων, την ορίζουν τα συμφέροντά τους και όχι οι ιδεοληψίες, οι θρησκείες ή οι οπαδικοί ανταγωνισμοί.

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

1)Η προκλητικές εμφανίσεις στον ΟΗΕ



Αγαπητέ κ. Στούπα,



Μετά την προκλητική αγόρευση των Ερντογάν και Τραμπ στον ΟΗΕ, έχω σημειώσει τα παρακάτω:

Ο όρος status quo που «δημιουργήθηκε» στη Διάσκεψη της Γιάλτας, αργότερα στο Πότσνταμ και όταν δημιουργήθηκε ο ΟΗΕ, δεν ισχύει πλέον. Όπως και ο όρος «διεθνές δίκαιο», που δεν αναφέρθηκε ούτε μία φορά στην αγόρευσή του ο Τραμπ.

Ο πλανητάρχης στον λόγο του δεν μίλησε για την προστασία των αμάχων κατά τους σημερινούς πολέμους.

Ο Ερντογάν μιλάει προκλητικά και φέρεται πλέον ως ηγέτης των μουσουλμάνων.

Από τα παραπάνω η δική μου θέση είναι:

Όσον αφορά τον Ερντογάν, η απάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού πρέπει να είναι σκληρή και χωρίς κανέναν ενδοιασμό. Άμα την επιστροφή του στην Ελλάδα να προχωρήσει σε άμεση σύγκληση της Βουλής σε προ ημερησίας διάταξης, να ενημερώσει το

Σώμα και να προχωρήσει άμεσα στα παρακάτω, ζητώντας και την ψήφο της αντιπολίτευσης:

α) Η οριστική ενίσχυση της άμυνας των νησιών μας στο Αιγαίο.

β) Η άμεση πόντιση του καλωδίου.

γ) Η όσο το δυνατόν πιο σύντομη υπογραφή των συμβάσεων με την Chevron.

δ) Η ανακήρυξη του δικαιώματός μας για ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ 12 μιλίων.

ε) Η μη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE.

Επί των ανωτέρω, ο Μητσοτάκης να ζητήσει την ψήφο όλων των κομμάτων (έτσι θα δούμε και τι καπνό φουμάρουν οι της αντιπολίτευσης).



Όσον αφορά τον Τραμπ, είναι πλέον σαφές ότι είναι κατά του ΟΗΕ. Αλήθεια, τι προσφέρει σήμερα ο ΟΗΕ στην παγκόσμια κοινωνία; Τίποτα, παρά μόνο υψηλούς μισθούς στους υπηρετούντες σε αυτόν, χώρος σκανδάλων και διαφθοράς! Τέλος, διαγράφει ο Τραμπ τον όρο «διεθνές δίκαιο» και επαναφέρει τον όρο «το δίκαιο του ισχυρού».

Η Ελλάδα οφείλει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν στην ενίσχυση της αμυντικής και αποτρεπτικής δύναμής της, διότι ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας θα γίνει πιο έντονος και επικίνδυνος.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας.

Β.Τ.



2)Προγραμματισμός και Ελλάδα

Καλησπέρα σας



Εάν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να υπερηφανευόμαστε στην Ελλάδα είναι ότι πορευόμαστε βάσει σχεδίου και προγραμματισμού για το μέλλον.

Για παράδειγμα χθες 22/09/2025 ανάρτησαν στην οδό την οποία διαμένω (περίπου το μεσημέρι), αλλά και τους διπλανούς δρόμους, ανακοινώσεις ότι την επομένη ημέρα δηλαδή την 23-09-2025 θα εκτελεστούν εργασίες ασφαλτόστρωσης. Για το λόγο αυτό έπρεπε οι ιδιοκτήτες να μετακινήσουν τα ιχ τους.

Εάν παρ’ ελπίδα κάποιος ήταν άρρωστος στο σπίτι του και δεν κατάλαβε, κάποιος έλειπε, πρόβλημά του στο κάτω κάτω, θεωρώ.

Παρόλο λοιπόν που το διάστημα ενημέρωσης ήταν επαρκέστατο, την επόμενη, μέχρι και τελάλης βγήκε για μετακινηθούν τα ιχ και στο τέλος κάποια τα πήραν με γερανούς κάποια έμειναν και έσκαψαν δίπλα κλπ.

Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και το 2010 με τον Κο Παπανδρέου, είχαμε προβλέψει και πήγαμε βάσει σχεδίου.

Βάσει σχεδίου πάμε για το συνταξιοδοτικό και δημογραφικό από όσα γράφετε εσείς και οι αναγνώστες σας.

Τέλος πιστεύω ακράδαντα ότι υπάρχει σχέδιο και για το νερό στην Αθήνα : ένα απόγευμα μία 22/09/20ΧΧ στο όχι πολύ μακρινό μέλλον θα δούμε μία ανακοίνωση ότι την 23/09/20ΧΧ το νερό τελειώνει οριστικά. Είναι ένα σχέδιο και αυτό.

Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

ΥΓ : Μετά το πέρας των εργασιών ασφαλτόστρωσης θα σας ενημερώσω σε πόσες μέρες θα σκάψουν για να περάσουν καλώδια , αγωγούς κλπ. Στοιχηματίζω κάτω από 30 ημέρες και αυτό βάσει σχεδίου πιστεύω, η νέα άσφαλτος σκάβεται πιο εύκολα.

Παπαφωτίου Φώτης