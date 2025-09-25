Όλο τους το πρόβλημα είναι η αμυντική συνεργασία με το Ισραήλ

Το πρόβλημα της αριστεράς στην Ελλάδα είναι η συνεργασία μας με το Ισραήλ στον αμυντικό τομέα. Ο Γιάνης Βαρουφάκης μίλησε την Τρίτη στο Open και ήταν αποκαλυπτικός για το τι ακριβώς συμβαίνει. Αυτό είναι το δια ταύτα όλης της φασαρίας: Η αμυντική μας συνεργασία με το Ισραήλ. Ενοχλεί την αριστερά που το εκφράζει. Αλλά και τον Ερντογάν που νιώθει έναν κάποιον εκνευρισμό από το γεγονός ότι δεν έχουμε ακόμη πάει να προσκυνήσουμε την αφεντιά του.

Ο κ. Βαρουφάκης έχει μια άλλη λογική στα πράγματα. Ότι την κρίσιμη ώρα δεν θα έρθει το Ισραήλ να μας σώσει. Συμφωνούμε! Ούτε και η διεθνής κοινή γνώμη, όμως, που επικαλείται στις δηλώσεις του. Όπως δεν έσωσαν και την Κύπρο το 1974...

Η Ελλάδα βρίσκεται σε δεινή θέση. Επειδή η Τουρκία κατόρθωσε να αλλάξει πίστα στην Οικονομία και να επηρεάζει έτσι περισσότερες χώρες στην περιοχή. Αντίθετα, η Ελλάδα τραυματίστηκε από τη χρεοκοπία και στη συνέχεια από τους ανόητους χειρισμούς επιπόλαιων πολιτικών αντιλήψεων. Καλώς ή κακώς το 2015 και τα όσα συνέβησαν τότε δεν είναι και τόσο μακριά για να τα έχουμε ξεχάσει.

Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε αυτήν την πραγματικά περίεργη εποχή που ζούμε. Οι δυνάμεις του αναθεωρητισμού κερδίζουν διαρκώς έδαφος, αποκόπτοντας τον κόσμο από τους δρόμους της λογικής. Σε αυτόν τον ασταθή κόσμο η αριστερά πιστεύει ότι δεν χρειαζόμαστε το Ισραήλ. Ότι μόνη μας συμμαχία θα πρέπει να είναι η διεθνής κοινή γνώμη και κάποιες άλλες χώρες με αδιευκρίνιστες προθέσεις. Το 2015 δεν έγινε μάθημα. Και τότε πίστευαν ότι θα μας έσωζε η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν. Αλλά δεν έγινε έτσι...

Ο διαχρονικός προσανατολισμός της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, από την περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου με τον Νίκο Κοντζιά τότε στο υπουργείο εξωτερικών, μετά η κυβέρνηση Σαμαρά, η κυβέρνηση Τσίπρα, σήμερα η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αυτός ο προσανατολισμός στη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ, δήθεν ότι ενισχύει την εθνική μας ασφάλεια απέναντι στον μπαμπούλα της Τουρκίας καi του Ερντογάν, αυτό είναι μια καταστροφική επιλογή, η οποία έχει αφαιρέσει ερείσματα από την Ελλάδα, μας έχει κάνει εθνικά περισσότερο ανασφαλείς απ' ότι ήμασταν και έχει και οικονομικές προεκτάσεις. Είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Δηλαδή να μιλάμε με τον Ερντογάν αλλά καταστροφική η συμμαχία με το Ισραήλ

Ναι απολύτως, είναι ό,τι χειρότερο όσον αφορά την εθνική μας δυνατότητα. Να το πω απλά. Το επιχείρημα είναι όλων αυτών των πολιτικών στους οποίους αναφέρθηκα είναι ότι το Ισραήλ είναι γενοκτόνο, παραβιάζει κατάφορα τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ., αλλά τι να κάνουμε, είμαστε μια μικρή χώρα, έχουμε τον μπαμπούλα της Τουρκίας και καλό είναι να παίξουμε μια real politic, γιατί το Ισραήλ είναι ένας ισχυρός πόλος εκεί και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ.

Πιστεύετε εσείς ότι αν οποιοσδήποτε πρόεδρος της Τουρκίας, είτε ο Ερντογάν είτε κάποιος κεμαλιστής πάρει το Καστελόριζο, θα κουνήσει το μικρό του δαχτυλάκι το Ισραήλ; Ποτέ! Το μόνο που έχουμε κάνει είναι να έχουμε δώσει εμείς τεράστιες παροχές στην αεροπορία και στον στρατό του Ισραήλ, τους έχουμε χαρίσει ουσιαστικά την πολεμική μας βιομηχανία. Αν γίνει κάτι στο Αιγαίο, το Ισραήλ θα τα βρει με την Τουρκία. Δεν θα τα βρει με εμάς. Αυτό είναι ξεκάθαρο και σίγουρο.

Αυτό που χάσαμε βεβαίως είναι τα ερείσματά μας στη διεθνή κοινότητα. Πώς μπορούμε να πάμε στον ΟΗΕ; Πώς μπορούμε να πάμε στην Κίνα, στην Αφρική, στις χώρες στις οποίες θέλουμε να προσεταιριστούμε; Και στο Συμβούλιο Ασφαλείας και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Και να τους μιλήσουμε για τα Κατεχόμενα, όταν ο στρατηγικός μας εταίρος παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο σαν μικρή χώρα, εμείς πρέπει να το φυλάμε σαν κόρη οφθαλμού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Το καταδικάζουμε

Δεν καταδικάζουμε τίποτα όταν έχουμε παραδώσει όλη μας την πολεμική βιομηχανία στον Νετανιάχου, στην ελίτ, σε όλες αυτές τις εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού. Χάσαμε όλα μας τα ερείσματα στην παγκόσμια πλειοψηφία, στον ΟΗΕ. Η Ελλάδα είναι δακτυλοδεικτούμενη.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ : Ποιος θα είναι ο εταίρος μας στην περιοχή και το αντίβαρο στην Τουρκία;

Δεν μπορεί να υπάρξει εταίρος στη Μέση Ανατολή απέναντι στην Τουρκία. Ο εταίρος μας πρέπει να είναι η διεθνής κοινή γνώμη. Πάντοτε, από το 74. Από τότε που μπήκαν οι Τούρκοι και πήραν τη μισή Κύπρο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η διεθνής κοινή γνώμη τώρα ξύπνησε να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, τόσα χρόνια δεν είχε κάνει κάτι

Η διεθνής κοινή γνώμη βρίσκεται στους δρόμους εδώ και χρόνια. Και δεν είναι ούτε ο Κιρ Στάρμερ, ούτε ο Μακρόν. Η διεθνής κοινή γνώμη είναι αυτοί οι οποίοι βγαίνουν στους δρόμους χρόνια τώρα κόντρα και σε βία αστυνομική και έχουν πιέσει και τις κυβερνήσεις και τους κυβερνώντες να αναγκαστούν να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος.

Στο Αιγαίο είμαστε η αδύναμη δύναμη. Έχεις έναν Ερντογάν ο οποίος, λόγω των κακών χειρισμών όλων αυτών των κυβερνήσεων, στις οποίες αναφέρθηκα έχει αναδειχθεί σε μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη, από τη Λιβύη μέχρι το Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Εμείς με το ναι σε όλα στις κινήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, έχουμε καταφέρει να μην μας υπολογίζει κανένας. Έχεις τον Ερντογάν που αποτελεί το αποκούμπι του Πούτιν όσον αφορά το ενεργειακό, τις μετακινήσεις, τις μεταφορές, πουλάει ταυτόχρονα drones στον Ζελένσκι, ο Μητσοτάκης δίνει όπλα στον Ζελένσκι και ο Ζελένσκι ευχαριστεί τον Ερντογάν. Μιλάμε για μια πλήρη αποτυχία.

Πέμπτη 22 Μαίου

Στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ του Κατάρ, συναντήθηκαν κατ’ ιδίαν ο Γραμματέας του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, με τον Υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας Mehmet Şimşek και με τον Υπουργό Οικονομικών του Κατάρ Ali bin Ahmed-Al-Kuwari.

Η συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας, έλαβε χώρα την Τετάρτη, και ξεκίνησε με ανταλλαγή απόψεων ως προς τις επιπτώσεις των πολιτικών της κυβέρνησης Τραμπ στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, εστιάζοντας στις οικονομικές εξελίξεις στην Τουρκία, στην Ελλάδα, αλλά και στην κρίση του βιομηχανικού (και γενικότερα του οικονομικού) μοντέλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνέχεια, η συζήτηση πέρασε στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και στο δύσκολο ζητούμενο που είναι η μετάβαση από τη σύγκρουση και τις εντάσεις στη συνεργασία και την κοινή ευημερία. Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΜεΡΑ25, η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη διαπίστωση της κοινής τους πεποίθησης ότι, σήμερα, ο μέγας ηθικός αποσαφηνιστής είναι η βούληση όλων να μπει τέλος στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων. Πεποίθησης ότι, σήμερα, ο μέγας ηθικός αποσαφηνιστής είναι η βούληση όλων να μπει τέλος στη γενοκτονία των Παλαιστίνιων.

Θανάσης Μαυρίδης

