Ινδένιο και.. πάσης Ελλάδος

Αίφνης μας προέκυψε νέο εύφλεκτο υλικό, το ινδένιο. Τι είναι αυτό, δεν το γνωρίζω και ούτε έχω καμιά διάθεση να μάθω. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι αυτό το στοιχείο κουβαλούσε η εμπορική αμαξοστοιχία. Και μη ρωτάτε πού βρισκόταν, διότι θα σας απαντήσω εκεί που βρισκόταν και το ξυλόλιο. Μη γελάσετε, διότι ακολουθεί άλλο, καλύτερο ανέκδοτο. Πριν κοπάσει ο θόρυβος από τη μεγάλη αυτή αποκάλυψη ήρθε η δήλωση-βόμβα του γνωστού αντιεμβολιαστή καθηγητή ο οποίος μίλησε για μεταφορά απεμπλουτισμένου ουρανίου. Εδώ το πράγμα σοβαρεύει. Μήπως αυτή η πυρόσφαιρα που είδαμε ήταν μια μίνι ατομική έκρηξη και αυτό το γεγονός ήθελε να συγκαλύψει ο Κούλης; Μήπως είχε δίκιο το Κόμμα που ευθύς εξ αρχής μιλούσε για νατοϊκό δάκτυλο; Και είμαστε ακόμα στην αρχή του τρίτου γύρου των αποκαλύψεων. (Πάντα σύντροφοι υπάρχει ένας τρίτος γύρος). Άρα να κάνετε συνετή διαχείριση του γέλιου σας.

Έγραφα χθες εδώ στο Liberal.Gr πως κακώς ασχολούμαστε και ανακυκλώνουμε την τραγωδία των Τεμπών. Η υπόθεση έχει λήξει όχι με ένα, αλλά με έξι (6) πορίσματα και οσονούπω θα διεξαχθεί η δίκη. Ας αφήσουμε κάποιους ανθρώπους στον πόνο τους και κάποιους άλλους στη γελοιότητά τους και στον κυνισμό τους. Για τη συντριπτική πλειοψηφία των βάναυσα εξαπατηθέντων πολιτών το θέμα έκλεισε. Ένας πρόσθετος λόγος για να πάμε παρακάτω είναι ότι χθες ασχολήθηκε με τον απεργό πείνας και ο Τσίπρας.

Η Άννα Διαμαντοπούλου, παλιά καραβάνα στην πολιτική, αντιλήφθηκε τις παγίδες που κρύβει για το κόμμα της η ανακύκλωση της τραγωδίας των Τεμπών και κάλεσε, με πολύ δηκτική δήλωση, την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ να κρατήσει τις αποστάσεις της από αυτό που γίνεται στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Πάντως, ο Χ. Δούκας, απ΄ όσο βλέπω, είναι ένας από τους επισκέπτες του χώρου. Στο κάτω-κάτω δικός του είναι ο χώρος, βολτάρει όποτε θέλει.

Το ζήτημα αφορά πλέον την Αριστερά και την ψεκασμένη Δεξιά και ας το αφήσουμε σε αυτή τη διάστασή του. Το πολιτικό μέλλον κάποιων γονιών αφορά ακριβώς αυτούς τους χώρους. Αν τελικά πολιτευθούν, από την Αριστερά και Δεξιά του ξυλολίου θα αλιεύσουν ψήφους. Τότε, από το σημερινό απυρόβλητο θα πέσουν στα βαθιά νερά της πολιτικής αντιπαράθεσης και δε γνωρίζω αν έχουν επίγνωση τι σημαίνει αυτό. Με ποιους μπλέκουν! Όσοι ανόητοι μέσα στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουν ότι θα αποκομίσουν πολιτικά οφέλη συμπράττοντας σε αυτή την κατάσταση του μπάχαλου, μην πέσουν από τα σύννεφα όταν θα ξαναδούν στις προσεχείς δημοσκοπήσεις την πλάτη της Ζωής.

Κλείνοντας αυτό το κείμενο να αναφερθώ για μια ακόμα φορά στον Γιώργο Φλωρίδη που μπαίνει μπροστά και αποκαλύπτει ρόλους και προθέσεις στα Τέμπη νούμερο 3. Όπως και στην ξεκάθαρη τοποθέτηση της Προέδρου του Αρείου Πάγου η οποία με γλώσσα απλή και χωρίς δυσνόητους νομικούς όρους περιέγραψε όλη την κατάσταση κλείνοντας στόματα και διαλύοντας απορίες.