Δεν ξέρουν τι τους γίνεται...

Μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας, από εκείνους που το 2015 ψήφισαν ΟΧΙ στο δημοψήφισμα, εξακολουθεί να πιστεύει ότι αν είχαμε βγει από το ευρώ στα μέσα της περασμένης δεκαετίας, η Ελλάδα θα ήταν σήμερα παράδεισος.

Πιστεύουν πως το ελληνικό κράτος θα πλήρωνε αγόγγυστα συντάξεις πάνω από 30 δισ. ευρώ τον χρόνο. Η προσωπική μου εκτίμηση;

Θα ήταν κατόρθωμα αν μπορούσε να δίνει έστω το 1/10 των σημερινών συντάξεων σε αγοραστική δύναμη.

Αλλά, βρε παιδιά, θα είχαμε «νομισματική κυριαρχία», φωνάζουν ακόμα πολιτικοί σαν την Κωνσταντοπούλου, τον Βαρουφάκη και τον Βελόπουλο, μαζί με κάτι πρώην Χρυσαυγίτες που τώρα παριστάνουν τους πατριώτες.

Σωστά, θα είχαμε νομισματική κυριαρχία. Από μόνη της όμως δεν σημαίνει κάτι. Νομισματική κυριαρχία έχουν η Λιβύη, η Συρία και η Αλβανία. Νομισματική κυριαρχία έχει και η Τουρκία, η «αναδυόμενη περιφερειακή δύναμη» που μας απειλεί καθημερινά.

Έχετε δει τι έχει γίνει με την τουρκική λίρα τα τελευταία 20 χρόνια; Ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει ταβάνι: το 2022 έφτασε το 72,31%, το 2023 έπεσε στο 53,86%, και φέτος, το 2025, κυμαίνεται γύρω στο 33%.

Η ισοτιμία; Από 1,5 λίρες ανά δολάριο το 2005, σήμερα χρειάζεσαι πάνω από 41 λίρες για ένα δολάριο. Κόντρα στο ευρώ, 1 λίρα ισούται με περίπου 0,0205-0,0208 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025.

Αποτέλεσμα; Η μέση σύνταξη στην Τουρκία είναι γύρω στις 16.881 λίρες για την κατώτατη, που μεταφράζεται σε περίπου 346-350 ευρώ. Λιγότερα κι από την εθνική σύνταξη στην Ελλάδα, που είναι 384 ευρώ για όλους, ασχέτως ενσήμων.

Εδώ, η μέση κύρια σύνταξη φτάνει τα πάνω από 900 ευρώ το 2025.

Η διαφορά στο βιοτικό επίπεδο; Σαν να συγκρίνεις Γερμανία με Ελλάδα – ή Ελλάδα με Τουρκία.

Οι Τούρκοι εργαζόμενοι βλέπουν την αγοραστική τους δύναμη να εξανεμίζεται, ενώ εμείς, παρά τα χάλια μας, χάρη στο Ευρώ απολαμβάνουμε τα προνόμια της σταθερότητας.

Και μην ξεχνάμε τα γεωπολιτικά. Αν είχαμε βγει από το ευρώ το 2015, με ολοκληρωτική κατάρρευση, φανταστείτε την «υβριδική εισβολή» στον Έβρο το 2020 ή το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο.

Θα είχαμε γίνει Λιβύη Νο2, με την Τουρκία να μας πιέζει χωρίς αντίσταση. Ευτυχώς, η χώρα πέρασε ξυστά από τα βράχια.

Σώθηκε χάρη στην επιμονή της μειοψηφίας που έχασε το δημοψήφισμα – εκείνων που ψήφισαν ΝΑΙ – και την «κωλοτούμπα» του Τσίπρα.

Αυτοί οι λιγότεροι, οι ρεαλιστές, κράτησαν την Ελλάδα όρθια. Χάρη σε αυτούς, σήμερα έχουμε αξιοπρεπείς μισθούς, συντάξεις γύρω στα 30 δισ. ευρώ ετησίως, διακοπές, σπουδές για τα παιδιά στο εσωτερικό και εξωτερικό. Οι άλλοι, οι «ΟΧΙ-δες», ακόμα ονειρεύονται δραχμές και κυριαρχία, χωρίς να καταλαβαίνουν ότι η πραγματική κυριαρχία είναι η οικονομική σταθερότητα, όχι το τύπωμα χαρτιών που γίνονται κουρελόχαρτα.

Εν κατακλείδι, η Ελλάδα του 2025 είναι εδώ επειδή κάποιοι δεν παρασύρθηκαν από λαϊκισμούς. Οι υπόλοιποι; Ας ανοίξουν τα μάτια τους, πριν ξαναψηφίσουν «ΟΧΙ» σε κάτι χειρότερο.

Τα γράφω αυτά γιατί παρατηρώ το μέτωπο του ανορθολογισμού, της οργής και της παλαβομάρας των άκρων να αναζωπυρώνεται.



📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Δεν είναι κάπως πολλά;

Καλημέρα Κώστα,



Στον μηνιαίο λογαριασμό της ΔΕΗ παρατηρώ ότι - σε μόνιμη βάση - το 30% του συνολικού ποσού δεν έχει να κάνει με το ρεύμα, αλλά με χρεώσεις υπέρ τρίτων.

Εφόσον υπάρχει τέτοια οικονομική δυσχέρεια, ιδίως με την τιμή της ενέργειας, που ο κόσμος δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, για ποιον λόγο δεν αφαιρούνται τα επιπλέον ("Διάφορα - Δήμος - ΕΡΤ"); Και άντε ο Δήμος δεν γίνεται να μην έχει έσοδα, αλλά η ΕΡΤ; Γιατί πρέπει το κάθε νοικοκυριό να πληρώνει 36 ευρώ κάθε χρόνο για να λειτουργεί η ΕΡΤ;



Στο Διαδίκτυο διαβάζω ότι υπάρχουν 7,7 εκατομμύρια συνδέσεις. Που συνεπάγεται 7,7 * 36 = 277 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Πάνω από ένα δις την τετραετία. Δεν είναι κάπως πολλά; Ιδίως όταν θα έπρεπε να είναι μηδέν...





Φιλικά,

Αλέξανδρος