Ο Λευκός Οίκος παρουσίασε ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που περιλαμβάνει ρόλους - «έκπληξη» για τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό, Τόνι Μπλερ και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο αναφέρει ότι «η Γάζα θα διοικηθεί προσωρινά από μια τεχνοκρατική, αποπολιτικοποιημένη παλαιστινιακή επιτροπή», χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα άτομα ή οργανώσεις που θα συμμετάσχουν στη μετάβαση.

Όπως αποκαλύπτει το Reuters, η επιτροπή θα εποπτεύεται από ένα νέο διεθνές μεταβατικό όργανο, το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα ηγείται ο Τραμπ και θα περιλαμβάνει άλλους αρχηγούς κρατών και μέλη, μεταξύ αυτών και τον Μπλερ.

Η επιτροπή θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των καθημερινών υπηρεσιών και των δήμων της Γάζας και θα αποτελείται από «κατάλληλους Παλαιστινίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες», οι οποίοι δεν έχουν κατονομαστεί.

Η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το σχέδιο έφερε αντιδράσεις, καθώς οι αναφορές για τη συμμετοχή του Μπλερ προκάλεσαν εντύπωση, λόγω της ιστορίας του βρετανικού ιμπεριαλισμού στην περιοχή και ιδίως της εμπλοκής του Μπλερ στην εισβολή στο Ιράκ το 2003, η οποία στηριζόταν σε ψευδείς ισχυρισμούς για όπλα μαζικής καταστροφής.

Η εισβολή, που ξεκίνησε το 2003 και ολοκληρώθηκε με την αποχώρηση των στρατευμάτων το 2011, επικρίθηκε για τη σταθεροποιητικά αρνητική επίδραση στην περιοχή και τον υψηλό αριθμό θυμάτων.

Τι θα κάνει το μεταβατικό όργανο;

Όπως σχολιάζει το Reuters, το εν λόγω σώμα θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας μέχρι «όταν η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της», χωρίς να καθορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το σχέδιο αναφέρει ότι κάποιες προτάσεις επενδύσεων και ιδέες έχουν διαμορφωθεί από διεθνείς ομάδες, οι οποίες δεν κατονομάζονται.

Σημειώνεται ότι, η Παλαιστινιακή Αρχή και μια κοινή δήλωση πολλών χωρών με μουσουλμανική πλειοψηφία χαιρέτισαν τις προσπάθειες του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Έξυπνο και τολμηρό σχέδιο», λέει ο Μπλερ για την πρόταση Τραμπ

Τον περασμένο μήνα, ο Μπλερ επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο για συνάντηση με τον Τραμπ.

Το think-tank Tony Blair Institute δήλωσε ότι «είχε πολλές συζητήσεις με διάφορες ομάδες για την ανοικοδόμηση της Γάζας μετά τον πόλεμο».

Από την πλευρά του, ο Μπλερ χαρακτήρισε τη Δευτέρα την ιδέα του Τραμπ «τολμηρή και ευφυή» και εξέφρασε την υποστήριξή του για την πρόταση του Τραμπ να ηγηθεί του Συμβουλίου που θα εποπτεύει την επιτροπή μεταβατικής διακυβέρνησης της Γάζας.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ στηρίζει το σχέδιο Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας

Την ίδια ώρα, ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε την Τρίτη «όλες τις πλευρές» να δεχτούν και να εφαρμόσουν το σχέδιο για τη Λωρίδα της Γάζας που παρουσίασε τη Δευτέρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ανέφερε ο εκπρόσωπός του σε μια ανακοίνωση.

«Είναι πλέον κρίσιμης σημασίας όλες οι πλευρές να δεσμευτούν σε αυτή τη συμφωνία και την εφαρμογή της», πρόσθεσε, χαιρετίζοντας την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ και «τον σημαντικό ρόλο» που διαδραμάτισαν οι αραβικές και μουσουλμανικές χώρες προκειμένου να συνταχθεί αυτό το σχέδιο.

«Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το Ισραήλ θα ''τελειώσει τη δουλειά''»

Παράλληλα, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον σημείωσε την Τρίτη ότι «αν η Χαμάς απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ θα ''τελειώσει τη δουλειά'' και θα φέρει πίσω όλους τους εναπομείναντες ομήρους».

«Αν απορρίψουν το σχέδιο, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά, είτε με το μαλακό ή με το άγριο. Η επιστροφή τους (των ομήρων σ.σ.) δεν μπορεί να περιμένει. Αυτός δεν είναι μόνο ένας οδικός χάρτης για να τους φέρει πίσω. Είναι επίσης ένα σχέδιο για να τερματιστεί η τυραννία της τρομοκρατίας που εξαπολύθηκε στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Ντάνον σε εκδήλωση στον ΟΗΕ για την επερχόμενη επέτειο συμπλήρωσης δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα.