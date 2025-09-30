Τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 3-4 μέρες να απαντήσετε - Αν αρνηθείτε, θα αφήσουμε το Ισραήλ να κάνει ό,τι πρέπει (vid)

Σαφές τελεσίγραφο προς τους τρομοκράτες της Χαμάς να αποδεχθούν άμεσα τη συμφωνία ειρήνης που αποφάσισαν από κοινού ΗΠΑ και Ισραήλ έστειλε την Τρίτη ο Ντόναλντ Τραμπ. «Η Χαμάς έχει τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει. Αν απορρίψει τη συμφωνία, τότε θα αφήσω το Ισραήλ να κάνει ό,τι πρέπει», ξεκαθάρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Καθώς κατευθυνόταν προς τη Βιρτζίνια για να συναντήσει ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, του τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με την προτεινόμενη ειρηνευτική συμφωνία.

«Απλώς περιμένουμε την Χαμάς», είπε, προσθέτοντας ότι η τρομοκρατική οργάνωση έχει τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει.

Δεν υπάρχει «πολύ» περιθώριο για διαπραγματεύσεις – και θέλει να επιστραφούν όλοι οι όμηροι και να επιδειχθεί «καλή συμπεριφορά».

Αν η Χαμάς απορρίψει τη συμφωνία, τότε είπε ότι θα «αφήσει το Ισραήλ να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει».

CBS News: Την Τετάρτη η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο του Τραμπ

Πάντως, η Χαμάς και άλλες παλαιστινιακές τρομοκρατικές οργανώσεις φαίνεται να κινούνται προς την αποδοχή του σχεδίου του προέδρου Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και αναμένεται να παρουσιάσουν την απάντησή τους στους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ την Τετάρτη, δήλωσε στο CBS News, την Τρίτη, πηγή προσκείμενη στη διαδικασία.

Το σχέδιο, που παρουσίασαν ο κ. Τραμπ και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, αποτελεί πρόταση 20 σημείων, η οποία, εφόσον συμφωνηθεί, προβλέπει άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Στο κείμενο αναφέρεται ότι «εντός 72 ωρών από τη δημόσια αποδοχή της συμφωνίας από το Ισραήλ, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα επιστραφούν». Ο Νετανιάχου φάνηκε να αποδέχεται δημόσια τη συμφωνία στο πλευρό του κ. Τραμπ τη Δευτέρα.

Στο «Συμβούλιο Ειρήνης» προβλέπεται να συμμετάσχει και ο πρώην Βρετανός πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ, ενώ, σύμφωνα με το σχέδιο, το Ισραήλ θα διατηρεί τον έλεγχο ασφαλείας γύρω από την περίμετρο της Γάζας.

Διπλωματική πηγή με γνώση των συνομιλιών ανέφερε στο CBS News ότι Αιγύπτιος αξιωματούχος και ο πρωθυπουργός του Κατάρ παρέδωσαν στους εκπροσώπους της Χαμάς αντίγραφο της πρότασης.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, που διοικεί τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, εξέδωσε μέσω του πρακτορείου ειδήσεων WAFA δήλωση στήριξης στο σχέδιο.

Η πρόταση του κ. Τραμπ δεν προβλέπει άμεσο ρόλο για την Παλαιστινιακή Αρχή στη διοίκηση της μεταπολεμικής Γάζας, ωστόσο αναφέρει ότι η Αρχή θα μπορούσε στο μέλλον να «ανακτήσει με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τον έλεγχο της Γάζας», υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμόσει σειρά μεταρρυθμίσεων.

Ηγέτες μουσουλμανικών χωρών, ανάμεσά τους κράτη-κλειδιά της Μέσης Ανατολής, έσπευσαν να εκφράσουν υποστήριξη στο σχέδιο. Η Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Ινδονησία, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση, με την οποία χαιρετίζουν τις «ειλικρινείς προσπάθειες του κ. Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα» και εκφράζουν «εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να βρει έναν δρόμο προς την ειρήνη».

Γάζα: Τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στις συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ στην Ντόχα

Τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στη μεσολαβητική ομάδα, η οποία θα συζητήσει σήμερα στο Κατάρ το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, ανακοίνωσε η Ντόχα.

«Οι αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών (της Χαμάς) υποσχέθηκε να μελετήσει (το σχέδιο) με υπευθυνότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διευκρινίζοντας ότι σύσκεψη μεταξύ των δύο πλευρών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ, «στην οποία θα συμμετάσχει και η τουρκική πλευρά».

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει ότι τουρκικές ναυτικές μονάδες, όπως και μέσα έρευνας και διάσωσης, «παρακολουθούν στενά» τα πλοία του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud που κατευθύνεται στη Γάζα, με στόχο να σπάσει των ισραηλινό αποκλεισμό.

Τα τουρκικά πλοία «θα συμβάλουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

«Η Τουρκία παρακολουθεί στενά την ασφαλή διεξαγωγή των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από πολιτικά πλοία που πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αξιών», σημειώνεται στην ανακοίνωση και τονίζεται:

«Στο πλαίσιο αυτό, τα πλοία μας που συνεχίζουν τις συνήθεις εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητές τους στην περιοχή, καθώς και οι δυνατότητες έρευνας και διάσωσης που διαθέτουμε, θα συμβάλουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς και τους διεθνείς εταίρους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».

«Η Τουρκία θα συνεχίσει, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που της αναλογούν για την προστασία των ανθρωπιστικών αξιών και την ασφάλεια των αθώων πολιτών, παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Το περασμένο Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, ο Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τον διεθνή στόλο ακτιβιστών Sumud. Μιλώντας στο «Διπλωματικό Φόρουμ του Βοσπόρου», που διοργάνωσε η Ένωση Διπλωματίας Νέων, έκανε ευρεία αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο στόλος Sumud στη Μεσόγειο κατευθύνεται προς τη Γάζα. Τους στέλνουμε χαιρετισμούς από εδώ. Αν οι καταπιεστές έχουν σχέδια, ο Αλλάχ έχει κι αυτός ένα σχέδιο και δεν υπάρχει σχέδιο πιο δυνατό από το δικό του».