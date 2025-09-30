Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η τρομοκρατική οργάνωση πιθανότατα θα απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού».

Το στέλεχος ανέφερε ότι η Χαμάς δεν είναι πιθανό να συμφωνήσει να αφοπλιστεί, κάτι που αποτελεί βασική προϋπόθεση του σχεδίου του Τραμπ. Η τρομοκρατική οργάνωση φέρεται επίσης να αντιτίθεται στην ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, την οποία θεωρεί ως μια νέα μορφή κατοχής.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου αποδέχθηκε το σχέδιο του Τραμπ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα. Υπενθυμίζεται ότι η Χαμάς δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι η Χαμάς μελετά «υπεύθυνα» την πρόταση του Λευκού Οίκου.

Ένας ανώτερος Παλαιστίνιος αξιωματούχος με γνώση των συνομιλιών της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι σε αυτές συμμετέχουν η ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης τόσο εντός όσο και εκτός της Γάζας.

Ο στρατιωτικός διοικητής των τρομοκρατών στην περιοχή, Ez al-Din al-Haddad, φαίνεται αποφασισμένος να μην αποδεχτεί την πρόταση. Τα στελέχη της Χαμάς εκτός της Γάζας έχουν πρόσφατα περιθωριοποιηθεί στις συζητήσεις, καθώς δεν έχουν άμεσο έλεγχο επί των ομήρων.

Στις συνομιλίες της Χαμάς, οι οποίες αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες, συμμετέχουν και άλλες παλαιστινιακές φατρίες. Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ), η οποία συμμετείχε στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου και είχε κρατήσει στο παρελθόν ορισμένους Ισραηλινούς ομήρους, απέρριψε το σχέδιο την Τρίτη.

Για τη Χαμάς, ένα βασικό σημείο διαφωνίας φαίνεται να είναι το γεγονός ότι το σχέδιο απαιτεί να παραδώσουν όλους τους ομήρους με μία κίνηση.

Στη Γάζα, οι Παλαιστίνιοι υποστήριξαν ευρέως το σχέδιο, επειδή θα οδηγούσε στο τέλος του πολέμου.