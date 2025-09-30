Μεσανατολικό

Αυστηρή προειδοποίηση έστειλε ξανά ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ προς τους τρομοκράτες της Χαμάς να αποδεχθούν άμεσα τη συμφωνία ειρήνης που αποφάσισαν από κοινού ΗΠΑ και Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, όπως αναμετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ο πρόεδρος Τραμπ, καθώς κατευθυνόταν προς τη Βιρτζίνια για να παραστεί σε συνάντηση με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους ότι «η Χαμάς έχει τρεις ή τέσσερις ημέρες για να απαντήσει. Αν απορρίψει τη συμφωνία, τότε θα αφήσω το Ισραήλ να κάνει ό,τι πρέπει».

Trump: Hamas has three or four days to respond.



As Trump headed for Virginia to meet top military officers, he was asked questions about his proposed Gaza peace deal.



"We're just waiting for Hamas," he said, adding the group has three or four days to respond. ⬇️ pic.twitter.com/Dt6cqUZlvW — Sky News (@SkyNews) September 30, 2025

Υπενθυμίζεται, ότι στην κοινή συνέντευξη Τύπου της Δευτέρας ανάμεσα στον Ισραηλινό πρωθυπουργός και τον Αμερικανό πρόεδρο, ο Νετανιάχου τόνισε ότι «αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιό σας ή το δεχθεί και προσπαθήσει να το υπονομεύσει, τότε το Ισραήλ θα ολοκληρώσει μόνο του την αποστολή». Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι το Ισραήλ θα έχει πλήρη στήριξη από τις ΗΠΑ σε αυτές τις συνθήκες.

Το σχέδιο, που υιοθετήθηκε ευρέως από Ισραηλινούς πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης, προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και αποκλείει οποιονδήποτε πολιτικό ρόλο της στο μέλλον, ενώ η Γάζα θα διοικείται από προσωρινή τεχνοκρατική αρχή υπό την ηγεσία του Τραμπ.

Επίσης, η Χαμάς καλείται να απελευθερώσει τους 48 Ισραηλινούς ομήρους εντός 72 ωρών από την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός, ενώ παράλληλα προβλέπεται σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων σε ζώνη ασφαλείας και αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας για τους 2,3 εκατομμύρια κατοίκους.

Από την πλευρά του, ο Νετανιάχου, σε δήλωσή του στο Telegram μετά τη συνέντευξη, τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στην πλειονότητα της Γάζας και ότι δεν συμφώνησε σε παλαιστινιακό κράτος κατά τις συνομιλίες του με τον Τραμπ: «Θα ανακτήσουμε όλους τους ομήρους ζωντανούς, ενώ ο στρατός θα παραμείνει στην πλειονότητα της Λωρίδας της Γάζας».

Η Χαμάς δεν έχει εκδώσει ακόμη επίσημη απάντηση, αναφέροντας μόνο ότι εξετάζει την πρόταση.

Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε ότι η τρομοκρατική οργάνωση πιθανότατα θα απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, λέγοντας ότι «εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ» και «αγνοεί τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού».

Παράλληλα, το σχέδιο απαιτεί επίσης την απελευθέρωση σχεδόν 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων, πολλοί εκ των οποίων εκτίουν ποινές ισόβιας κάθειρξης.

Τουρκία, Αίγυπτος και Κατάρ έχουν στηρίξει το σχέδιο και ενδέχεται να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς, σύμφωνα με αναλυτές.

Αξιωματούχος του Κατάρ ανέφερε ότι η χώρα θα συναντηθεί με τη Χαμάς και την Τουρκία για να συζητήσουν το σχέδιο.

Guardian: Η διεθνής κοινότητα και η Παλαιστινιακή αρχή χαιρετίζουν το σχέδιο Τραμπ

Ταυτόχρονα, η Παλαιστινιακή Αρχή, που ασκεί μερική εξουσία σε τμήματα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μελλοντική μεταπολεμική διακυβέρνηση της Γάζας, χαιρέτισε τις προσπάθειες Τραμπ. Αντίθετα, παλαιστινιακές παρατάξεις που συμμαχούν με τη Χαμάς αρχικά απέρριψαν το σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «εντελώς μεροληπτικό υπέρ του Ισραήλ».

Στο Ισραήλ, πολλοί αναλυτές και υποστηρικτές του Νετανιάχου χαιρέτισαν την πρόταση, επισημαίνοντας τα τελευταία συμβιβαστικά σημεία που φέρεται να εξασφάλισε ο πρωθυπουργός.

Ωστόσο, ακροδεξιοί υπουργοί απείλησαν ότι θα αποχωρήσουν από τον κυβερνητικό συνασπισμό αν ο Νετανιάχου σταματήσει την επίθεση χωρίς «ολική νίκη» ή κατάληψη εδαφών για ισραηλινές εγκαταστάσεις.

Ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμοτρίχ, χαρακτήρισε το σχέδιο «δραματική διπλωματική αποτυχία που θα καταλήξει σε δάκρυα».

Ο αναλυτής του Ινστιτούτου Εθνικής Ασφάλειας του Τελ Αβίβ, Οφέρ Γκουτέρμαν, τόνισε ότι το Ισραήλ αλλάζει «παράδειγμα», βλέποντας πλέον τα αραβικά κράτη ως πιθανούς εταίρους, σε αντίθεση με τη στρατηγική που επικεντρωνόταν αποκλειστικά σε στρατιωτική αντιμετώπιση της Χαμάς.

Ξένες ηγεσίες προσέτρεξαν να εκφράσουν υποστήριξη.

Ειδικότερα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε το σχέδιο «τη μεγαλύτερη ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου», ενώ ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη «δέσμευση για το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων».

Την πρόταση στήριξαν επίσης Μόσχα, Πακιστάν, Ιορδανία, ΗΑΕ, Ινδονησία, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Αίγυπτος.

Τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στις συνομιλίες για το σχέδιο Τραμπ στην Ντόχα

Ταυτόχρονα, τουρκική αντιπροσωπεία θα συμμετάσχει στη μεσολαβητική ομάδα, η οποία θα συζητήσει την Τρίτη στο Κατάρ το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα με την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς, ανακοίνωσε η Ντόχα.

«Οι αντιπροσωπεία των διαπραγματευτών (της Χαμάς) υποσχέθηκε να μελετήσει (το σχέδιο) με υπευθυνότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ διευκρινίζοντας ότι σύσκεψη μεταξύ των δύο πλευρών θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ, «στην οποία θα συμμετάσχει και η τουρκική πλευρά».

Στο μεταξύ, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει ότι τουρκικές ναυτικές μονάδες, όπως και μέσα έρευνας και διάσωσης, «παρακολουθούν στενά» τα πλοία του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud που κατευθύνεται στη Γάζα, με στόχο να σπάσει των ισραηλινό αποκλεισμό.

Reuters: Ο Τόνι Μπλερ και ο Ντόναλντ Τραμπ σε ρόλο - «κλειδί»

Σημειώνεται, επίσης, ότι ο Λευκός Οίκος παρουσίασε ένα νέο ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα που περιλαμβάνει ρόλους - «έκπληξη» για τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό, Τόνι Μπλερ και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο αναφέρει ότι «η Γάζα θα διοικηθεί προσωρινά από μια τεχνοκρατική, αποπολιτικοποιημένη παλαιστινιακή επιτροπή», χωρίς να κατονομάζει συγκεκριμένα άτομα ή οργανώσεις που θα συμμετάσχουν στη μετάβαση.

Όπως αποκαλύπτει το Reuters, η επιτροπή θα εποπτεύεται από ένα νέο διεθνές μεταβατικό όργανο, το «Συμβούλιο Ειρήνης», το οποίο θα ηγείται ο Τραμπ και θα περιλαμβάνει άλλους αρχηγούς κρατών και μέλη, μεταξύ αυτών και τον Μπλερ.

Η επιτροπή θα έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των καθημερινών υπηρεσιών και των δήμων της Γάζας και θα αποτελείται από «κατάλληλους Παλαιστινίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες», οι οποίοι δεν έχουν κατονομαστεί.

Η Χαμάς δεν θα έχει ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Όπως σχολιάζει το Reuters, το εν λόγω σώμα θα διαχειρίζεται τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας μέχρι «όταν η Παλαιστινιακή Αρχή ολοκληρώσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της», χωρίς να καθορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το σχέδιο αναφέρει ότι κάποιες προτάσεις επενδύσεων και ιδέες έχουν διαμορφωθεί από διεθνείς ομάδες, οι οποίες δεν κατονομάζονται.

«Αν η Χαμάς απορρίψει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα, το Ισραήλ θα ''τελειώσει τη δουλειά''»

Παράλληλα, ο πρεσβευτής του Ισραήλ στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον σημείωσε την Τρίτη ότι «αν η Χαμάς απορρίψει το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ θα ''τελειώσει τη δουλειά'' και θα φέρει πίσω όλους τους εναπομείναντες ομήρους».

«Αν απορρίψουν το σχέδιο, το Ισραήλ θα τελειώσει τη δουλειά, είτε με το μαλακό ή με το άγριο. Η επιστροφή τους (των ομήρων σ.σ.) δεν μπορεί να περιμένει. Αυτός δεν είναι μόνο ένας οδικός χάρτης για να τους φέρει πίσω. Είναι επίσης ένα σχέδιο για να τερματιστεί η τυραννία της τρομοκρατίας που εξαπολύθηκε στις 7 Οκτωβρίου», δήλωσε ο Ντάνον σε εκδήλωση στον ΟΗΕ για την επερχόμενη επέτειο συμπλήρωσης δύο ετών από την επίθεση της Χαμάς που πυροδότησε τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα.