Νετανιάχου: Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρξει δημιουργία παλαιστινιακού κράτους

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αρνήθηκε ότι αποδέχθηκε επί της αρχής τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους και τόνισε ότι ο ισραηλινός στρατός «θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας», σε βίντεο που ανήρτησε σήμερα στο Telegram μετά την παρουσίαση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

«Σε καμία περίπτωση, και αυτό δεν αναφέρεται στη συμφωνία», δήλωσε ο Νετανιάχου απαντώντας στο ερώτημα αν «αποδέχθηκε ένα παλαιστινιακό κράτος», μετά και τις συνομιλίες που είχε χθες Δευτέρα με τον Αμερικανό πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

«Όμως ένα πράγμα ειπώθηκε ξεκάθαρα: είμαστε σταθερά αντίθετοι σε ένα παλαιστινιακό κράτος», πρόσθεσε.

Στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα, το οποίο παρουσιάστηκε χθες Δευτέρα από τον Λευκό Οίκο, αναφέρεται ότι «ενδέχεται τελικά να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια αξιόπιστη πορεία προς την αυτοδιάθεση και τη δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους».

Παράλληλα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι «θα φέρουμε πίσω όλους τους ομήρους μας, ζωντανούς και με καλή υγεία, ενώ ο Τσαχάλ (ο ισραηλινός στρατός) θα παραμείνει στο μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας της Γάζας».

«Μας είπαν: πρέπει να αποδεχθείτε τους όρους της Χαμάς (…) ο Τσαχάλ πρέπει να αποσυρθεί και η Χαμάς μπορεί να ενισχυθεί, να ελέγχει τη Λωρίδα (…) Όχι, όχι, αυτό δεν θα γίνει έτσι», πρόσθεσε στο βίντεο αυτό.

Οι δηλώσεις αυτές του Νετανιάχου έγιναν μία ημέρα αφού εξέφρασε δημοσίως την υποστήριξή του στο ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ, το οποίο προβλέπει την ανάπτυξη «μια διεθνούς δύναμης σταθεροποίησης» στη Γάζα μετά την απόσυρση του ισραηλινού στρατού.