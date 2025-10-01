ΗΠΑ: Επίσημα σε shutdown η χώρα - Τι σημαίνει και τι φοβούνται οι αναλυτές

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι και επίσημα σε shutdown, μετά την αποτυχία του Κογκρέσου να εγκρίνει τα μέτρα χρηματοδότησης για να συνεχίσει να λειτουργεί.

Αυτή είναι η πρώτη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης από το 2019.

Οι ηγέτες και των δύο κομμάτων είναι ιδιωτικά και δημόσια κατηγορηματικοί ότι δεν θα αλληλοκατηγορηθούν για τη διακοπή της χρηματοδότησης: οι Ρεπουμπλικανοί επιμένουν ότι οι Δημοκρατικοί πρέπει απλώς να συμφωνήσουν να παρατείνουν την τρέχουσα χρηματοδότηση για άλλες επτά εβδομάδες.

Οι Δημοκρατικοί αρνούνται να το κάνουν χωρίς σημαντικές παραχωρήσεις για να δώσουν τις ψήφους τους για την ψήφιση οποιουδήποτε μέτρου χρηματοδότησης στη Γερουσία.

Τι σημαίνει το shutdown

Χωρίς την έγκριση ενός προσωρινού προϋπολογισμού, η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης διακόπτεται, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των περισσότερων υπηρεσιών της.

Κάθε shutdown είναι διαφορετικό, αλλά συνήθως οι λειτουργίες που είναι κρίσιμες για την προστασία της ζωής και της περιουσίας θεωρούνται απαραίτητες και παραμένουν σε λειτουργία.

Προηγούμενα shutdown ακύρωσαν ακροάσεις για θέματα μετανάστευσης και καθυστέρησαν την παροχή ομοσπονδιακών δανείων σε αγοραστές ακινήτων και μικρές επιχειρήσεις.

Δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη δίοδος ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο, ενώ οι υπηρεσίες έχουν προειδοποιήσει ότι το 15ο κυβερνητικό shutdown από το 1981, θα μπορούσε να εμποδίσει την έκδοση της αναφοράς του Σεπτεμβρίου σχετικά με τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ, να επιβραδύνει τη λειτουργία των αεροδρομίων, ν’ αναστείλει την επιστημονική έρευνα, ν’ αναβάλει την καταβολή των μισθών για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και να οδηγήσει σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών 750.000 ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, με ημερήσιο κόστος 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

Πώς φτάσαμε ως εδώ

Το shutdown ξεκίνησε λίγες ώρες μετά την απόρριψη από τη Γερουσία ενός βραχυπρόθεσμου μέτρου δαπανών που θα διατηρούσε τις λειτουργίες της κυβέρνησης μέχρι τις 21 Νοεμβρίου. Οι Δημοκρατικοί αντιτάχθηκαν στο νομοσχέδιο λόγω της άρνησης των Ρεπουμπλικάνων να συμπεριλάβουν την παράταση των παροχών υγείας για εκατομμύρια Αμερικανούς, οι οποίες λήγουν στο τέλος του έτους. Οι Ρεπουμπλικανοί υποστηρίζουν ότι το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά.

Το θέμα που απασχολεί τον τομέα της κρατικής χρηματοδότησης είναι τα 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια για τη λειτουργία των υπηρεσιών, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 1/4 του συνολικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης, ο οποίος ανέρχεται σε 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Μεγάλο μέρος του υπολοίπου προορίζεται για προγράμματα υγείας και συνταξιοδότησης, καθώς και για την πληρωμή τόκων του αυξανόμενου χρέους, το οποίο ανέρχεται σε 37,5 τρισεκατ.

Τι φοβούνται οι αναλυτές

Ανεξάρτητοι αναλυτές προειδοποιούν ότι η διακοπή λειτουργίας μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από τα προηγούμενα shutdown που σχετίζονταν με τον προϋπολογισμό, με τον Τραμπ και τους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου να απειλούν να τιμωρήσουν τους Δημοκρατικούς με περικοπές στα κυβερνητικά προγράμματα και στους μισθούς των ομοσπονδιακών υπαλλήλων. Ο διευθυντής του προϋπολογισμού του Τραμπ, Ράσελ Βοτ, ο οποίος έχει ζητήσει «λιγότερο δικομματικές» πιστώσεις, απείλησε με μόνιμες απολύσεις την περασμένη εβδομάδα σε περίπτωση κλεισίματος.

Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου των ΗΠΑ εκτιμά ότι περίπου 750.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα τεθούν σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έχει προειδοποιήσει πως περισσότεροι από 11.000 υπάλληλοι – περίπου το 1/4 του προσωπικού της – θα τεθούν σε προσωρινή άδεια, ενώ ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και άλλοι αξιωματούχοι ασφαλείας θα υποχρεωθούν να εργάζονται αμισθί μέχρι να λήξει το shutdown.

Το προηγούμενο shutdown, από τα τέλη Δεκεμβρίου 2018 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, διήρκεσε 35 ημέρες.

Τι μέλλει γενέσθαι

Οι Αμερικανοί γερουσιαστές έφυγαν από το Καπιτώλιο σε κατάσταση βαθιάς αβεβαιότητας σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει η διακοπή λειτουργίας.

Η Γερουσία είναι έτοιμη να ψηφίσει ξανά την Τετάρτη το ίδιο σχέδιο χρηματοδότησης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος — το οποίο οι ηγέτες των Ρεπουμπλικάνων έχουν δεσμευτεί να υποβάλλουν στην ψηφοφορία μέρα με τη μέρα, έως ότου αρκετοί Δημοκρατικοί υποκύψουν και συμφωνήσουν να επαναλειτουργήσει η κυβέρνηση.