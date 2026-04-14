Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να μειώσει τους φόρους στην ηλεκτρική ενέργεια και να προωθήσει ταχύτερα τις καθαρές τεχνολογίες, προκειμένου να περιορίσει την έκθεση των καταναλωτών στις ραγδαία αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, για την αντιμετώπιση των ενεργειακών επιπτώσεων του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με προσχέδιο εγγράφου που ήρθε στην κατοχή του Reuters,

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου την έχει αφήσει εκτεθειμένη στην ανοδική πορεία των τιμών από τη στιγμή που τα Στενά του Ορμούζ -μια ζωτικής σημασίας παγκόσμια διαδρομή μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου- έκλεισαν ουσιαστικά και η Τεχεράνη άρχισε να επιτίθεται σε ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή.

Το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναμένεται να δημοσιευθεί στις 22 Απριλίου, καθορίζει βραχυπρόθεσμα μέτρα με στόχο τον περιορισμό των λογαριασμών ενέργειας, καθώς και σχέδια για την ταχύτερη απεξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα, προκειμένου να προστατευθεί η ήπειρος από μελλοντικές διαταραχές στην προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου.

«Τα οφέλη αυτής της μετάβασης υπερτερούν σαφώς του κόστους της. Η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμείνει εκτεθειμένη σε ολοένα και πιο συχνές ενεργειακές κρίσεις. Κάθε καθυστερημένη επένδυση στην ενεργειακή μετάβαση ενέχει τον κίνδυνο μεγαλύτερου κόστους για την κοινωνία σε μεταγενέστερο στάδιο» σημειώνεται στο κείμενο.

Σύμφωνα με το σχέδιο, τον Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει νομικές αλλαγές στους φορολογικούς κανόνες της Ένωσης, οι οποίες θα διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα φορολογείται με συντελεστή χαμηλότερο από αυτόν των ορυκτών καυσίμων και θα διευκολύνουν τις κυβερνήσεις να μειώσουν στο μηδέν τους φόρους ηλεκτρικής ενέργειας για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Αναφέρεται επίσης ότι η ΕΕ θα παρουσιάσει τον επόμενο μήνα στους υπουργούς Ενέργειας των χωρών έναν κατάλογο επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα για την αντικατάσταση του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και μια νομική πρόταση που θα απαιτεί από τις χώρες να παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις σε τεχνολογίες έξυπνων δικτύων, προκειμένου να συμβάλουν στην ενσωμάτωση περισσότερων πηγών καθαρής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.